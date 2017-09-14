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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10400104011040210403>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 22:07

  pesikot написав:А хомячки могут и дальше думать, что со сменой флагов, для пересичных ничего не изменится
Забывая, что снега в Сибири много. Да и за Мурманском снега немало


хомячки думают как в свалить за бугор а не про смену флагов.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 22:08

  UA написав:
  Wirująświatła написав:6) агонь

https://www.youtube.com/shorts/aHt9CYz3aV0

https://m.youtube.com/shorts/XNlQQxJ9uzg
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 22:08

Bild: Шольц відмовив Зеленському у ключових проханнях, які стосуються зброї і НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримав основних прохань президента України Володимира Зеленського під час його візиту до Берліна 11 жовтня. Також Бундесвер не надаватиме українській армії таку важку техніку, як танки Leopard 2, гаубиці PzH 2000 та БМП Marder.
У статті Bild також йдеться про те, що все озброєння, яку німецький канцлер пообіцяв передати Україні 11 жовтня, вже була "обіцяна та профінансована минулого року". Тому можна зробити висновок, що про нову військову допомогу Шольц не оголошував.

https://trueua.info/news/bild-sholc-vid ... roi-i-nato

Опять дадут каски и лопаты(( :(
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 22:10

  UA написав:
  Игорь Алексеевич написав:У військовозобов’язаних є три дні, щоб забрати повістку з пошти, інакше буде штраф, — постанова Кабміну.

https://www.komersant.info/u-viyskovozo ... a-kabminu/

теперь и ТЦК не нужен. Не оплатил штраф, то суд отсылает в исполнит. службу и всё движ. и недвиж. имущество по арестом. Полиция остановит авто и на штраф площадку. А потом придумают оплатить штраф и поставить отметку в ТЦК и только тогда отдадут авто.

И банковские счета блокануть.
четверг сидел в очереди на переоформление карточки. Впереди молодые здоровые лоси..

Ну заблокують рахунки громадянам - їм же гірше, вони ж з податків цих громадян живуть. Нема доступу до рахунків - нема податків - нова економічна модель України.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 22:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:чого так дрібно - давай вже й Одеську з Київською...

Это если ещё лет пять будем воевать.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 22:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Ну заблокують рахунки громадянам - їм же гірше, вони ж з податків цих громадян живуть. Нема доступу до рахунків - нема податків - нова економічна модель України.
По закону исполнительная блокирует, могут оставить миним. сумму на покушать.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 13 жов, 2024 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 22:12

  Игорь Алексеевич написав:Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримав основних прохань президента України Володимира Зеленського під час його візиту до Берліна 11 жовтня. Також Бундесвер не надаватиме українській армії таку важку техніку, як танки Leopard 2, гаубиці PzH 2000 та БМП Marder.
У статті Bild також йдеться про те, що все озброєння, яку німецький канцлер пообіцяв передати Україні 11 жовтня, вже була "обіцяна та профінансована минулого року". Тому можна зробити висновок, що про нову військову допомогу Шольц не оголошував.
  Hotab написав:Выгуглить сравнительные цифры пакетов по годам (особенно на 24-й) не очень просто, но те пакеты что мелькают в обещаниях на этот год - огромные.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 22:18

  Игорь Алексеевич написав:
  BIGor написав:Ну заблокують рахунки громадянам - їм же гірше, вони ж з податків цих громадян живуть. Нема доступу до рахунків - нема податків - нова економічна модель України.
По закону исполнительная блокирует, могут оставить миним. сумму на покушать.

Каким же было дальновидным решение открыть счёт в польском банке. Плохо что до 2026 года только
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 22:24

Один из собеседников в военно-политических кругах говорит: Украина декларирует позицию, чтобы базой для мирных инициатив был саммит мира. Именно поэтому еще летом в Офисе президента заговорили о возможности пригласить на него представителей России, чтобы увеличить "легитимизацию" этой площадки.

"Хочет ли Украина видеть на втором саммите Россию? Украина хочет видеть там Китай, а с ним и весь Глобальный Юг, которые не считают такую площадку дееспособной без участия Москвы", – говорит источник.

Следовательно, если все стороны согласны видеть на нем Россию, то Кремль окажется перед выбором: или принять это приглашение, к чему, вероятно, будут побуждать Москву Пекин, Бразилиа и Нью-Дели, или же показать, что на самом деле Путин не хочет никакого мира или переговоров.

Задача-максимум Украины в этом контексте – не только чтобы Россия туда приехала, но и подписалась под украинскими требованиями, в частности, вывела войска и тому подобное. А для этого на нее необходимо создать надлежащий уровень давления, ведь пока оно очевидно недостаточно, чтобы ее к этому принудить.

По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, где-то с середины следующего года страна-агрессор начнет испытывать серьезные трудности, связанные с войной: отсутствие человеческого ресурса и проблемы в экономике. Однако пока с этими проблемами она в целом справляется, несмотря на отдельные болезненные вещи, вроде украинских ударов по тылам и потери части Курской области. Следовательно, стимула к реальным переговорам у агрессоров нет, несмотря на отдельные заявления Кремля. Так что пока россияне пытаются продвигаться вперед по мере возможности, чтобы захватить как можно больше по крайней мере до выборов в США как следующего большого поворотного момента – а дальше будут действовать по ситуации.

У Украины есть серьезные козыри, чтобы в обозримой перспективе существенно укрепить свои позиции. Один из них – разрешение на использование западного оружия для ударов вглубь России. По словам собеседников РБК-Украина, решение по этому поводу все же будет принято, и это изрядно раздражает россиян. Кроме решения сугубо военно-логистических задач – существенного сокращения военного потенциала агрессоров – такие удары могут вызвать и недовольство собственно российского населения. "Наша разведка уверена, что такие атаки на РФ могут встряхнуть их население, и это заставит башни Кремля что-то там думать и выходить на переговоры и какие-то решения. Конечно, мы не знаем, что в головах у россиян. Но истерика с той стороны показывает, что мы, вероятно, нащупали болезненную для них тему", – говорит один из собеседников издания.
https://www.rbc.ua/ukr/news/mirniy-plan ... 93009.html
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 22:28

  BIGor написав:
  UA написав:И банковские счета блокануть.
четверг сидел в очереди на переоформление карточки. Впереди молодые здоровые лоси..

Ну заблокують рахунки громадянам - їм же гірше, вони ж з податків цих громадян живуть. Нема доступу до рахунків - нема податків - нова економічна модель України.

ПОх.
Zеномика. Главное вовремя отойти в строну.
UA
 
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