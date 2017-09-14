Один из собеседников в военно-политических кругах говорит: Украина декларирует позицию, чтобы базой для мирных инициатив был саммит мира. Именно поэтому еще летом в Офисе президента заговорили о возможности пригласить на него представителей России, чтобы увеличить "легитимизацию" этой площадки."Хочет ли Украина видеть на втором саммите Россию? Украина хочет видеть там Китай, а с ним и весь Глобальный Юг, которые не считают такую площадку дееспособной без участия Москвы", – говорит источник.Следовательно, если все стороны согласны видеть на нем Россию, то Кремль окажется перед выбором: или принять это приглашение, к чему, вероятно, будут побуждать Москву Пекин, Бразилиа и Нью-Дели, или же показать, что на самом деле Путин не хочет никакого мира или переговоров.Задача-максимум Украины в этом контексте – не только чтобы Россия туда приехала, но и подписалась под украинскими требованиями, в частности, вывела войска и тому подобное. А для этого на нее необходимо создать надлежащий уровень давления, ведь пока оно очевидно недостаточно, чтобы ее к этому принудить.По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, где-то с середины следующего года страна-агрессор начнет испытывать серьезные трудности, связанные с войной: отсутствие человеческого ресурса и проблемы в экономике. Однако пока с этими проблемами она в целом справляется, несмотря на отдельные болезненные вещи, вроде украинских ударов по тылам и потери части Курской области. Следовательно, стимула к реальным переговорам у агрессоров нет, несмотря на отдельные заявления Кремля. Так что пока россияне пытаются продвигаться вперед по мере возможности, чтобы захватить как можно больше по крайней мере до выборов в США как следующего большого поворотного момента – а дальше будут действовать по ситуации.У Украины есть серьезные козыри, чтобы в обозримой перспективе существенно укрепить свои позиции. Один из них – разрешение на использование западного оружия для ударов вглубь России. По словам собеседников РБК-Украина, решение по этому поводу все же будет принято, и это изрядно раздражает россиян. Кроме решения сугубо военно-логистических задач – существенного сокращения военного потенциала агрессоров – такие удары могут вызвать и недовольство собственно российского населения. "Наша разведка уверена, что такие атаки на РФ могут встряхнуть их население, и это заставит башни Кремля что-то там думать и выходить на переговоры и какие-то решения. Конечно, мы не знаем, что в головах у россиян. Но истерика с той стороны показывает, что мы, вероятно, нащупали болезненную для них тему", – говорит один из собеседников издания.