Игорь Алексеевич написав:Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримав основних прохань президента України Володимира Зеленського під час його візиту до Берліна 11 жовтня. Також Бундесвер не надаватиме українській армії таку важку техніку, як танки Leopard 2, гаубиці PzH 2000 та БМП Marder. У статті Bild також йдеться про те, що все озброєння, яку німецький канцлер пообіцяв передати Україні 11 жовтня, вже була "обіцяна та профінансована минулого року". Тому можна зробити висновок, що про нову військову допомогу Шольц не оголошував.
Hotab написав:Выгуглить сравнительные цифры пакетов по годам (особенно на 24-й) не очень просто, но те пакеты что мелькают в обещаниях на этот год - огромные.
Я знаю что-то ты счас скажешь «мопед не мой, то все ИА… то все билд-куилд». Но может ты немного займешься факт-чекингом а не примитивными копированиями
Прямая речь Шольца 2 дня назад. Смотреть с 1.20 ровно одну пару минут