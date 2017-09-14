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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10400104011040210403

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 22:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.radiosvoboda.org/a/news-khe ... 57105.html
Угруповання «Хезболла» випустило по Ізраїлю 3 безпілотники ввечері 13 жовтня. Один з них влучив, що призвело до поранення понад 60 людей, повідомляють іранські медіа.
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Хотаб ты готов?
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 23:13

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримав основних прохань президента України Володимира Зеленського під час його візиту до Берліна 11 жовтня. Також Бундесвер не надаватиме українській армії таку важку техніку, як танки Leopard 2, гаубиці PzH 2000 та БМП Marder.
У статті Bild також йдеться про те, що все озброєння, яку німецький канцлер пообіцяв передати Україні 11 жовтня, вже була "обіцяна та профінансована минулого року". Тому можна зробити висновок, що про нову військову допомогу Шольц не оголошував.
  Hotab написав:Выгуглить сравнительные цифры пакетов по годам (особенно на 24-й) не очень просто, но те пакеты что мелькают в обещаниях на этот год - огромные.


Я знаю что-то ты счас скажешь «мопед не мой, то все ИА… то все билд-куилд».
Но может ты немного займешься факт-чекингом а не примитивными копированиями

Прямая речь Шольца 2 дня назад.
Смотреть с 1.20 ровно одну пару минут

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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 23:16

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:чого так дрібно - давай вже й Одеську з Київською...

Это если ещё лет пять будем воевать.

я так розумію, бізнес ти теж ведеш за такої схемою - ще п'ять років, й немає чим давати решту :lol:
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