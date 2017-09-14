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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10400104011040210403

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 22:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.radiosvoboda.org/a/news-khe ... 57105.html
Угруповання «Хезболла» випустило по Ізраїлю 3 безпілотники ввечері 13 жовтня. Один з них влучив, що призвело до поранення понад 60 людей, повідомляють іранські медіа.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 23:04

Хотаб ты готов?
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 23:13

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримав основних прохань президента України Володимира Зеленського під час його візиту до Берліна 11 жовтня. Також Бундесвер не надаватиме українській армії таку важку техніку, як танки Leopard 2, гаубиці PzH 2000 та БМП Marder.
У статті Bild також йдеться про те, що все озброєння, яку німецький канцлер пообіцяв передати Україні 11 жовтня, вже була "обіцяна та профінансована минулого року". Тому можна зробити висновок, що про нову військову допомогу Шольц не оголошував.
  Hotab написав:Выгуглить сравнительные цифры пакетов по годам (особенно на 24-й) не очень просто, но те пакеты что мелькают в обещаниях на этот год - огромные.


Я знаю что-то ты счас скажешь «мопед не мой, то все ИА… то все билд-куилд».
Но может ты немного займешься факт-чекингом а не примитивными копированиями

Прямая речь Шольца 2 дня назад.
Смотреть с 1.20 ровно одну пару минут

Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 23:16

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:чого так дрібно - давай вже й Одеську з Київською...

Это если ещё лет пять будем воевать.

я так розумію, бізнес ти теж ведеш за такої схемою - ще п'ять років, й немає чим давати решту :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 23:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну


В нас ще є можливість підвищити ставки, а в орки - вже на межі економічного краху.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 00:10

  Water написав:https://www.radiosvoboda.org/a/news-khezbolla-izrayil-ataka-drony/33157105.html
Угруповання «Хезболла» випустило по Ізраїлю 3 безпілотники ввечері 13 жовтня. Один з них влучив, що призвело до поранення понад 60 людей, повідомляють іранські медіа.

100500 ракет не пробило купол, як так, він що в роздріб не працює?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 00:18

  Denik написав: а в орки - вже на межі економічного краху.

В принципі все незабаром:
і в ЄС-НАТО запросять, і на план Перемоги партнери погодяться, і війна закінчиться, і оркостан економічно крахне, і техніка в нього закінчиться, і мобресурс.
_________________________________
План "швидко зміцнить Україну", а "сильна Україна змусить Путіна сісти за стіл перемовин", переконаний український президент.
Зеленський вважає - Путін подивиться на "глибину цього плану і відданість союзників нашому зміцненню і зрозуміє важливий факт: якщо він не готовий припинити цю війну справедливим і чесним шляхом, а натомість захоче нас зруйнувати, то сильна Україна не дозволить йому цього зробити".
Президент України наголошує - план не передбачає співпраці з Росією, а "показує, що ми та наші партнери можемо зробити без участі Росії".

Ключовим для цього плану є підтримка президента США Джо Байдена, каже Зеленський. Припущення журналіста New Yorker, що Байден не підтримає цей план, Зеленський назвав "жахливою думкою". Це означатиме довгу і виснажливу війну, додав він.
https://www.holosameryky.com/a/zelensky ... 93898.html

Тобто все залежить від президента Байдена?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 00:19

У протистоянні снаряда і броні завжди перемагає снаряд.
Тому тактика "захищати населення" шляхом удосконалення "захисного" озброєння -- програшна. Рано чи пізно той захисний купол Ізраїлю проб'ють (я маю на увазі не одиничний випадок). Так само, як пробивали в Україні, не дивлячись на всю сучасну надану техніку. Єдиний шлях захисту -- унеможливлювати атаки шляхом враження засобів. Але саме це не дозволяють робити ані Україні, ані Ізраілю. Відмінність тільки в тому, що останній до деякого рівня взмозі на ці заборони наплювати, але все одно цілком не може їх проігнорувати, тому що також залежить від зовнішньої підтримки.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 01:11

  pesikot написав:
  BeneFuckTor написав:Люди в яких каби літають по обїздних дорогах, ви взагалі не маєте поняття як живуть прифронтові міста.

Дякую тобі, ти відкрив мені очі

А до цього я навіть не знав, як живуть міста, коли поруч рашисти

Оце сидів в майже оточеному Чернігові і не знав цього
І тільки ти та І.А. відкрили мені очі )

Да, я забув, тоді КАБів ще не було
Зате було все інше - міни, РСЗО, бомбардувальники, ракети

З німецькою педантичністю, о 12 ночі та о 4 ранку, були нальоти авіації

То так, я не має жодного уявлення
Я на своїй хвилі

Чи може ви на своїй хвилі ?
Далі власного носу не бачите і від страху перестали думати

Та не песди
когда вы с Зёбром закусились пару лет назад кто из вас больший патриот черниговщины, ты сам написал что сдёрнул на западную в марте 22го и тем самым съэкономил ресурсы(ту же воду привозную и хлеб с печки на дизеле) таким как Зёбр, что пересидели блокаду дома, какая в кулёчек и топя снег, чтоб помыть руки.
Так что ты в любой ситуации с руссобурято или ахматокомендатурэ шмыг как кот нассавший в углу в окно на кордоне и епитесь патриоты недвиги и участков как хотите, а я лучше с квэбэкщыны вам расскажу как надо бороться за счастье и независимость.
барабашов
 
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