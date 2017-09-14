Угруповання «Хезболла» випустило по Ізраїлю 3 безпілотники ввечері 13 жовтня. Один з них влучив, що призвело до поранення понад 60 людей, повідомляють іранські медіа.
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Додано: Нед 13 жов, 2024 22:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Угруповання «Хезболла» випустило по Ізраїлю 3 безпілотники ввечері 13 жовтня. Один з них влучив, що призвело до поранення понад 60 людей, повідомляють іранські медіа.
Додано: Нед 13 жов, 2024 23:13
Я знаю что-то ты счас скажешь «мопед не мой, то все ИА… то все билд-куилд».
Но может ты немного займешься факт-чекингом а не примитивными копированиями
Прямая речь Шольца 2 дня назад.
Смотреть с 1.20 ровно одну пару минут
Додано: Нед 13 жов, 2024 23:16
Додано: Нед 13 жов, 2024 23:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В нас ще є можливість підвищити ставки, а в орки - вже на межі економічного краху.
Додано: Пон 14 жов, 2024 00:10
100500 ракет не пробило купол, як так, він що в роздріб не працює?
Додано: Пон 14 жов, 2024 00:18
В принципі все незабаром:
і в ЄС-НАТО запросять, і на план Перемоги партнери погодяться, і війна закінчиться, і оркостан економічно крахне, і техніка в нього закінчиться, і мобресурс.
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План "швидко зміцнить Україну", а "сильна Україна змусить Путіна сісти за стіл перемовин", переконаний український президент.
Зеленський вважає - Путін подивиться на "глибину цього плану і відданість союзників нашому зміцненню і зрозуміє важливий факт: якщо він не готовий припинити цю війну справедливим і чесним шляхом, а натомість захоче нас зруйнувати, то сильна Україна не дозволить йому цього зробити".
Президент України наголошує - план не передбачає співпраці з Росією, а "показує, що ми та наші партнери можемо зробити без участі Росії".
Ключовим для цього плану є підтримка президента США Джо Байдена, каже Зеленський. Припущення журналіста New Yorker, що Байден не підтримає цей план, Зеленський назвав "жахливою думкою". Це означатиме довгу і виснажливу війну, додав він.
Тобто все залежить від президента Байдена?
Додано: Пон 14 жов, 2024 00:19
У протистоянні снаряда і броні завжди перемагає снаряд.
Тому тактика "захищати населення" шляхом удосконалення "захисного" озброєння -- програшна. Рано чи пізно той захисний купол Ізраїлю проб'ють (я маю на увазі не одиничний випадок). Так само, як пробивали в Україні, не дивлячись на всю сучасну надану техніку. Єдиний шлях захисту -- унеможливлювати атаки шляхом враження засобів. Але саме це не дозволяють робити ані Україні, ані Ізраілю. Відмінність тільки в тому, що останній до деякого рівня взмозі на ці заборони наплювати, але все одно цілком не може їх проігнорувати, тому що також залежить від зовнішньої підтримки.
Додано: Пон 14 жов, 2024 01:11
Та не песди
когда вы с Зёбром закусились пару лет назад кто из вас больший патриот черниговщины, ты сам написал что сдёрнул на западную в марте 22го и тем самым съэкономил ресурсы(ту же воду привозную и хлеб с печки на дизеле) таким как Зёбр, что пересидели блокаду дома, какая в кулёчек и топя снег, чтоб помыть руки.
Так что ты в любой ситуации с руссобурято или ахматокомендатурэ шмыг как кот нассавший в углу в окно на кордоне и епитесь патриоты недвиги и участков как хотите, а я лучше с квэбэкщыны вам расскажу как надо бороться за счастье и независимость.
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