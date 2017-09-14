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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10401104021040310404

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 01:42

  fler написав:
  pesikot написав:Российский экономист, теле- и радиоведущий, бывший чиновник администрации президента РФ Михаил Хазин заявил, что в Восточной Украине нужно полностью уничтожить украинскую культуру, центр и север страны сделать аграрными, а Западную Украину передать Польше
"Картина должна быть следующей. Новороссия, то есть вся территория от Харькова до Одесской области. Это может быть Запорожская, Днепропетровская, в общем, все. Новороссия должна войти в Россию областями с полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом использования украинского шрифта, украинских текстов, передач на украинском языке, преподавания на украинском. Короче говоря – полностью.

А шо таке? Справа ж не в "языке"? Чи такі в ньому?
Де поділися упороті, які тут доводили з піною в роті, що мова ні на що не впливає, розмовляти на "язикє" агресора - це ок і т.д. Добазікалися?


Чето мысль не понял Вашу - Вы привели в пример какого-то идиота "бывшего чиновника" бредящего про уничтожение украинского языка - и что теперь, нам всем бредить также как он предлагая уничтожить русский язык? Равняться на идиотов в соревновании идиотских методов? По нам летит не язык а ракеты - нужно равняться на тех кто их производит а не на "экономист, теле- и радиоведущий, бывший чиновник" (один этот набор титулов чего стоит, надо было еще дописать "космонавт" :mrgreen: )
katso
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 02:25

  flyman написав:
  Water написав:https://www.radiosvoboda.org/a/news-khezbolla-izrayil-ataka-drony/33157105.html
Угруповання «Хезболла» випустило по Ізраїлю 3 безпілотники ввечері 13 жовтня. Один з них влучив, що призвело до поранення понад 60 людей, повідомляють іранські медіа.

100500 ракет не пробило купол, як так, він що в роздріб не працює?

Его не смогли обнаружить.
Как сообщает 12-й канал, перед атакой не было сирены воздушной тревоги. ЦАХАЛ проверяет этот инцидент. Однако и раньше было известно, что медленные дроны, движущиеся на малой высоте, сложно засечь «обычными» средствами ПВО.
.......
Как сообщил 12-й канал ИТВ, скорее всего, базу атаковал изготовленный в Иране дрон модели «Мирсад». Это не новая модель, и «Хизбалла» уже много раз применяла ее против Израиля. Именно такой дрон взорвался на футбольном поле в Мадждаль-Шамсе, убив 12 подростков в возрасте от 10 до 16 лет.

Это планер без шасси, по сути бомба с крыльями и боеголовкой, несущая от 20 до 40 килограммов взрывчатки. Дрон одноразовый, после старта он не может вернуться и приземлиться. Его создавали так, чтобы он был малозаметен на радарах.

«Мирсад-1» оснащен поршневым двигателем с винтом в хвосте фюзеляжа. Дрон сравнительно невелик, летит с небольшой скоростью (до 200 километров в час) и на небольшой высоте и разгоняется непосредственно перед ударом.

https://detaly.co.il/dron-udaril-po-rajonu-vadi-ara-20-ranenyh/
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