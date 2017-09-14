Как сообщает 12-й канал, перед атакой не было сирены воздушной тревоги. ЦАХАЛ проверяет этот инцидент. Однако и раньше было известно, что медленные дроны, движущиеся на малой высоте, сложно засечь «обычными» средствами ПВО.

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Как сообщил 12-й канал ИТВ, скорее всего, базу атаковал изготовленный в Иране дрон модели «Мирсад». Это не новая модель, и «Хизбалла» уже много раз применяла ее против Израиля. Именно такой дрон взорвался на футбольном поле в Мадждаль-Шамсе, убив 12 подростков в возрасте от 10 до 16 лет.



Это планер без шасси, по сути бомба с крыльями и боеголовкой, несущая от 20 до 40 килограммов взрывчатки. Дрон одноразовый, после старта он не может вернуться и приземлиться. Его создавали так, чтобы он был малозаметен на радарах.



«Мирсад-1» оснащен поршневым двигателем с винтом в хвосте фюзеляжа. Дрон сравнительно невелик, летит с небольшой скоростью (до 200 километров в час) и на небольшой высоте и разгоняется непосредственно перед ударом.