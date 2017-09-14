BeneFuckTor написав:Люди в яких каби літають по обїздних дорогах, ви взагалі не маєте поняття як живуть прифронтові міста.
Дякую тобі, ти відкрив мені очі
А до цього я навіть не знав, як живуть міста, коли поруч рашисти
Оце сидів в майже оточеному Чернігові і не знав цього І тільки ти та І.А. відкрили мені очі )
Да, я забув, тоді КАБів ще не було Зате було все інше - міни, РСЗО, бомбардувальники, ракети
З німецькою педантичністю, о 12 ночі та о 4 ранку, були нальоти авіації
То так, я не має жодного уявлення Я на своїй хвилі
Чи може ви на своїй хвилі ? Далі власного носу не бачите і від страху перестали думати
Та не песди когда вы с Зёбром закусились пару лет назад кто из вас больший патриот черниговщины, ты сам написал что сдёрнул на западную в марте 22го и тем самым съэкономил ресурсы(ту же воду привозную и хлеб с печки на дизеле) таким как Зёбр, что пересидели блокаду дома, какая в кулёчек и топя снег, чтоб помыть руки. Так что ты в любой ситуации с руссобурято или ахматокомендатурэ шмыг как кот нассавший в углу в окно на кордоне и епитесь патриоты недвиги и участков как хотите, а я лучше с квэбэкщыны вам расскажу как надо бороться за счастье и независимость.
"Картина должна быть следующей. Новороссия, то есть вся территория от Харькова до Одесской области. Это может быть Запорожская, Днепропетровская, в общем, все. Новороссия должна войти в Россию областями с полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом использования украинского шрифта, украинских текстов, передач на украинском языке, преподавания на украинском. Короче говоря – полностью.
А шо таке? Справа ж не в "языке"? Чи такі в ньому? Де поділися упороті, які тут доводили з піною в роті, що мова ні на що не впливає, розмовляти на "язикє" агресора - це ок і т.д. Добазікалися?
Чето мысль не понял Вашу - Вы привели в пример какого-то идиота "бывшего чиновника" бредящего про уничтожение украинского языка - и что теперь, нам всем бредить также как он предлагая уничтожить русский язык? Равняться на идиотов в соревновании идиотских методов? По нам летит не язык а ракеты - нужно равняться на тех кто их производит а не на "экономист, теле- и радиоведущий, бывший чиновник" (один этот набор титулов чего стоит, надо было еще дописать "космонавт" )
Water написав:https://www.radiosvoboda.org/a/news-khezbolla-izrayil-ataka-drony/33157105.html Угруповання «Хезболла» випустило по Ізраїлю 3 безпілотники ввечері 13 жовтня. Один з них влучив, що призвело до поранення понад 60 людей, повідомляють іранські медіа.
100500 ракет не пробило купол, як так, він що в роздріб не працює?
Его не смогли обнаружить.
Как сообщает 12-й канал, перед атакой не было сирены воздушной тревоги. ЦАХАЛ проверяет этот инцидент. Однако и раньше было известно, что медленные дроны, движущиеся на малой высоте, сложно засечь «обычными» средствами ПВО. ....... Как сообщил 12-й канал ИТВ, скорее всего, базу атаковал изготовленный в Иране дрон модели «Мирсад». Это не новая модель, и «Хизбалла» уже много раз применяла ее против Израиля. Именно такой дрон взорвался на футбольном поле в Мадждаль-Шамсе, убив 12 подростков в возрасте от 10 до 16 лет.
Это планер без шасси, по сути бомба с крыльями и боеголовкой, несущая от 20 до 40 килограммов взрывчатки. Дрон одноразовый, после старта он не может вернуться и приземлиться. Его создавали так, чтобы он был малозаметен на радарах.
«Мирсад-1» оснащен поршневым двигателем с винтом в хвосте фюзеляжа. Дрон сравнительно невелик, летит с небольшой скоростью (до 200 километров в час) и на небольшой высоте и разгоняется непосредственно перед ударом.
Игорь Алексеевич написав:Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримав основних прохань президента України Володимира Зеленського під час його візиту до Берліна 11 жовтня. Також Бундесвер не надаватиме українській армії таку важку техніку, як танки Leopard 2, гаубиці PzH 2000 та БМП Marder. У статті Bild також йдеться про те, що все озброєння, яку німецький канцлер пообіцяв передати Україні 11 жовтня, вже була "обіцяна та профінансована минулого року". Тому можна зробити висновок, що про нову військову допомогу Шольц не оголошував.
Hotab написав:Выгуглить сравнительные цифры пакетов по годам (особенно на 24-й) не очень просто, но те пакеты что мелькают в обещаниях на этот год - огромные.
🪖 Умєров після перемовин з європейськими партнерами: зброї для наших захисників стане більше
За словами міністра, під час зустрічей було обговорено конкретні кроки для збільшення виробництва зброї - як в Україні, так і через створення спільних підприємств з нашими європейськими партнерами. Умєров зазначив, що це дозволить виготовляти техніку, озброєння та боєприпаси для Сил оборони в межах принципово нового формату співпраці.
А шо таке? Справа ж не в "языке"? Чи такі в ньому? Де поділися упороті, які тут доводили з піною в роті, що мова ні на що не впливає, розмовляти на "язикє" агресора - це ок і т.д. Добазікалися?
Чето мысль не понял Вашу - Вы привели в пример какого-то идиота "бывшего чиновника" бредящего про уничтожение украинского языка - и что теперь, нам всем бредить также как он предлагая уничтожить русский язык? Равняться на идиотов в соревновании идиотских методов? По нам летит не язык а ракеты - нужно равняться на тех кто их производит а не на "экономист, теле- и радиоведущий, бывший чиновник" (один этот набор титулов чего стоит, надо было еще дописать "космонавт" )
"український шрифт" - це перейдуть на латинку, чи арабське письмо?
Прохожий написав:растет, растет торговля между США и Китаем...
з Китаєм коїться щось не добре, інвестори виводять гроші
самі китайці тиж виводять і інвестують поза межами Китаю компартія поставила на електрокари, як в казіно намагаються демпінговими цінами задавити інших виробників (в першу чергу конкурентів як Фольксваген і Toyota), США захищає свій ринок від китайських електрокарів
GALeon написав:Умєров після перемовин з європейськими партнерами: зброї для наших захисників стане більше За словами міністра, під час зустрічей було обговорено конкретні кроки для збільшення виробництва зброї - як в Україні, так і через створення спільних підприємств з нашими європейськими партнерами. Умєров зазначив, що це дозволить виготовляти техніку, озброєння та боєприпаси для Сил оборони в межах принципово нового формату співпраці.
Зброї не дамо, але ви тримайтесь, хорошего вам настроєнія
Востаннє редагувалось d44 в Пон 14 жов, 2024 09:13, всього редагувалось 1 раз.
))) на другому відео, з уст президента, звучать фрази "хто ми такі щоб вирішувати де людині жити, якою мовою говорити, який прапор/гімн поважати. Ми їх менеджери, не власники їх життя та свобод..". А то факту все повністю навпаки. Свобода це рабство і т.д. Дж. Орвелл відпочиває
fler написав:А шо таке? Справа ж не в "языке"? Чи такі в ньому? Де поділися упороті, які тут доводили з піною в роті, що мова ні на що не впливає, розмовляти на "язикє" агресора - це ок і т.д. Добазікалися?
Чето мысль не понял Вашу - Вы привели в пример какого-то идиота "бывшего чиновника" бредящего про уничтожение украинского языка - и что теперь, нам всем бредить также как он предлагая уничтожить русский язык?
Піздно, Сара, піть боржомі (с) Думка моя про те, що нехтування мовою, зокрема, призвело до винищування нації. А "бред про уничтожение украинского языка" - вже давно озвучили прямо або синонімами посадовці всіх мастєй рфії і вони ведуть роботу в цьому напрямку не один десяток років. Але ви продовжуйте писати і розмовляти на язике, продовжуйте. Так видніше, хто є ху.