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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10401104021040310404>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 01:11

  pesikot написав:
  BeneFuckTor написав:Люди в яких каби літають по обїздних дорогах, ви взагалі не маєте поняття як живуть прифронтові міста.

Дякую тобі, ти відкрив мені очі

А до цього я навіть не знав, як живуть міста, коли поруч рашисти

Оце сидів в майже оточеному Чернігові і не знав цього
І тільки ти та І.А. відкрили мені очі )

Да, я забув, тоді КАБів ще не було
Зате було все інше - міни, РСЗО, бомбардувальники, ракети

З німецькою педантичністю, о 12 ночі та о 4 ранку, були нальоти авіації

То так, я не має жодного уявлення
Я на своїй хвилі

Чи може ви на своїй хвилі ?
Далі власного носу не бачите і від страху перестали думати

Та не песди
когда вы с Зёбром закусились пару лет назад кто из вас больший патриот черниговщины, ты сам написал что сдёрнул на западную в марте 22го и тем самым съэкономил ресурсы(ту же воду привозную и хлеб с печки на дизеле) таким как Зёбр, что пересидели блокаду дома, какая в кулёчек и топя снег, чтоб помыть руки.
Так что ты в любой ситуации с руссобурято или ахматокомендатурэ шмыг как кот нассавший в углу в окно на кордоне и епитесь патриоты недвиги и участков как хотите, а я лучше с квэбэкщыны вам расскажу как надо бороться за счастье и независимость.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 01:31

  Velz написав:4)- реальный пресс для максимального набора и перехода в очередной контрнаступ (самая вероятная версия)


Это точно мимо - какой процент населения ходит в рестораны и на концерты? В маршрутках и метро можно наловить в разы больше и без криков ганьба и лишнего пафоса.
katso
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 01:42

  fler написав:
  pesikot написав:Российский экономист, теле- и радиоведущий, бывший чиновник администрации президента РФ Михаил Хазин заявил, что в Восточной Украине нужно полностью уничтожить украинскую культуру, центр и север страны сделать аграрными, а Западную Украину передать Польше
"Картина должна быть следующей. Новороссия, то есть вся территория от Харькова до Одесской области. Это может быть Запорожская, Днепропетровская, в общем, все. Новороссия должна войти в Россию областями с полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом использования украинского шрифта, украинских текстов, передач на украинском языке, преподавания на украинском. Короче говоря – полностью.

А шо таке? Справа ж не в "языке"? Чи такі в ньому?
Де поділися упороті, які тут доводили з піною в роті, що мова ні на що не впливає, розмовляти на "язикє" агресора - це ок і т.д. Добазікалися?


Чето мысль не понял Вашу - Вы привели в пример какого-то идиота "бывшего чиновника" бредящего про уничтожение украинского языка - и что теперь, нам всем бредить также как он предлагая уничтожить русский язык? Равняться на идиотов в соревновании идиотских методов? По нам летит не язык а ракеты - нужно равняться на тех кто их производит а не на "экономист, теле- и радиоведущий, бывший чиновник" (один этот набор титулов чего стоит, надо было еще дописать "космонавт" :mrgreen: )
katso
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 02:25

  flyman написав:
  Water написав:https://www.radiosvoboda.org/a/news-khezbolla-izrayil-ataka-drony/33157105.html
Угруповання «Хезболла» випустило по Ізраїлю 3 безпілотники ввечері 13 жовтня. Один з них влучив, що призвело до поранення понад 60 людей, повідомляють іранські медіа.

100500 ракет не пробило купол, як так, він що в роздріб не працює?

Его не смогли обнаружить.
Как сообщает 12-й канал, перед атакой не было сирены воздушной тревоги. ЦАХАЛ проверяет этот инцидент. Однако и раньше было известно, что медленные дроны, движущиеся на малой высоте, сложно засечь «обычными» средствами ПВО.
.......
Как сообщил 12-й канал ИТВ, скорее всего, базу атаковал изготовленный в Иране дрон модели «Мирсад». Это не новая модель, и «Хизбалла» уже много раз применяла ее против Израиля. Именно такой дрон взорвался на футбольном поле в Мадждаль-Шамсе, убив 12 подростков в возрасте от 10 до 16 лет.

Это планер без шасси, по сути бомба с крыльями и боеголовкой, несущая от 20 до 40 килограммов взрывчатки. Дрон одноразовый, после старта он не может вернуться и приземлиться. Его создавали так, чтобы он был малозаметен на радарах.

«Мирсад-1» оснащен поршневым двигателем с винтом в хвосте фюзеляжа. Дрон сравнительно невелик, летит с небольшой скоростью (до 200 километров в час) и на небольшой высоте и разгоняется непосредственно перед ударом.

https://detaly.co.il/dron-udaril-po-rajonu-vadi-ara-20-ranenyh/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 08:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримав основних прохань президента України Володимира Зеленського під час його візиту до Берліна 11 жовтня. Також Бундесвер не надаватиме українській армії таку важку техніку, як танки Leopard 2, гаубиці PzH 2000 та БМП Marder.
У статті Bild також йдеться про те, що все озброєння, яку німецький канцлер пообіцяв передати Україні 11 жовтня, вже була "обіцяна та профінансована минулого року". Тому можна зробити висновок, що про нову військову допомогу Шольц не оголошував.
  Hotab написав:Выгуглить сравнительные цифры пакетов по годам (особенно на 24-й) не очень просто, но те пакеты что мелькают в обещаниях на этот год - огромные.
🪖 Умєров після перемовин з європейськими партнерами: зброї для наших захисників стане більше

За словами міністра, під час зустрічей було обговорено конкретні кроки для збільшення виробництва зброї - як в Україні, так і через створення спільних підприємств з нашими європейськими партнерами. Умєров зазначив, що це дозволить виготовляти техніку, озброєння та боєприпаси для Сил оборони в межах принципово нового формату співпраці.
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 08:20

  katso написав:
  fler написав:
  pesikot написав:Российский экономист, теле- и радиоведущий, бывший чиновник администрации президента РФ Михаил Хазин заявил, что в Восточной Украине нужно полностью уничтожить украинскую культуру, центр и север страны сделать аграрными, а Западную Украину передать Польше

"Картина должна быть следующей. Новороссия, то есть вся территория от Харькова до Одесской области. Это может быть Запорожская, Днепропетровская, в общем, все. Новороссия должна войти в Россию областями с полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом использования украинского шрифта, украинских текстов, передач на украинском языке, преподавания на украинском. Короче говоря – полностью.

А шо таке? Справа ж не в "языке"? Чи такі в ньому?
Де поділися упороті, які тут доводили з піною в роті, що мова ні на що не впливає, розмовляти на "язикє" агресора - це ок і т.д. Добазікалися?


Чето мысль не понял Вашу - Вы привели в пример какого-то идиота "бывшего чиновника" бредящего про уничтожение украинского языка - и что теперь, нам всем бредить также как он предлагая уничтожить русский язык? Равняться на идиотов в соревновании идиотских методов? По нам летит не язык а ракеты - нужно равняться на тех кто их производит а не на "экономист, теле- и радиоведущий, бывший чиновник" (один этот набор титулов чего стоит, надо было еще дописать "космонавт" :mrgreen: )

"український шрифт" - це перейдуть на латинку, чи арабське письмо?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 08:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:растет, растет торговля между США и Китаем...


з Китаєм коїться щось не добре, інвестори виводять гроші

самі китайці тиж виводять і інвестують поза межами Китаю
компартія поставила на електрокари, як в казіно
намагаються демпінговими цінами задавити інших виробників (в першу чергу конкурентів як Фольксваген і Toyota), США захищає свій ринок від китайських електрокарів
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 08:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:Умєров після перемовин з європейськими партнерами: зброї для наших захисників стане більше За словами міністра, під час зустрічей було обговорено конкретні кроки для збільшення виробництва зброї - як в Україні, так і через створення спільних підприємств з нашими європейськими партнерами. Умєров зазначив, що це дозволить виготовляти техніку, озброєння та боєприпаси для Сил оборони в межах принципово нового формату співпраці.
Зброї не дамо, але ви тримайтесь, хорошего вам настроєнія
Востаннє редагувалось d44 в Пон 14 жов, 2024 09:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 08:58

  detroytred написав:
  UA написав:
  Wirująświatła написав:6) агонь

https://www.youtube.com/shorts/aHt9CYz3aV0

https://m.youtube.com/shorts/XNlQQxJ9uzg

)))
на другому відео, з уст президента, звучать фрази "хто ми такі щоб вирішувати де людині жити, якою мовою говорити, який прапор/гімн поважати. Ми їх менеджери, не власники їх життя та свобод..". А то факту все повністю навпаки. Свобода це рабство і т.д.
Дж. Орвелл відпочиває
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 09:20

  katso написав:
  fler написав:А шо таке? Справа ж не в "языке"? Чи такі в ньому?
Де поділися упороті, які тут доводили з піною в роті, що мова ні на що не впливає, розмовляти на "язикє" агресора - це ок і т.д. Добазікалися?


Чето мысль не понял Вашу - Вы привели в пример какого-то идиота "бывшего чиновника" бредящего про уничтожение украинского языка - и что теперь, нам всем бредить также как он предлагая уничтожить русский язык?

Піздно, Сара, піть боржомі (с) Думка моя про те, що нехтування мовою, зокрема, призвело до винищування нації. А "бред про уничтожение украинского языка" - вже давно озвучили прямо або синонімами посадовці всіх мастєй рфії і вони ведуть роботу в цьому напрямку не один десяток років. Але ви продовжуйте писати і розмовляти на язике, продовжуйте. Так видніше, хто є ху.
fler
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