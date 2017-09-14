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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 14 жов, 2024 09:50
fler написав: katso написав: fler написав:
А шо таке? Справа ж не в "языке"? Чи такі в ньому?
Де поділися упороті, які тут доводили з піною в роті, що мова ні на що не впливає, розмовляти на "язикє" агресора - це ок і т.д. Добазікалися?
Чето мысль не понял Вашу - Вы привели в пример какого-то идиота
"бывшего чиновника" бредящего про уничтожение украинского языка
- и что теперь, нам всем бредить также как он предлагая уничтожить русский язык?
Піздно, Сара, піть боржомі (с) Думка моя про те, що нехтування мовою, зокрема, призвело до винищування нації. А "бред про уничтожение украинского языка" - вже давно озвучили прямо або синонімами посадовці всіх мастєй рфії і вони ведуть роботу в цьому напрямку не один десяток років. Але ви продовжуйте писати і розмовляти на язике, продовжуйте. Так видніше, хто є ху.
це ви лисиці76 розкажіть. бо він тут недавно в кращіх традиціях кремлівської пропаганди волав "дєтям запрещают на пєрємєнах гаварить на русском. караул. вводят язиковиє патрули". тільки й того що про "распятих мальчіков в трусіках" не згадав.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 09:54
fler написав: katso написав: fler написав:
А шо таке? Справа ж не в "языке"? Чи такі в ньому?
Де поділися упороті, які тут доводили з піною в роті, що мова ні на що не впливає, розмовляти на "язикє" агресора - це ок і т.д. Добазікалися?
Чето мысль не понял Вашу - Вы привели в пример какого-то идиота
"бывшего чиновника" бредящего про уничтожение украинского языка
- и что теперь, нам всем бредить также как он предлагая уничтожить русский язык?
Піздно, Сара, піть боржомі (с) Думка моя про те, що нехтування мовою, зокрема, призвело до винищування нації. А "бред про уничтожение украинского языка" - вже давно озвучили прямо або синонімами посадовці всіх мастєй рфії і вони ведуть роботу в цьому напрямку не один десяток років. Але ви продовжуйте писати і розмовляти на язике, продовжуйте. Так видніше, хто є ху.
упороті тут, на місці.
дурь то, нема різниці хто на якій мові говорить, якщо є спільний інтерес то люди домовляться.
Чим більше мов людина знає тим краще.
Для всіх держслужбовців потрібно ввести обовязкові іспити на українську російську англійську а люди хай говорять на якому хочуть. Чим ви кращі за чиновників рфії коли забороняєте російську?
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Додано: Пон 14 жов, 2024 09:56
Banderlog написав:
Чим ви кращі за чиновників рфії коли забороняєте російську?
им не надо быть лучше, им надо быть такими же. Следующий этап список книг которые можно читать. Остальные в костёр.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 09:59
Hotab написав:
Выгуглить сравнительные цифры пакетов по годам (особенно на 24-й) не очень просто, но те пакеты что мелькают в обещаниях на этот год - огромные.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 10:02
fler написав:
Думка моя про те, що нехтування мовою, зокрема, призвело до винищування нації.
Дивна думка - не дії рашкованських імперців по знищенню українства та української мови призвели, а саме "нехтування мовою".
Нехтував хто? Самі українці.
Тобто дії самих українців призвели.
Згоден, що нехтування українською мовою (українцями) свідчило про недостатність бажання в українців протистояти експансії рашоімперства.
Але отак, як вище сформулювати - це вже якось занадто.
До "винищування нації" призводять саме дії винищуванню нації. Ці дії робляться не українцями, а рашоімперцями.
Нехтування українською мовою максимум - це заважає розвитку українства. Заважає. Розвитку. Поширенню.
Тобто громадянин ставить власні зручності, інтерес вище загального.
Це якби нічого жахливого. В демократії.
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