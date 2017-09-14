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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10402104031040410405>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 09:54

  fler написав:
  katso написав:
  fler написав:А шо таке? Справа ж не в "языке"? Чи такі в ньому?
Де поділися упороті, які тут доводили з піною в роті, що мова ні на що не впливає, розмовляти на "язикє" агресора - це ок і т.д. Добазікалися?


Чето мысль не понял Вашу - Вы привели в пример какого-то идиота "бывшего чиновника" бредящего про уничтожение украинского языка - и что теперь, нам всем бредить также как он предлагая уничтожить русский язык?

Піздно, Сара, піть боржомі (с) Думка моя про те, що нехтування мовою, зокрема, призвело до винищування нації. А "бред про уничтожение украинского языка" - вже давно озвучили прямо або синонімами посадовці всіх мастєй рфії і вони ведуть роботу в цьому напрямку не один десяток років. Але ви продовжуйте писати і розмовляти на язике, продовжуйте. Так видніше, хто є ху.
упороті тут, на місці. :lol:
дурь то, нема різниці хто на якій мові говорить, якщо є спільний інтерес то люди домовляться.
Чим більше мов людина знає тим краще.
Для всіх держслужбовців потрібно ввести обовязкові іспити на українську російську англійську а люди хай говорять на якому хочуть. Чим ви кращі за чиновників рфії коли забороняєте російську?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 09:59

  Hotab написав:Выгуглить сравнительные цифры пакетов по годам (особенно на 24-й) не очень просто, но те пакеты что мелькают в обещаниях на этот год - огромные.



Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 10:02

  fler написав: Думка моя про те, що нехтування мовою, зокрема, призвело до винищування нації.

Дивна думка - не дії рашкованських імперців по знищенню українства та української мови призвели, а саме "нехтування мовою".
Нехтував хто? Самі українці.
Тобто дії самих українців призвели.


Згоден, що нехтування українською мовою (українцями) свідчило про недостатність бажання в українців протистояти експансії рашоімперства.
Але отак, як вище сформулювати - це вже якось занадто.

До "винищування нації" призводять саме дії винищуванню нації. Ці дії робляться не українцями, а рашоімперцями.
Нехтування українською мовою максимум - це заважає розвитку українства. Заважає. Розвитку. Поширенню.
Тобто громадянин ставить власні зручності, інтерес вище загального.
Це якби нічого жахливого. В демократії.
І! Якщо отаких значна кількість, то це ознака, що оте загальне -- з ним щось не так... Не таке воно і загальне.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 10:13

  Banderlog написав:нема різниці хто на якій мові говорить, якщо є спільний інтерес то люди домовляться.


придурошних ніхто не відміняв. тому повинен бути закон який вирішує спірні питання.
як ото на касах істерики катали кому якою мовою розмовляти.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 10:20

Ужгородський юрист Пересоляк заявив, що його утримують у ТЦК, попри відстрочку.
Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці, опублікувавши відео.
"Претензій до працівників поліції і ТЦК я не маю. Там дійсно працює багато достойних людей і учасників бойових дій. Вони просто виконали наказ, який їм дало обласне ТЦК — мобілізувати адвоката Олександа Пересоляка любою ціною. Чому це зробили — причина одна. Наше обʼєднання захищає права військовослужбовців та військовозобовʼязаних. А останнє викликало неабияке несприйняття обласних керманичів ТЦК"

Зачистки продовжуються.
Памятаю як у 2022 році був мобілізований місцевий одноокий(!) активіст В.Грегор за прямою вказівкою обласного керівника ТЦК, через те що Грегор звинувачував того в корупції
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 10:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Но ведь дома чрезмерно рьяных ТЦКунов с влиянием и высоким званием хоть и стОят часто миллионы уе и заборы там на метр выше соседских

Забор дрону не помеха. Теперь могут буквально прямо в сортире замочить. :)
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 10:58

  Mimohod написав:
  барабашов написав:Но ведь дома чрезмерно рьяных ТЦКунов с влиянием и высоким званием хоть и стОят часто миллионы уе и заборы там на метр выше соседских

Забор дрону не помеха. Теперь могут буквально прямо в сортире замочить. :)

с появлением ударных дронов мир стал другим. любого человека можно замочить и ни одна полиция не найдёт откуда и кем управлялся дрон. Снайперы киллеры и подрыватели авто остались без работы.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 11:37

США оголосили, що розгорнуть батареї ППО THAAD в Ізраїлі. За вказівкою президента Джо Байдена їх доставлять до Ізраїля разом з персоналом із США.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 12:05

  Wirująświatła написав:
  Mimohod написав:
  барабашов написав:Но ведь дома чрезмерно рьяных ТЦКунов с влиянием и высоким званием хоть и стОят часто миллионы уе и заборы там на метр выше соседских

Забор дрону не помеха. Теперь могут буквально прямо в сортире замочить. :)

с появлением ударных дронов мир стал другим. любого человека можно замочить и ни одна полиция не найдёт откуда и кем управлялся дрон. Снайперы киллеры и подрыватели авто остались без работы.

Мир стал другим. Это точно. Но теперь для защиты от дронов требуются электронщики, способные не только создать средства РЭБ против дронов, но и в идеале осуществить перехват управление дроном с целью поразить дронщика его же дроном.

Так же на передний план выходит атомное оружие как средство уничтожение у противника всех его дронов, средств РЭБ и любой электроники за счет электромагнитного импульса, сопровождающего ядерный взрыв на территории противника.

Поэтому и говорят, что четвертая мировая война будет вестись с помощью колюще-режущих предметов и предметов ударного действия, например, дубин.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 12:12

  tester7336 написав:це ви лисиці76 розкажіть. бо він тут недавно в кращіх традиціях кремлівської пропаганди волав "дєтям запрещают на пєрємєнах гаварить на русском. караул. вводят язиковиє патрули". тільки й того що про "распятих мальчіков в трусіках" не згадав.

не російську забороняти, а українську розвивати
flyman
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