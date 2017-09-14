«На сьогодні я не бачу, що в парламенті є достатня кількість голосів для підтримки такого економічного бронювання. Тому що це ще один водорозділ між тими, хто має гарну роботу, хто має гроші, і тими, хто таких грошей не має», — заявив Веніславський в ефірі Radio NV. Водночас він зазначив, що не вважає, що ідею економічного бронювання «повністю поховали».
«Це питання дуже дискутивне. Воно безпосередньо корелюється з тими мільйонами, які заробляють на тіньових схемах. І одна з пропозицій перевести це в легальне русло — щоб люди, які хочуть відкупитися, мали можливість отримати роботу з відповідними відрахуваннями до бюджету. І це альтернатива від цих тіньових схем», — сказав нардеп. https://varta1.com.ua/news/v-radi-nedos ... 86759.html
Чето мысль не понял Вашу - Вы привели в пример какого-то идиота "бывшего чиновника" бредящего про уничтожение украинского языка - и что теперь, нам всем бредить также как он предлагая уничтожить русский язык?
Піздно, Сара, піть боржомі (с) Думка моя про те, що нехтування мовою, зокрема, призвело до винищування нації. А "бред про уничтожение украинского языка" - вже давно озвучили прямо або синонімами посадовці всіх мастєй рфії і вони ведуть роботу в цьому напрямку не один десяток років. Але ви продовжуйте писати і розмовляти на язике, продовжуйте. Так видніше, хто є ху.
це ви лисиці76 розкажіть. бо він тут недавно в кращіх традиціях кремлівської пропаганди волав "дєтям запрещают на пєрємєнах гаварить на русском. караул. вводят язиковиє патрули". тільки й того що про "распятих мальчіков в трусіках" не згадав.
Лохарик третєсортний Я 100 разів написав що шлях заборон то свідчення програшу , неконкунтноздатності і тільки поглиблює відчуження громадян від держави . Профіт тільки для сіромах-цицькоцмудильників , копійчину з бюджета тягти. Люди за вас, скрєпних довбойобів, що харчуються на їх податках воювати не хочуть Заробляйте гроші на конкурентному ринку праці, захищайте свої законодавчі здобутки, може що в житті зрозумієте
tester7336 написав:це ви лисиці76 розкажіть. бо він тут недавно в кращіх традиціях кремлівської пропаганди волав "дєтям запрещают на пєрємєнах гаварить на русском. караул. вводят язиковиє патрули". тільки й того що про "распятих мальчіков в трусіках" не згадав.
не російську забороняти, а українську розвивати
Це ж треба клепки в голові мати. Значно простіше заборонити.
Игорь Алексеевич написав:На сегодня мы видим след. пункты пути остановки войны через переговоры.
1. Раша забирает оккуп. Донбасс и частично Запорожск. и Херс. обл. на момент переговоров. 2. Раша забирает в добавок к Донбассу ВСЮ Запорожск. и Херсонскую обл.
Но, если война продолжится ещё хотя бы пару лет, то тогда раша оккупир. полностью Запорожск. и Херсонск. обл. и будет третий вариант.
3. Раша забирает весь Донбасс, всю Запорожск. и Херсонск. обл. и будет требовать оставить ей частично Днепроп. и Харьковскую обл.
Пока не поздно, то надо начинать переговоры про первый пункт, а иначе потом полная жо...а будет с территориями.
Паникер. 1. Для начала нужно перестать проигрывать войну. Процесс разгромного проигрыша и краха Украины официально запущен 18.05.24. 2. владимиры не договорятся. У них личное. Это же очевидно. 3. Укр. власть совсем не работает с силами внутри рф. Мятеж пригожина нормально не поддержали. Могли ему и его шобле убежище в Украине пообещать, щоб он резче был. 4. Убрать агентов рф из командования сухопутных сил. Кресты на технике, бусификация эти провокации делаются заказу из москвы местными симпатиками русского мира. После можно вести переговоры (не Зе разумеется)
tester7336 написав:це ви лисиці76 розкажіть. бо він тут недавно в кращіх традиціях кремлівської пропаганди волав "дєтям запрещают на пєрємєнах гаварить на русском. караул. вводят язиковиє патрули". тільки й того що про "распятих мальчіков в трусіках" не згадав.
не російську забороняти, а українську розвивати
Це ж треба клепки в голові мати. Значно простіше заборонити.
мати клепку, це не про переваюну більшість рускоязичних, які 30+ років ниють що їх "щимять бендери" і голосують як не "крєпкіх хозяствєніков" то за "хоть поржом". Їм як у трибалтиці зробити. Хочеш русской скрєпності - сиди без громадянства. Але як, коли їх була на той момент пасивна більшість. А пасіонарії були мягкотілі.