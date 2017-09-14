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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 104021040310404104051040610407>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 13:06

  flyman написав:
  tester7336 написав:це ви лисиці76 розкажіть. бо він тут недавно в кращіх традиціях кремлівської пропаганди волав "дєтям запрещают на пєрємєнах гаварить на русском. караул. вводят язиковиє патрули". тільки й того що про "распятих мальчіков в трусіках" не згадав.

не російську забороняти, а українську розвивати

Це ж треба клепки в голові мати. Значно простіше заборонити.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 13:14

  Xenon написав::roll:
Рейтинг Зеленського: як змінився рейтинг довіри українців до президента, — КМІС

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=r ... 441&page=1

Зображення

Фигня.
Откровенных ответов социологи сейчас не получат.
Особенно от старшого поколения.
Да и социологи не рискнут вывешивать сильно плохие для ze вождя результаты.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 13:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Velz, я разгадал публичный наезд тц-кунов на буковель, рестораны.
Расчищают для отдыха команды 95 квартала.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 13:18

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  tester7336 написав:це ви лисиці76 розкажіть. бо він тут недавно в кращіх традиціях кремлівської пропаганди волав "дєтям запрещают на пєрємєнах гаварить на русском. караул. вводят язиковиє патрули". тільки й того що про "распятих мальчіков в трусіках" не згадав.

не російську забороняти, а українську розвивати

Це ж треба клепки в голові мати. Значно простіше заборонити.

мати клепку, це не про переваюну більшість рускоязичних, які 30+ років ниють що їх "щимять бендери" і голосують як не "крєпкіх хозяствєніков" то за "хоть поржом". Їм як у трибалтиці зробити. Хочеш русской скрєпності - сиди без громадянства. Але як, коли їх була на той момент пасивна більшість. А пасіонарії були мягкотілі.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 13:20

Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському?

Зовсім не довіряю 1
Скоріше не довіряю 2
Скоріше довіряю 3
Повністю довіряю 4
ВАЖКО СКАЗАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 5
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 6

14 против 7 из тех кто согласился на соц опрос.
Симпатик зе точно не видмовився от ответа.
Его реальный рейтинг не выше 20%
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 13:22

  Бетон написав:Velz, я разгадал публичный наезд тц-кунов на буковель, рестораны.
Расчищают для отдыха команды 95 квартала.

ІБД: шугання вишєсортних ухилянтов, щоб не "війна для бідних"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 13:28

  flyman написав:
  Бетон написав:Velz, я разгадал публичный наезд тц-кунов на буковель, рестораны.
Расчищают для отдыха команды 95 квартала.

ІБД: шугання вишєсортних ухилянтов, щоб не "війна для бідних"

Вышесортные не могут быть мобилизованы ни при каких обстоятельствах.
Потому сорт высший, а не какой то там первый.

Ежемесячная дань от владельцев ТРЦ, баз отдыха, сетей ресторанов.
Братки в камуфляже больше не хотят мелочь по карманам тырить.
Им нужен постоянный серьезный поток.
Странно, когда ставили в стойло не такой фасадный бизнес все молчали.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 13:31

  UA написав:.............
3. Укр. власть совсем не работает с силами внутри рф. Мятеж пригожина нормально не поддержали. Могли ему и его шобле убежище в Украине пообещать, щоб он резче был.

Очень оригинальная идея. :)
Кого ещё порекомендуете принять?
4. Убрать агентов рф из командования сухопутных сил.
Кресты на технике, бусификация эти провокации делаются заказу из москвы местными симпатиками русского мира.

Ещё оригинальнее.
1. Как определить, кто "агент РФ" в командовании сухопутных сил?
2. "бусификация эти провокации по заказу из москвы". А по чьему заказу отказ очень многих от мобилизации?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 13:35

  fox767676 написав:
  tester7336 написав:це ви лисиці76 розкажіть. бо він тут недавно в кращіх традиціях кремлівської пропаганди волав "дєтям запрещают на пєрємєнах гаварить на русском. караул. вводят язиковиє патрули". тільки й того що про "распятих мальчіков в трусіках" не згадав.


Лохарик третєсортний
Я 100 разів написав що шлях заборон то свідчення програшу , неконкунтноздатності і тільки поглиблює відчуження громадян від держави . Профіт тільки для сіромах-цицькоцмудильників , копійчину з бюджета тягти.
Люди за вас, скрєпних довбойобів, що харчуються на їх податках воювати не хочуть Заробляйте гроші на конкурентному ринку праці, захищайте свої законодавчі здобутки, може що в житті зрозумієте


ти вже знайшов в законі де дітям на перервах заборонили російською розмовляти та додому батькам дзвонити пропагандон кремлівський?
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 13:43

  ЛАД написав:
  UA написав:.............
3. Укр. власть совсем не работает с силами внутри рф. Мятеж пригожина нормально не поддержали. Могли ему и его шобле убежище в Украине пообещать, щоб он резче был.

Очень оригинальная идея. :)
Кого ещё порекомендуете принять?
4. Убрать агентов рф из командования сухопутных сил.
Кресты на технике, бусификация эти провокации делаются заказу из москвы местными симпатиками русского мира.

Ещё оригинальнее.
1. Как определить, кто "агент РФ" в командовании сухопутных сил?
2. "бусификация эти провокации по заказу из москвы". А по чьему заказу отказ очень многих от мобилизации?

1. гиркина с губаревым в первую очередь и всех у кого терки с хуйлом
пригожин сам просил сотрудничества с нами. Вместо Женя Викторович нормальный парень, дружба жвачка, наши рагуля запели "жаба против гадюки".
2. От смотрите, люди в большинстве не хотят тратить свои деньги.
Задача бизнеса раскрутить людей на деньги.
С мобилизацией тоже самое, только вместо деньги поставите жизнь.
Представляете охрана Сильпо бьет и затягивает людей в маркет чтобы они что то купили там?
Даже хуйло понял что это рагулизм.
Востаннє редагувалось UA в Пон 14 жов, 2024 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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