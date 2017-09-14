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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 14 жов, 2024 13:44
flyman написав: tester7336 написав:
це ви лисиці76 розкажіть. бо він тут недавно в кращіх традиціях кремлівської пропаганди волав "дєтям запрещают на пєрємєнах гаварить на русском. караул. вводят язиковиє патрули". тільки й того що про "распятих мальчіков в трусіках" не згадав.
не російську забороняти, а українську розвивати
це потрібен не розвиток українського а розвиток загальної свідомості. бо як розвиток тільки української допоможе коли один волає я тільки по українськи а інший я тільки по російськи? і коли вони не добровільно до купи зібрані, а наприклад батьківські збори.
такі два й очі один одному повиймають. для того закони і потрібно щоб розвести по різним куткам. особливо в умовах агресії кацапської.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 13:59
UA написав: Игорь Алексеевич написав:
На сегодня мы видим след. пункты пути остановки войны через переговоры.
1. Раша забирает оккуп. Донбасс и частично Запорожск. и Херс. обл. на момент переговоров.
2. Раша забирает в добавок к Донбассу ВСЮ
Запорожск. и Херсонскую обл.
Но, если война продолжится ещё хотя бы пару лет, то тогда раша оккупир. полностью Запорожск. и Херсонск. обл. и будет третий вариант.
3. Раша забирает весь Донбасс, всю Запорожск. и Херсонск. обл. и будет требовать оставить ей частично Днепроп. и Харьковскую обл.
Пока не поздно, то надо начинать переговоры про первый пункт, а иначе потом полная "жо...а будет с территориями.
Паникер.
1. Для начала нужно перестать проигрывать войну. Процесс разгромного проигрыша и краха Украины официально запущен 18.05.24.
2. владимиры не договорятся. У них личное. Это же очевидно.
3. Укр. власть совсем не работает с силами внутри рф. Мятеж пригожина нормально не поддержали. Могли ему и его шобле убежище в Украине пообещать, щоб он резче был.
4. Убрать агентов рф из командования сухопутных сил.
Кресты на технике, бусификация эти провокации делаются заказу из москвы местными симпатиками русского мира.
После можно вести переговоры (не Зе разумеется)
Пропозиції рівня анекдота. Особливо перша - щоб виграти війну потрібно просто перестати програвати.
"бусификация ... делаются заказу из москвы" - клоун.
Просто цікаво - для тебе Зеленський також агент рф чи ні?
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Додано: Пон 14 жов, 2024 14:06
В ТЦК чергова дурість: прислали в університет наказ, щоб за тиждень до них явились всі студенти і аспіранти віком 25-49 років "з метою уточнення військового обліку". Як вони хочуть прийняти кілька тис людей за тиждень - невідомо...
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Додано: Пон 14 жов, 2024 14:11
Дюрі-бачі написав:
В ТЦК чергова дурість: прислали в університет наказ, щоб за тиждень до них явились всі студенти і аспіранти віком 25-49 років "з метою уточнення військового обліку". Як вони хочуть прийняти кілька тис людей за тиждень - невідомо
...
Никак. Тут идея - штраф за не(своевременную)явку.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 14:11
Штраф они вкатать им хотят
Тем, кто в очереди ночью стоя спать не смогут, и пошлют пиксельных придурков нах
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Додано: Пон 14 жов, 2024 14:13
UA написав: ЛАД написав: UA написав:
.............
3. Укр. власть совсем не работает с силами внутри рф. Мятеж пригожина нормально не поддержали. Могли ему и его шобле убежище в Украине пообещать, щоб он резче был.
Очень оригинальная идея. Кого ещё порекомендуете принять?
4. Убрать агентов рф из командования сухопутных сил.
Кресты на технике, бусификация эти провокации делаются заказу из москвы местными симпатиками русского мира.
Ещё оригинальнее.
1. Как определить, кто "агент РФ" в командовании сухопутных сил?
2. "бусификация эти провокации по заказу из москвы". А по чьему заказу отказ очень многих от мобилизации?
1. гиркина с губаревым в первую очередь и всех у кого терки с хуйлом
пригожин сам просил сотрудничества с нами. Вместо Женя Викторович нормальный парень, дружба жвачка, наши рагуля запели "жаба против гадюки".
Вообще-то, это и было "жаба против гадюки".
"Враг моего врага мой друг" в общем случае неверное высказывание. У Гиркина противоречия с Путиным не в справедливости войны с Украиной, а в степени её жёсткости. Гиркин требовал более жёстких и активных действий на фронте.
И Пригожин тоже возмущался не войной, а тем, что ему мало дают снарядов. Принять его в Украине и выдать ему снаряды для более активных и эффективных действий против ЗСУ?
Я думал, вы поймёте иронию, а вы восприняли серьёзно и начали дополнять список врагов, которых надо пустить в Украину.
Пустить их можно. Но только для ареста и предания суду. Как Гесса в Англии.
2. От смотрите, люди в большинстве не хотят тратить свои деньги.
Задача бизнеса раскрутить людей на деньги.
С мобилизацией тоже самое, только вместо деньги поставите жизнь.
Представляете охрана Сильпо бьет и затягивает людей в маркет чтобы они что то купили там?
Даже хуйло понял что это рагулизм.
Спасибо, что объяснили вред бусификации, но я это понимал и раньше.
А на мои вопросы (которые под номерами) вы так и не ответили.
Ваша аналогия хромает на обе ноги. Охране "Сильпо" не нужно "бить и затягивать людей в маркет". Люди и так зайдут, т.к. это нужно людям, чтобы купить еду, и при входе человек ничем не рискует.
Мобилизация отдельному человеку не нужна - он лично ничего при этом не получает, но жизнью рискует. Заплатить по 12 тыс. долл. (500 тыс. грн.), как вы или кто-то вчера предлагал за "вход" в армию, у нас таких средств нет.
Так что или сознательное исполнение закона или бусификация. Третий вариант - капитуляция. Выбирайте.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 14:18
Дюрі-бачі написав:
В ТЦК чергова дурість: прислали в університет наказ, щоб за тиждень до них явились всі студенти і аспіранти віком 25-49 років "з метою уточнення військового обліку". Як вони хочуть прийняти кілька тис людей за тиждень - невідомо...
штрафи плюс палки в колеса.
І це вже при існуючій проблемі з чергами для відстрочок
але хіба вузи підпорядковуються ТЦК)) ?
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Додано: Пон 14 жов, 2024 14:28
Поліція показала відео, як зупинила власника Steko на Bentley за порушення ПДР
У Дніпрі склали адміністративний протокол на водія автомобіля Bentley, який намагався втекти від патрульних поліцейських. Про це повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області.
Повідомляється, що правоохоронці помітили водія автомобіля Bentley, який на перехресті вулиць Гоголя та Святослава Хороброго виїхав на острівець безпеки, порушивши правила проїзду.
Патрульні вимагали у водія зупинитися, але він проігнорував вимогу, пришвидшився і продовжив рух у напрямку проспекту Лесі Українки. На водія склали адміністративні матеріали за порушення ПДР, незупинку на вимогу поліцейських, а також, оскільки водій мав ознаки сп’яніння та відмовився проходити медогляд у встановленому законом порядку, протокол за частиною 1 статті 130 КУпАП.
За інформацією Суспільного, за кермом автомобіля перебував гендиректор виробництва вікон Сергій Положай.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 14:30
tester7336 написав: flyman написав: tester7336 написав:
це ви лисиці76 розкажіть. бо він тут недавно в кращіх традиціях кремлівської пропаганди волав "дєтям запрещают на пєрємєнах гаварить на русском. караул. вводят язиковиє патрули". тільки й того що про "распятих мальчіков в трусіках" не згадав.
не російську забороняти, а українську розвивати
це потрібен не розвиток українського а розвиток загальної свідомості. бо як розвиток тільки української допоможе коли один волає я тільки по українськи а інший я тільки по російськи? і коли вони не добровільно до купи зібрані, а наприклад батьківські збори.
такі два й очі один одному повиймають. для того закони і потрібно щоб розвести по різним куткам. особливо в умовах агресії кацапської.
А причём тут "загальна свідомість"?
И закон можно принимать по-разному. Можно просто заборонити розмовляти російською, а можно запретить очі один одному повиймати. Я сейчас начал водить внучку на гимнастику. Одна мамаша розмовляє українською (не знаю, по идейным соображениям или всегда так разговаривала). И ничего, нормально все общаются, без "виймання очей".
А закона о запрете разговаривать на переменах в школе по-русски пока что нет. Это то ли проект закона, то ли просто предложение какой-то особо "продвинутой" депутатки.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 14:37
ЛАД написав: UA написав:
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3. Укр. власть совсем не работает с силами внутри рф. Мятеж пригожина нормально не поддержали. Могли ему и его шобле убежище в Украине пообещать, щоб он резче был.
Очень оригинальная идея.
Кого ещё порекомендуете принять?
4. Убрать агентов рф из командования сухопутных сил.
Кресты на технике, бусификация эти провокации делаются заказу из москвы местными симпатиками русского мира.
Ещё оригинальнее.
1. Как определить, кто "агент РФ" в командовании сухопутных сил?
2. "бусификация эти провокации по заказу из москвы". А по чьему заказу отказ очень многих от мобилизации?
колись було у анкетах до відділу кадрів:
- чи був в партизанах
- чи був в полоні
- чи був на окупованих територіях
- чи є родичі за кордоном
- чи працював у структурах та на людей афільованих з колаборантами (Медведчук, Сівкович, ОПЗЖ, ПР, КПСС, КПУ, партія Шарія ...)
- чи був інформатором КГБ
- і т.д і т.п.
І якщо так, то описати детальніше
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