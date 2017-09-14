Ночь с 13 на 14 октября была необычно тихой как в Украине, так и в Харькове в частности. В Воздушных силах ВСУ подтвердили наблюдения граждан: никаких угроз, кроме КАБов, не было.
Минувшей ночью армия РФ не атаковала украинские города с помощью «шахедов», также активность не проявляла российская стратегическая авиация. Эту информацию в комментарии информагентству Минобороны «АрмияInform» подтвердил и.о. начальника управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
По данным Игната, ночь без «шахедов» в Украине — первая за последние 48 суток. Причины такой «пассивности» россиян в ВС ВСУ пока не комментируют.
В Харькове и области ночью воздушную тревогу все же объявляли: с 03:42 по 04:15. Причиной была активность российской тактической авиации — самолетов — носителей КАБов.
ЛАД написав:А причём тут "загальна свідомість"? И закон можно принимать по-разному. Можно просто заборонити розмовляти російською, а можно запретить очі один одному повиймати. Я сейчас начал водить внучку на гимнастику. Одна мамаша розмовляє українською (не знаю, по идейным соображениям или всегда так разговаривала). И ничего, нормально все общаются, без "виймання очей". А закона о запрете разговаривать на переменах в школе по-русски пока что нет. Это то ли проект закона, то ли просто предложение какой-то особо "продвинутой" депутатки.
загальна свідомість як раз і дає можливість спілкуватися всім хто як хоче. чи ви в інеті не бачили умовного оковиймання на касах? про такі історії чув і на батьківських зборах. і саме закони для того і потрібні щоб врегульовувати спірні ситуації.
а стосовно розмовляти дітям на перервах - навіть в тих запропонованих змінах такого немає. там запропоновано нагнути заклади та викладачів. ну і батьків коли вони зайшли на територію школи. лисиця76 в кращих традиціях пропагандонства вкинув мовну тему. а коли я запропонував йому показати конкретно які зміни на що вплинуь - просто скотився до блюзнірства та лайки.
ЛАД написав:мати клепку, це не про переваюну більшість рускоязичних, які 30+ років ниють що їх "щимять бендери" і голосують як не "крєпкіх хозяствєніков" то за "хоть поржом". Їм як у трибалтиці зробити. Хочеш русской скрєпності - сиди без громадянства. Але як, коли їх була на той момент пасивна більшість. А пасіонарії були мягкотілі.
Вы знаете, я понимаю всяких гуманитариев - элементарная конкуренция. Какому-нибудь бесталанному письменнику чи перекладачу значительно легче добиться опубликования своей "нетленки", когда нет конкуренции со стороны русской литературы (или любой другой, но другие языки у нас не очень знают, так что можно не принимать во внимание). На вам-то, программисту по легенде, чем мешает русский язык? Или вы "идейный"? Но тогда опять же вопрос, почему не на фронте, защищаете ухилянство и рвётесь за границу? Или идейность заканчивается абсолютно безопасной борьбой с русским языком, лёжа на диване?
не заважає особисто, а заважало і заважає розбудові держави, ви вирізняєте різні речі: приватний простір, і публічний?
ЛАД написав:Мобилизация отдельному человеку не нужна - он лично ничего при этом не получает, но жизнью рискует. Заплатить по 12 тыс. долл. (500 тыс. грн.), как вы или кто-то вчера предлагал за "вход" в армию, у нас таких средств нет. Так что или сознательное исполнение закона или бусификация. Третий вариант - капитуляция. Выбирайте.
Можна почати з 1. Професійного відбору по типу найбільшого співпадіння навичок на посади (ввести аналог ринку вакансій тільки глобально зі всієї країни без прив'язки до "своїх" регіональних частин (місцевий ТЦК, ніяк не впливає на те куди буде розподілено людину, а не ото всьо шо зараз, три частини, і план на ці кріпосні частини), це призведе до розподілення людей максимально по навичкам, що дорівнює збільшенню ефективності, при тій же чисельності. 2. Підвищення рівня підготовки в учбових центрах, і введення відповідальності керівництва і інструкторів за підготовку, введенням анонімних опитувань через електронні канали щодо відгуків по якості підготовки від всієї вертикалі до комбата включно. 3. Відповідальність, фінансова та юридична, працівників ТЦК та ВЛК за відправку непридатних та з хворобами, яких у частині виявляють що людина з хворобами які не дозволяють служити на відповідному місці (виведення за штат із-за хвороб повино розслідуватися, з обов'язковою відповідальністю ВЛК). 4. Встановлення реальних строків та умов щодо ротацій та термінів служби. 5. Показова мобілізація дітей та родичів найвищих чиновників.
ЛАД написав:........... Ещё оригинальнее. 1. Как определить, кто "агент РФ" в командовании сухопутных сил? 2. "бусификация эти провокации по заказу из москвы". А по чьему заказу отказ очень многих от мобилизации?
колись було у анкетах до відділу кадрів: - чи був в партизанах - чи був в полоні - чи був на окупованих територіях - чи є родичі за кордоном - чи працював у структурах та на людей афільованих з колаборантами (Медведчук, Сівкович, ОПЗЖ, ПР, КПСС, КПУ, партія Шарія ...) - чи був інформатором КГБ
- і т.д і т.п. І якщо так, то описати детальніше
Было. И в паспорте, да и в других документах была графа "национальность". Предлагаете всё это восстановить? А как же "проклятый совок"?
tester7336 написав:це ви лисиці76 розкажіть. бо він тут недавно в кращіх традиціях кремлівської пропаганди волав "дєтям запрещают на пєрємєнах гаварить на русском. караул. вводят язиковиє патрули". тільки й того що про "распятих мальчіков в трусіках" не згадав.
не російську забороняти, а українську розвивати
це потрібен не розвиток українського а розвиток загальної свідомості. бо як розвиток тільки української допоможе коли один волає я тільки по українськи а інший я тільки по російськи? і коли вони не добровільно до купи зібрані, а наприклад батьківські збори. такі два й очі один одному повиймають. для того закони і потрібно щоб розвести по різним куткам. особливо в умовах агресії кацапської.
школа фінансується з бюджету, то українською чи мовою нацменшин громади (мадярська чи яка там), а в приватній школі то якщо захочуть то можуть і китайською
Letusrock написав:штрафи плюс палки в колеса. І це вже при існуючій проблемі з чергами для відстрочок але хіба вузи підпорядковуються ТЦК)) ?
Ні не підпорядковується, але вже був мінімум 1 кейс коли університет оштрафували на 50 тис. грн. за неналежне ведення обліку: бусифікували викладача віком 27 років, а в нього - приписне не поміняне на військовий квиток. А університет лишив без премії начальника відділу, який відповідальний за облік.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 14 жов, 2024 14:51, всього редагувалось 1 раз.
*Есть некоторая надежда на то, что игры вокруг Рамштайна и странные публикации в Западных СМИ - это кампания по дезинформированию врага... Мол у нас ничего нет... никто ничего не дает... а на самом деле все только усиливается и идет мобилизация и скоро жахнем по врагу...* (С) ___________________ Бо не можуть же Зе з Подоляком перебувати в якійсь своїй реальності!
Курська операція теж неочікувано виникла. Може і зара щось готується.
ЛАД написав:........... Ещё оригинальнее. 1. Как определить, кто "агент РФ" в командовании сухопутных сил? 2. "бусификация эти провокации по заказу из москвы". А по чьему заказу отказ очень многих от мобилизации?
колись було у анкетах до відділу кадрів: - чи був в партизанах - чи був в полоні - чи був на окупованих територіях - чи є родичі за кордоном - чи працював у структурах та на людей афільованих з колаборантами (Медведчук, Сівкович, ОПЗЖ, ПР, КПСС, КПУ, партія Шарія ...) - чи був інформатором КГБ
- і т.д і т.п. І якщо так, то описати детальніше
Было. И в паспорте, да и в других документах была графа "национальность". Предлагаете всё это восстановить? А как же "проклятый совок"?
тоді тримаєм агентів та колаборантів і верещимо про винних у всьому ухилянтів, бо бачте "совок вєртаєццо", "щімять за графу в паспорті"
трибалтика і Польща зробили, і в НАТО і ЄС а тут ЛАДи волали про "щімять бєндєри" і їх почули
Востаннє редагувалось flyman в Пон 14 жов, 2024 14:57, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Мобилизация отдельному человеку не нужна - он лично ничего при этом не получает, но жизнью рискует. Заплатить по 12 тыс. долл. (500 тыс. грн.), как вы или кто-то вчера предлагал за "вход" в армию, у нас таких средств нет. Так что или сознательное исполнение закона или бусификация. Третий вариант - капитуляция. Выбирайте.
Можна почати з 1. Професійного відбору по типу найбільшого співпадіння навичок на посади (ввести аналог ринку вакансій тільки глобально зі всієї країни без прив'язки до "своїх" регіональних частин (місцевий ТЦК, ніяк не впливає на те куди буде розподілено людину, а не ото всьо шо зараз, три частини, і план на ці кріпосні частини), це призведе до розподілення людей максимально по навичкам, що дорівнює збільшенню ефективності, при тій же чисельності. 2. Підвищення рівня підготовки в учбових центрах, і введення відповідальності керівництва і інструкторів за підготовку, введенням анонімних опитувань через електронні канали щодо відгуків по якості підготовки від всієї вертикалі до комбата включно. 3. Відповідальність, фінансова та юридична, працівників ТЦК та ВЛК за відправку непридатних та з хворобами, яких у частині виявляють що людина з хворобами які не дозволяють служити на відповідному місці (виведення за штат із-за хвороб повино розслідуватися, з обов'язковою відповідальністю ВЛК). 4. Встановлення реальних строків та умов щодо ротацій та термінів служби. 5. Показова мобілізація дітей та родичів найвищих чиновників.
Согласен со всем, кроме разве что п.5 "щодо ... термінів служби". В принципе это нжно, но не знаю возможно ли при нехватке мобилизованных. И отбор "максимально по навичкам, що дорівнює збільшенню ефективності" нужен, но, насколько понимаю, наибольший дефицит кадров в пехоте, где, в общем, никакие навички не нужны. В основном, нужно здоровье. К сожалению, все эти безусловно нужные и полезные вещи не решают основную проблему - уклонение от мобилизации.