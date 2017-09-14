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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 104011040210403104041040510406>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 14:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:штрафи плюс палки в колеса.
І це вже при існуючій проблемі з чергами для відстрочок
але хіба вузи підпорядковуються ТЦК)) ?

Ні не підпорядковується, але вже був мінімум 1 кейс коли університет оштрафували на 50 тис. грн. за неналежне ведення обліку: бусифікували викладача віком 27 років, а в нього - приписне не поміняне на військовий квиток.
А університет лишив без премії начальника відділу, який відповідальний за облік.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 14 жов, 2024 14:51, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 14:51

!!!

*Есть некоторая надежда на то, что игры вокруг Рамштайна и странные публикации в Западных СМИ - это кампания по дезинформированию врага...
Мол у нас ничего нет... никто ничего не дает... а на самом деле все только усиливается и идет мобилизация и скоро жахнем по врагу...* (С)
___________________
Бо не можуть же Зе з Подоляком перебувати в якійсь своїй реальності!

Курська операція теж неочікувано виникла.
Може і зара щось готується.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 14:53

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:...........
Ещё оригинальнее.
1. Как определить, кто "агент РФ" в командовании сухопутных сил?
2. "бусификация эти провокации по заказу из москвы". А по чьему заказу отказ очень многих от мобилизации?

колись було у анкетах до відділу кадрів:
- чи був в партизанах
- чи був в полоні
- чи був на окупованих територіях
- чи є родичі за кордоном
- чи працював у структурах та на людей афільованих з колаборантами (Медведчук, Сівкович, ОПЗЖ, ПР, КПСС, КПУ, партія Шарія ...)
- чи був інформатором КГБ

- і т.д і т.п.
І якщо так, то описати детальніше

Было. И в паспорте, да и в других документах была графа "национальность".
Предлагаете всё это восстановить?
А как же "проклятый совок"?

тоді тримаєм агентів та колаборантів і верещимо про винних у всьому ухилянтів, бо бачте "совок вєртаєццо", "щімять за графу в паспорті"

трибалтика і Польща зробили, і в НАТО і ЄС
а тут ЛАДи волали про "щімять бєндєри" і їх почули
Востаннє редагувалось flyman в Пон 14 жов, 2024 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 14:56

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Мобилизация отдельному человеку не нужна - он лично ничего при этом не получает, но жизнью рискует. Заплатить по 12 тыс. долл. (500 тыс. грн.), как вы или кто-то вчера предлагал за "вход" в армию, у нас таких средств нет.
Так что или сознательное исполнение закона или бусификация. Третий вариант - капитуляция. Выбирайте.


Можна почати з
1. Професійного відбору по типу найбільшого співпадіння навичок на посади (ввести аналог ринку вакансій тільки глобально зі всієї країни без прив'язки до "своїх" регіональних частин (місцевий ТЦК, ніяк не впливає на те куди буде розподілено людину, а не ото всьо шо зараз, три частини, і план на ці кріпосні частини), це призведе до розподілення людей максимально по навичкам, що дорівнює збільшенню ефективності, при тій же чисельності.
2. Підвищення рівня підготовки в учбових центрах, і введення відповідальності керівництва і інструкторів за підготовку, введенням анонімних опитувань через електронні канали щодо відгуків по якості підготовки від всієї вертикалі до комбата включно.
3. Відповідальність, фінансова та юридична, працівників ТЦК та ВЛК за відправку непридатних та з хворобами, яких у частині виявляють що людина з хворобами які не дозволяють служити на відповідному місці (виведення за штат із-за хвороб повино розслідуватися, з обов'язковою відповідальністю ВЛК).
4. Встановлення реальних строків та умов щодо ротацій та термінів служби.
5. Показова мобілізація дітей та родичів найвищих чиновників. :mrgreen:

Согласен со всем, кроме разве что п.5 "щодо ... термінів служби". В принципе это нжно, но не знаю возможно ли при нехватке мобилизованных.
И отбор "максимально по навичкам, що дорівнює збільшенню ефективності" нужен, но, насколько понимаю, наибольший дефицит кадров в пехоте, где, в общем, никакие навички не нужны. В основном, нужно здоровье.
К сожалению, все эти безусловно нужные и полезные вещи не решают основную проблему - уклонение от мобилизации.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 15:12

  ЛАД написав:К сожалению, все эти безусловно нужные и полезные вещи не решают основную проблему - уклонение от мобилизации.

Як протидія українізації: ні-ні, бо це "щімят бєндєровци",
а як бусифікувати захищати ущімльонних ЛАДів так-так, бо це "уклонєніє от мобілізації",
або труси або хрестик.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 14 жов, 2024 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 15:14

  detroytred написав:
Бо не можуть же Зе з Подоляком перебувати в якійсь своїй реальності!

.

можуть
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 15:19

  ЛАД написав:Не можете дать ссылку на этот законопроект?


Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про освіту"
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/44959

ЗАКОН УКРАЇНИ Про освіту.
что бы смотреть статьи которые меняются
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 15:20

  _Mykola_ написав:3. Відповідальність, фінансова та юридична, працівників ТЦК та ВЛК за відправку непридатних та з хворобами, яких у частині виявляють що людина з хворобами які не дозволяють служити на відповідному місці (виведення за штат із-за хвороб повино розслідуватися, з обов'язковою відповідальністю ВЛК).

С бесноватых тётот с ВЛК нужно высчитывать стоимость форменной одежды, тущенки, дров в палатке, стреляных патронов на полигоне ... потраченных на заведомо больных рекрутов.
В массовой сдаче в плен тоже их участие есть.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 15:21

Є і така версія:
Світові гравці домовилися за рпв ... Умовно з нового року.
Але Зе і Ко проти.

І тоді два варіанти:
1. Зе по класиці Турчинова (всі - за, один - Турчинов проти.) забезпечує "алібі" (ну я ж і моя Ко були проти)
2. Або Зе і Ко (а також британці) реально проти. І наступний час поставками допомоги, а також складною зимою їх будуть схиляти до зміни такої позиції.

Імхо. За відсутності в пересічного реальної інфи всі три сценарії (вжууух; шпектакль до рпв; схилення до рпв) мають однакову ймовірність.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 15:24

  detroytred написав:*Есть некоторая надежда на то, что игры вокруг Рамштайна и странные публикации в Западных СМИ - это кампания по дезинформированию врага...
Мол у нас ничего нет... никто ничего не дает... а на самом деле все только усиливается и идет мобилизация и скоро жахнем по врагу...* (С)
___________________
Бо не можуть же Зе з Подоляком перебувати в якійсь своїй реальності!

Курська операція теж неочікувано виникла.
Може і зараз щось готується.


Може (с)

У новинах є "вкид"??? про сбитий Су-34 над росією за 50 км від кордону. Можливо це перша робота F-16 проти бомбардувальника, що скидує КАБи по Україні. Не цікавився де саме впав цей Су-34, але сьогодні вночі КАБів по Харкову майже не було. А це нонсенс.

Далі теж відволікаюча мулька пройшла. А саме декларація депутатів ВР від "Слуги народу" про готовність вирушити на фронт разум усією фракцією. Але вони зауважили, що зроблять це негайно після того, як фракція порошенко "Європейська солідарність" разом з порошенко вирушить туда. :) Цікаво яка думка буде с цього приводу?

Сьогодні цілий день мотався по справах. І диво, не бачив ні одного представника ТЦК. Можливо брешуть в інеті про них і викладують роботу іншіх наших розлючених військових проти дрг або провокаторів?
buratinyo
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