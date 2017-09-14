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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1040210403104041040510406>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 15:25

  detroytred написав:Є і така версія:
Світові гравці домовилися за рпв ... Умовно з нового року.
Але Зе і Ко проти.

І тоді два варіанти:
1. Зе по класиці Турчинова (всі - за, один - Турчинов проти.) забезпечує "алібі" (ну я ж і моя Ко були проти)
2. Або Зе і Ко (а також британці) реально проти. І наступний час поставками допомоги, а також складною зимою їх будуть схиляти до зміни такої позиції.

Імхо. За відсутності в пересічного реальної інфи всі три сценарії (вжууух; шпектакль до рпв; схилення до рпв) мають однакову ймовірність.

знає кішка чиє м"ясо з"їла
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 15:25

  flyman написав:
  ЛАД написав:К сожалению, все эти безусловно нужные и полезные вещи не решают основную проблему - уклонение от мобилизации.

Як протидія українізації: ні-ні, бо це "щімят бєндєровци",
а як бусифікувати захищати ущімльонних ЛАДів так-так, бо це "уклонєніє от мобілізації",
або труси або хрестик.

Трусы или крестик" это вы себе порекомендуйте. А то как язык, так вы вперед, в бой. А как в настоящий бой на защиту неньки от агрессии, так вы в кусты да ещё и доказываете, что ухиляться надо.
А я против как насильственной украинизации, так и бусификации. Вот только никто из её противников не смог рассказать, как правильно и без насилия провести мобилизацию в условиях массового уклонения. Вот как, например, вас мобилизовать? Или у вас в военном билете "снят с учёта по состоянию здоровья"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 15:28

  flysoulfly написав:
  detroytred написав:
Бо не можуть же Зе з Подоляком перебувати в якійсь своїй реальності!

.

можуть

Якби взагалі з такою можливістю я згоден.
Але якщо б вона торкалася лише внутрішнього в Україні, лише України. То да.

Але тут комунікація з іншими державами та можновладцями, вищими чиновниками. Інтереси їх країн, їх грошей.
То! Гадаю, що б заяви, витоки про те, що наша влада, скажімо так, в неадекваті промайнули б то там, то там.
Але ж тиша повна.
Да і Єрмак щось да значить..
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 15:30

  detroytred написав:Є і така версія:
Світові гравці домовилися за рпв ... Умовно з нового року.
Але Зе і Ко проти.

І тоді два варіанти:
1. Зе по класиці Турчинова (всі - за, один - Турчинов проти.) забезпечує "алібі" (ну я ж і моя Ко були проти)
2. Або Зе і Ко (а також британці) реально проти. І наступний час поставками допомоги, а також складною зимою їх будуть схиляти до зміни такої позиції.

Імхо. За відсутності в пересічного реальної інфи всі три сценарії (вжууух; шпектакль до рпв; схилення до рпв) мають однакову ймовірність.

Инфа что уже почти договорились была весной. Переговоры в Дохе.

Личная неприязнь двух Вованов.
Пока не уйдет один, а лучше двое - будет бойня.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 15:49

  UA написав:
  flyman написав:
  Бетон написав:Velz, я разгадал публичный наезд тц-кунов на буковель, рестораны.
Расчищают для отдыха команды 95 квартала.

ІБД: шугання вишєсортних ухилянтов, щоб не "війна для бідних"

Вышесортные не могут быть мобилизованы ни при каких обстоятельствах.
Потому сорт высший, а не какой то там первый.

Ежемесячная дань от владельцев ТРЦ, баз отдыха, сетей ресторанов.
Братки в камуфляже больше не хотят мелочь по карманам тырить.
Им нужен постоянный серьезный поток.
Странно, когда ставили в стойло не такой фасадный бизнес все молчали.

Все мажоры давно договорились.
Ездят за границу.
Разъезжают по ресторанам. Тцк для них - личная охрана
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 15:51

  UA написав:
  detroytred написав:Є і така версія:
Світові гравці домовилися за рпв ... Умовно з нового року.
Але Зе і Ко проти.

І тоді два варіанти:
1. Зе по класиці Турчинова (всі - за, один - Турчинов проти.) забезпечує "алібі" (ну я ж і моя Ко були проти)
2. Або Зе і Ко (а також британці) реально проти. І наступний час поставками допомоги, а також складною зимою їх будуть схиляти до зміни такої позиції.

Імхо. За відсутності в пересічного реальної інфи всі три сценарії (вжууух; шпектакль до рпв; схилення до рпв) мають однакову ймовірність.

Инфа что уже почти договорились была весной. Переговоры в Дохе.

Личная неприязнь двух Вованов.
Пока не уйдет один, а лучше двое - будет бойня.

Не закрытый гештальт: два карлика меряются членами, зная при этом, что у обоих генетическая мутация
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 15:53

  ЛАД написав: как правильно и без насилия провести мобилизацию в условиях массового уклонения. Вот как, например, вас мобилизовать?

відповідь залежить яка стоїть мета і які є ресурси
Востаннє редагувалось flyman в Пон 14 жов, 2024 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 15:53

  Бетон написав:
  UA написав:
  flyman написав:ІБД: шугання вишєсортних ухилянтов, щоб не "війна для бідних"

Вышесортные не могут быть мобилизованы ни при каких обстоятельствах.
Потому сорт высший, а не какой то там первый.

Ежемесячная дань от владельцев ТРЦ, баз отдыха, сетей ресторанов.
Братки в камуфляже больше не хотят мелочь по карманам тырить.
Им нужен постоянный серьезный поток.
Странно, когда ставили в стойло не такой фасадный бизнес все молчали.

Все мажоры давно договорились.
Ездят за границу.
Разъезжают по ресторанам. Тцк для них - личная охрана


"В Харькове работнику одного из ТЦК сообщили о подозрении в связи с обвинением в вымогательстве 1500 долларов и скидке от харьковского бара. Мужчину также отстранили от обязанностей.

Об этом сообщила пресс-служба областного ТЦК.

"В начале июня этого года подозреваемый требовал для себя неправомерную выгоду от руководителей харьковского бара-ресторана. За 1500 долларов США и персональную карточку с постоянной скидкой на услуги он обещал не препятствовать работе заведения и не осуществлять мобилизационных мероприятий в отношении его работников и посетителей. Также подозреваемый пообещал обеспечить персонал ресторана фиктивными документами, которые "гарантировали" им отсрочку от мобилизационных мероприятий", - говорится в заявлении."
https://apostrophe.ua/news/society/acci ... are/327685

Схоже бар вже мав свою кришу)))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 15:56

detroytred вы же недавно писали что нас возьмут в нато и ЕС. это с таким то беспределом? у нас каждый чиновник который что то решает ведёт себя как рэкетир. Рэкет 90х переместился в государственные кабинеты.
  detroytred написав:В принципі все незабаром:
і в ЄС-НАТО запросять, і на план Перемоги партнери погодяться,
если это не сарказм.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 14 жов, 2024 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 15:57

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Не можете дать ссылку на этот законопроект?


Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про освіту"
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/44959

ЗАКОН УКРАЇНИ Про освіту.
что бы смотреть статьи которые меняются
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Ещё раз спасибо, но тогда в чём fox767676 не прав?
Да, там нет "мовних патрулив" и пр., но как иначе контролировать соблюдение требований этого закона о поддержке "українськомовного освітнього середовища"? В т.ч. и родителями. Кроме патрулей вариант сексоты.
ЛАД
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