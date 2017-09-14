detroytred написав:Є і така версія: Світові гравці домовилися за рпв ... Умовно з нового року. Але Зе і Ко проти.
І тоді два варіанти: 1. Зе по класиці Турчинова (всі - за, один - Турчинов проти.) забезпечує "алібі" (ну я ж і моя Ко були проти) 2. Або Зе і Ко (а також британці) реально проти. І наступний час поставками допомоги, а також складною зимою їх будуть схиляти до зміни такої позиції.
Імхо. За відсутності в пересічного реальної інфи всі три сценарії (вжууух; шпектакль до рпв; схилення до рпв) мають однакову ймовірність.
ЛАД написав:К сожалению, все эти безусловно нужные и полезные вещи не решают основную проблему - уклонение от мобилизации.
Як протидія українізації: ні-ні, бо це "щімят бєндєровци", а як бусифікувати захищати ущімльонних ЛАДів так-так, бо це "уклонєніє от мобілізації", або труси або хрестик.
Трусы или крестик" это вы себе порекомендуйте. А то как язык, так вы вперед, в бой. А как в настоящий бой на защиту неньки от агрессии, так вы в кусты да ещё и доказываете, что ухиляться надо. А я против как насильственной украинизации, так и бусификации. Вот только никто из её противников не смог рассказать, как правильно и без насилия провести мобилизацию в условиях массового уклонения. Вот как, например, вас мобилизовать? Или у вас в военном билете "снят с учёта по состоянию здоровья"?
detroytred написав: Бо не можуть же Зе з Подоляком перебувати в якійсь своїй реальності!
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можуть
Якби взагалі з такою можливістю я згоден. Але якщо б вона торкалася лише внутрішнього в Україні, лише України. То да.
Але тут комунікація з іншими державами та можновладцями, вищими чиновниками. Інтереси їх країн, їх грошей. То! Гадаю, що б заяви, витоки про те, що наша влада, скажімо так, в неадекваті промайнули б то там, то там. Але ж тиша повна. Да і Єрмак щось да значить..
detroytred написав:Є і така версія: Світові гравці домовилися за рпв ... Умовно з нового року. Але Зе і Ко проти.
І тоді два варіанти: 1. Зе по класиці Турчинова (всі - за, один - Турчинов проти.) забезпечує "алібі" (ну я ж і моя Ко були проти) 2. Або Зе і Ко (а також британці) реально проти. І наступний час поставками допомоги, а також складною зимою їх будуть схиляти до зміни такої позиції.
Імхо. За відсутності в пересічного реальної інфи всі три сценарії (вжууух; шпектакль до рпв; схилення до рпв) мають однакову ймовірність.
Инфа что уже почти договорились была весной. Переговоры в Дохе.
Личная неприязнь двух Вованов. Пока не уйдет один, а лучше двое - будет бойня.
Бетон написав:Velz, я разгадал публичный наезд тц-кунов на буковель, рестораны. Расчищают для отдыха команды 95 квартала.
ІБД: шугання вишєсортних ухилянтов, щоб не "війна для бідних"
Вышесортные не могут быть мобилизованы ни при каких обстоятельствах. Потому сорт высший, а не какой то там первый.
Ежемесячная дань от владельцев ТРЦ, баз отдыха, сетей ресторанов. Братки в камуфляже больше не хотят мелочь по карманам тырить. Им нужен постоянный серьезный поток. Странно, когда ставили в стойло не такой фасадный бизнес все молчали.
Все мажоры давно договорились. Ездят за границу. Разъезжают по ресторанам. Тцк для них - личная охрана
detroytred написав:Є і така версія: Світові гравці домовилися за рпв ... Умовно з нового року. Але Зе і Ко проти.
І тоді два варіанти: 1. Зе по класиці Турчинова (всі - за, один - Турчинов проти.) забезпечує "алібі" (ну я ж і моя Ко були проти) 2. Або Зе і Ко (а також британці) реально проти. І наступний час поставками допомоги, а також складною зимою їх будуть схиляти до зміни такої позиції.
Імхо. За відсутності в пересічного реальної інфи всі три сценарії (вжууух; шпектакль до рпв; схилення до рпв) мають однакову ймовірність.
Инфа что уже почти договорились была весной. Переговоры в Дохе.
Личная неприязнь двух Вованов. Пока не уйдет один, а лучше двое - будет бойня.
Не закрытый гештальт: два карлика меряются членами, зная при этом, что у обоих генетическая мутация
flyman написав:ІБД: шугання вишєсортних ухилянтов, щоб не "війна для бідних"
Вышесортные не могут быть мобилизованы ни при каких обстоятельствах. Потому сорт высший, а не какой то там первый.
Ежемесячная дань от владельцев ТРЦ, баз отдыха, сетей ресторанов. Братки в камуфляже больше не хотят мелочь по карманам тырить. Им нужен постоянный серьезный поток. Странно, когда ставили в стойло не такой фасадный бизнес все молчали.
Все мажоры давно договорились. Ездят за границу. Разъезжают по ресторанам. Тцк для них - личная охрана
"В Харькове работнику одного из ТЦК сообщили о подозрении в связи с обвинением в вымогательстве 1500 долларов и скидке от харьковского бара. Мужчину также отстранили от обязанностей.
Об этом сообщила пресс-служба областного ТЦК.
"В начале июня этого года подозреваемый требовал для себя неправомерную выгоду от руководителей харьковского бара-ресторана. За 1500 долларов США и персональную карточку с постоянной скидкой на услуги он обещал не препятствовать работе заведения и не осуществлять мобилизационных мероприятий в отношении его работников и посетителей. Также подозреваемый пообещал обеспечить персонал ресторана фиктивными документами, которые "гарантировали" им отсрочку от мобилизационных мероприятий", - говорится в заявлении." https://apostrophe.ua/news/society/acci ... are/327685
detroytred вы же недавно писали что нас возьмут в нато и ЕС. это с таким то беспределом? у нас каждый чиновник который что то решает ведёт себя как рэкетир. Рэкет 90х переместился в государственные кабинеты.
detroytred написав:В принципі все незабаром: і в ЄС-НАТО запросять, і на план Перемоги партнери погодяться,
если это не сарказм.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 14 жов, 2024 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Ещё раз спасибо, но тогда в чём fox767676 не прав? Да, там нет "мовних патрулив" и пр., но как иначе контролировать соблюдение требований этого закона о поддержке "українськомовного освітнього середовища"? В т.ч. и родителями. Кроме патрулей вариант сексоты.