Додано: Пон 14 жов, 2024 15:25

flyman написав: ЛАД написав: К сожалению, все эти безусловно нужные и полезные вещи не решают основную проблему - уклонение от мобилизации. К сожалению, все эти безусловно нужные и полезные вещи не решают основную проблему - уклонение от мобилизации.

Як протидія українізації: ні-ні, бо це "щімят бєндєровци",

а як бусифікувати захищати ущімльонних ЛАДів так-так, бо це "уклонєніє от мобілізації",

або труси або хрестик. Як протидія українізації: ні-ні, бо це "щімят бєндєровци",а як бусифікувати захищати ущімльонних ЛАДів так-так, бо це "уклонєніє от мобілізації",або труси або хрестик.

Трусы или крестик" это вы себе порекомендуйте. А то как язык, так вы вперед, в бой. А как в настоящий бой на защиту неньки от агрессии, так вы в кусты да ещё и доказываете, что ухиляться надо.А я против как насильственной украинизации, так и бусификации. Вот только никто из её противников не смог рассказать, какпровести мобилизацию в условиях массового уклонения. Вот как, например, вас мобилизовать? Или у вас в военном билете "снят с учёта по состоянию здоровья"?