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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1040310404104051040610407>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 15:59

  UA написав:Личная неприязнь двух Вованов.
Пока не уйдет один


От не маю жодних свідчень, як там Зе тримає владу, але нууууу дууууже сумніваюсь, що він настільки потужний))) щоб особисто щось вирішувати навіть по суто внутрішньо державним питанням.
Ще й перти проти інших.
А не те що по зовнішнім.

Як там насправді ж - хз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 16:02

  Бетон написав:
  UA написав:Инфа что уже почти договорились была весной. Переговоры в Дохе.

Личная неприязнь двух Вованов.
Пока не уйдет один, а лучше двое - будет бойня.

Не закрытый гештальт: два карлика меряются членами, зная при этом, что у обоих генетическая мутация

Просится запрет людям с низким ростом занимать руководящие позиции.
Имя Владимир репрессировать на всякий случай.
Песикот ты не против? Ты ж Вован :D
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 16:03

  flyman написав:
  ЛАД написав: как правильно и без насилия провести мобилизацию в условиях массового уклонения. Вот как, например, вас мобилизовать?

відповідь залежить яка стоїть мета і які є ресурси

Мета понятная - набрать армию. Или у мобилизации во время войны могут быть другие цели?
А ресурсы... Сами понимаете, платить по 12 тыс. долл. за вход средств нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 16:06

  Wirująświatła написав:если это не сарказм.

Він самий.

Прикольна байка: наші попросили ЄС, щоб для нас в ньому зробили виключення (ну тобто щоб узяли з зачиненими для наших чоловіків кордонами).
Їм відповіли: ? Це як??? Принцип ЄС вільне пересування усього (людей, капіталу...). Не можемо навіть під час війни зробити виключення. Порушити базовий принцип.
Наші: ви не зрозуміли. Ми кажемо, щоб кордони були закриті і після війни (деякий час)))
ЄС - отетеріли..
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 16:08

  detroytred написав:*Есть некоторая надежда на то, что игры вокруг Рамштайна и странные публикации в Западных СМИ - это кампания по дезинформированию врага...
Мол у нас ничего нет... никто ничего не дает... а на самом деле все только усиливается и идет мобилизация и скоро жахнем по врагу...* (С)
это же флер! она продвигала идею что негатив тут льют либо агенты Кремля либо полезные идиоты. Надо лить только позитив. Только когда пишешь что путин умер возмущаться начинает уже хотаб.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 16:08

  detroytred написав:
  Бетон написав:Все мажоры давно договорились.
Ездят за границу.
Разъезжают по ресторанам. Тцк для них - личная охрана


"В Харькове работнику одного из ТЦК сообщили о подозрении в связи с обвинением в вымогательстве 1500 долларов и скидке от харьковского бара. Мужчину также отстранили от обязанностей.

Об этом сообщила пресс-служба областного ТЦК.

"В начале июня этого года подозреваемый требовал для себя неправомерную выгоду от руководителей харьковского бара-ресторана. За 1500 долларов США и персональную карточку с постоянной скидкой на услуги он обещал не препятствовать работе заведения и не осуществлять мобилизационных мероприятий в отношении его работников и посетителей. Также подозреваемый пообещал обеспечить персонал ресторана фиктивными документами, которые "гарантировали" им отсрочку от мобилизационных мероприятий", - говорится в заявлении."
https://apostrophe.ua/news/society/acci ... are/327685

Схоже бар вже мав свою кришу)))

Помните в Тернопольской области арестовали в обл. администрации начальника районного ТЦК?
Чувак вымогал у агрохозячтва дань за то, что не отожмет зерноуборочные комбайны для потребностей фронта. У арохояйства оказалась прочная крыша.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 16:09

  detroytred написав:Є і така версія:
Світові гравці домовилися за рпв ... Умовно з нового року.
Але Зе і Ко проти.

І тоді два варіанти:
1. Зе по класиці Турчинова (всі - за, один - Турчинов проти.) забезпечує "алібі" (ну я ж і моя Ко були проти)
2. Або Зе і Ко (а також британці) реально проти. І наступний час поставками допомоги, а також складною зимою їх будуть схиляти до зміни такої позиції.

Імхо. За відсутності в пересічного реальної інфи всі три сценарії (вжууух; шпектакль до рпв; схилення до рпв) мають однакову ймовірність.

Що за "класика Турчинова"? Турчинов це робив не для того щоб скинути з себе відповідальність а тому що йому бракувало влади, бракувало легітимності і т.д.

У Зеленського повна влада, ключові посади займають люди Зе, навіть більшість ВР - зелена.
Тому очевидно що варіант 2. І я так думаю що "їх активно схиляють" вже з літа, а не "будуть схиляти зимою".

Звичайно що Зе попробує скинути відповідальність на когось(РНБО) чи на народ(референдум) але це нічого не змінить, це просто легітимізує рішення Зе.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 16:09

  detroytred написав:Він самий.
тогда вы понимаете что в "глобальном конфликте" США и ЕС не на нашей стороне? нам дают ресурсы только чтобы мы проиграли медленно. Возможно наша коррупция и хроническая бедность у них в печенках сидит и они решили пусть с этим всем ипется путин.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 16:15

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Він самий.
тогда вы понимаете что в "глобальном конфликте" США и ЕС не на нашей стороне? нам дают ресурсы только чтобы мы проиграли медленно.

На нашій!
От тільки виграш в нас і в них бачать по різному.
В нас -- кордони 91 (до звільнення останньої верби).
В них -- достатньо збереження суверенітету країни і територіально в гіршому випадку по Дніпру.

І такий виграш нам, Україні партнери забезпечують.
Були б вони не нашій стороні, то виграш був би в путла (і таким, як він його бачить).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 16:17

  detroytred написав:Є і така версія:
Світові гравці домовилися за рпв ... Умовно з нового року.
Але Зе і Ко проти.

І тоді два варіанти:
1. Зе по класиці Турчинова (всі - за, один - Турчинов проти.) забезпечує "алібі" (ну я ж і моя Ко були проти)
2. Або Зе і Ко (а також британці) реально проти. І наступний час поставками допомоги, а також складною зимою їх будуть схиляти до зміни такої позиції.

Імхо. За відсутності в пересічного реальної інфи всі три сценарії (вжууух; шпектакль до рпв; схилення до рпв) мають однакову ймовірність.

3-й вариант, по-моему, малореален.
Тут не надо схиляти, достаточно просто сказать: "Поддержку прекратим". Зеленский хорошо понимает, что будет в этом случае. Против такого "аргумента" он спорить не сможет.
Спектакль ему, по-моему, тоже не особо нужен. Все и так знают, что он просит оружие, и понятно, что его не устраивает отдать 4 области или даже рпв по сегодняшней линии фронта.
Но вы не написали ещё один вариант - "Світові гравці не домовилися за рпв".
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 14 жов, 2024 16:20, всього редагувалось 1 раз.
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