|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 14 жов, 2024 16:19
detroytred написав:
На нашій!
От тільки виграш в нас і в них бачать по різному.
явно не так
detroytred написав:
і в ЄС-НАТО запросять, і на план Перемоги партнери погодяться, і війна закінчиться, і оркостан економічно крахне, і техніка в нього закінчиться, і мобресурс.
detroytred написав:
В них -- достатньо збереження суверенітету країни і територіально в гіршому випадку по Дніпру.
недальвидно. а триллион на восстановление экономики кто даст? выигрыш это не только суверенитет по Днепру но и хлебушек с маслом каждому. Если после выигрыша здесь будет сомали, такая себе победа
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25409
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2413 раз.
- Подякували: 3373 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 14 жов, 2024 16:24
ЛАД написав:
3-й вариант, по-моему, малореален.
Тут не надо схиляти, достаточно просто сказать: "Поддержку прекратим". Зеленский хорошо понимает, что будет в этом случае. Против такого "аргумента" он спорить не сможет.
Імхо. Ніііт!
Не можуть, от не можуть партнери віддати рфії Україну.
Або, як сказав сенатор Грем, "ми не можемо віддати трільйони китайцям".
І ви праві: Зеленский (это) хорошо понимает.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30737
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 жов, 2024 16:26
ЛАД написав:
как правильно и без насилия
провести мобилизацию в условиях массового уклонения.
питання не до мене, намагаюсь відповісти:
1) в порівнянні з лютим/травнем 2022 багато чого змінилось у війні:
-ще хтось пам"ятає байрактари?
-масоване застосування fpv дронів почалось з восени 2023(якщо не помиляюсь), коли в місяць на одну бригаду до декліька сотен fpv.
-каби, у 2022р їх було не так багато (бо було багато калібрів і інших крилатих), балістика і шахіди нон-стоп (до 500 на місяць)
-у березні 2022 стояли черги до ТЦК (на це було багато причин, і одна з них 6-8 міс війні конець , перемога), людей завертали на влк-чому? тому що зброї було недостатньо,амуніції також (про важку техніку теж зрозуміло), не було потреби у людях (у танках так, у піхоті було достатньо людей), за 3 роки війни брігади сточились в боях, треба більше піхотинців(штурмовиків).
2) багато причин, чому люди не йдуть воювати:
-бояться (смерті, поранень, важкості умов життя, безвідповідальність генералів (і навіть комбатів)
-правила гри неоднакові для всіх (тобто відсутня складова справедливості-одні роками без ротації, інші в києвському гарнізоні, чи одеському гарнізоні, або на кордоні з біларуссю)
-покупка відпустки за власні гроші, або донатити комбригу на нове авто
3) насилля стає невід'ємною складовою мобілізаційного процессу-треба мати повагу до людей, яких намагаєшся мобілізувати, але з цим треба панькатись, простіше заламати і в бус. Правильно це? Ні, але сьогодні вже по інакшему не буде. Чому люди платят 6-8к дол і тікають через кордон з Молдовою, хоч вони не отримували повістки? Тому що війна стає довготривалою, і якщо не сьогодні, то через 3 місяця все одно мобілізують.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11068
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3253 раз.
- Подякували: 3307 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Пон 14 жов, 2024 16:28
Отакої...:
В Україні будуть надалі знижувати мобілізаційний вік та почнуть набирати до війська жінок, якщо війна з Росією буде тривати ще кілька років.
Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.
Він прокоментував останні повідомлення про те, шо співробітники ТЦК почали ходити з перевірками по концертах, ресторанах та торгово-розважальних центрах у різних містах України.
"Треба розуміти, що по розвитку війни це все буде більш жорстким ставати. Треба обʼєктивно це розуміти, якщо ми погоджуємося з парадигмою довгої війни, з якої немає виходу, буде потрібна додаткова мобілізація", - зазначив журналіст.
Він заявив, що у наступні роки війни влада буде змушена піти на зниження мобілізаційного віку та на початок призову жінок.
"Я вже неодноразово говорив, буде зменшуватися призовний вік. Не треба мати ілюзій, що цього не буде відбуватися. Якщо війна продовжиться ще два-три роки, буде зменшуватись призовний вік, якщо продовжиться пʼять років будуть призивати жінок", - сказав він.
Портников нагадав, що в Ізраїлі є практика приливу жінок і роблять це через велику кількість супротивників, яких має країна.
"Тому людям потрібно готуватися психологічно, що вони не зможуть наступні роки комфортно жити у воюючій країні", - заявив Портников.
Всі готові?
І, до речі, мене дуже дивують міркування на тему, що Зе не може йти на РПВ, бо “якісь ультранаціоналісти цього не схвалять”. Як? Як саме не схвалять? От що зроблять?
От якби був наказ -- відійти на ~100км від ЛБЗ чи на адмінкордони донець-лугансь. Хто відмовиться відійти? Ті що нині відмовляються йти на нуль і йдуть в сзч? І потім на нуль збирають “з миру по нитці”...
Чи комбрижки відмовляться, бо у них зручні, сильні бліндажі й налагоджений побут?
А чий наказ юридично сильніший? Зе чи якогось безіменного комбрижки?
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2394
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Пон 14 жов, 2024 16:32
Wirująświatła написав:
недальвидно. а триллион на восстановление экономики кто даст? выигрыш это не только суверенитет по Днепру но и хлебушек с маслом каждому. Если после выигрыша здесь будет сомали, такая себе победа
Фундамент. Фундамент!!!! Економіки риночної.
Обама був готовий хоч Зірку Смерті будувати... аби гроші оборачувались...
Чого. Всі. Скачуть. Навколо. Оновлення. В нас. ?
Да тому що це причина, можливість вкладання фінансів. Для обороту.
І суми колосальні. Бажаючих купа...
Навіть індійці...
І віддавати бабло будемо через сплату по боргам, зерном, землями, умовно АЕС-ми (тобто тим, що ще залишилося).
Да спишуть борги... Частину. Ті, що були від країн))))
А приватні вкладання від корпорацій та частників -- повернемо.
Як ото Німеччина чи совдеп --- десятиліттями платити будемо.
А бабло... Да нікуди його пристроювати... Бо А.Сміт...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30737
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 жов, 2024 16:34
Wirująświatła написав: detroytred написав:
На нашій!
От тільки виграш в нас і в них бачать по різному.
явно не так
detroytred написав:
і в ЄС-НАТО запросять, і на план Перемоги партнери погодяться, і війна закінчиться, і оркостан економічно крахне, і техніка в нього закінчиться, і мобресурс.
detroytred написав:
В них -- достатньо збереження суверенітету країни і територіально в гіршому випадку по Дніпру.
недальвидно. а триллион на восстановление экономики кто даст? выигрыш это не только суверенитет по Днепру но и хлебушек с маслом каждому. Если после выигрыша здесь будет сомали, такая себе победа
Сомали здесь не будет. Даже по Днепру у нас хватит земли, чтобы обеспечить себя хлебом, а, возможно, и маслом. Особенно с учётом сильно уменьшившегося населения. + ещё уедут после открытия границ. И будет примерно то же, что до войны.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 14 жов, 2024 16:35, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30778
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Пон 14 жов, 2024 16:34
detroytred написав:
Чого. Всі. Скачуть. Навколо. Оновлення. В нас. ?
Да тому що це причина, можливість укладання фінансів. Для обороту.
І суми колосальні. Бажаючих купа...
Навіть індійці...
черти? гоните их! Вокруг меня никто не скачет с предложением взять деньги и никогда не возвращать. В такие сказки я лет 40 не верю
detroytred написав:
Да спишуть борги... Частину. Ті, що були від країн))))
может и повоюют с нами/за нас?
detroytred написав:
А бабло... Да нікуди його пристроювати..
одна Украина клондайк. некуда с гарантиями пристроить. а без гарантий вариантов миллион. Любая ммм с радостью возьмёт.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 14 жов, 2024 16:38, всього редагувалось 3 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25409
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2413 раз.
- Подякували: 3373 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 14 жов, 2024 16:35
ЛАД написав:
Ещё раз спасибо, но тогда в чём fox767676
не прав?
Да, там нет "мовних патрулив" и пр., но как иначе контролировать соблюдение требований этого закона о поддержке "українськомовного освітнього середовища"? В т.ч. и родителями. Кроме патрулей вариант сексоты.
ну во первых он говорил про учеников. что они бедняги даже домой звонить не смогут.
а во вторых сейчас же как то контролируют чтение материала во время лекции на украинском без патрулей? по вашей логике только патруль может помешать читать лекцию на русском.
но все это демагогия. что бы закон исполнялся должно быть предусмотрено наказание/поощрение за его нарушение/выполнение. я этого в правках не вижу. потому мне вообще не понятна его истерика.
Востаннє редагувалось tester7336
в Пон 14 жов, 2024 16:37, всього редагувалось 1 раз.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 412
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 жов, 2024 16:36
Bobua написав:
Отакої...:
Всі готові?
Сорян зарання за чорний гумор:
Тому всі і не поспішали.
Бо всі вспіємо.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30737
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 жов, 2024 16:39
prodigy написав: ЛАД написав:
как правильно и без насилия
провести мобилизацию в условиях массового уклонения.
питання не до мене, намагаюсь відповісти:
1) в порівнянні з лютим/травнем 2022 багато чого змінилось у війні:
-ще хтось пам"ятає байрактари?
-масоване застосування fpv дронів почалось з восени 2023(якщо не помиляюсь), коли в місяць на одну бригаду до декліька сотен fpv.
-каби, у 2022р їх було не так багато (бо було багато калібрів і інших крилатих), балістика і шахіди нон-стоп (до 500 на місяць)
-у березні 2022 стояли черги до ТЦК (на це було багато причин, і одна з них 6-8 міс війні конець , перемога), людей завертали на влк-чому? тому що зброї було недостатньо,амуніції також (про важку техніку теж зрозуміло), не було потреби у людях (у танках так, у піхоті було достатньо людей), за 3 роки війни брігади сточились в боях, треба більше піхотинців(штурмовиків).
2) багато причин, чому люди не йдуть воювати:
-бояться (смерті, поранень, важкості умов життя, безвідповідальність генералів (і навіть комбатів)
-правила гри неоднакові для всіх (тобто відсутня складова справедливості-одні роками без ротації, інші в києвському гарнізоні, чи одеському гарнізоні, або на кордоні з біларуссю)
-покупка відпустки за власні гроші, або донатити комбригу на нове авто
3) насилля стає невід'ємною складовою мобілізаційного процессу-треба мати повагу до людей, яких намагаєшся мобілізувати, але з цим треба панькатись, простіше заламати і в бус. Правильно це? Ні, але сьогодні вже по інакшему не буде. Чому люди платят 6-8к дол і тікають через кордон з Молдовою, хоч вони не отримували повістки? Тому що війна стає довготривалою, і якщо не сьогодні, то через 3 місяця все одно мобілізують.
Вы всё верно написали.
Но это не ответ на вопрос как правильно и без насилия
провести мобилизацию в условиях массового уклонения.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30778
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22
|71171
|
|
|1493
|237608
|
|
|6076
|838291
|
|