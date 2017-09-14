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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 14 жов, 2024 16:41
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Чого. Всі. Скачуть. Навколо. Оновлення. В нас. ?
Да тому що це причина, можливість укладання фінансів. Для обороту.
І суми колосальні. Бажаючих купа...
Навіть індійці...
черти? гоните их! Вокруг меня никто не скачет с предложением взять деньги и никогда не возвращать. В такие сказки я лет 40 не верю
detroytred написав:
Да спишуть борги... Частину. Ті, що були від країн))))
может и повоюют с нами/за нас?
Ви забули?
Час Перед 2008, коли кредити всім навіть "насильно"))) впихували, знаючи, що не віддадуть.
Але ви знов неуважно прочитали. Тому знов прийдеться повторити написане -- тим, кому треба, віддадуть все і з наваром.
А воювати - це наш частина обов'зку в спільній справі. Про це теж вже писав. Не раз))
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Додано: Пон 14 жов, 2024 16:42
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Він самий.
тогда вы понимаете что в "глобальном конфликте" США и ЕС не на нашей стороне? нам дают ресурсы только чтобы мы проиграли медленно. Возможно наша коррупция и хроническая бедность у них в печенках сидит и они решили пусть с этим всем ипется путин.
це помилкова думка ( в печенках сидит и они решили пусть с этим всем ипется путин),
проблема в іншому, нікому не потрібні зайви проблеми (і як кажуть чужі проблеми),
війна стає довгостроковою, і якшо ви запитаєте литовців/естонців -як довго ви готові допомагати Україні, відповідь буде: скільки буде потрібно (по вони розуміють, що вони є наступні країни для вторгнення), майже теж саме -полякі, але німці і французи "вже втомились", чому? тому що вони географічно далеко від Естонії/Літви/Польші
по друге, вони вважають, що путін задовільниться країнами Варшавського блоку(як максимум), як мініімум буде достатньо 4 областей України
Стосовно глобального конфлікту, його не бажано починати
Захід сотні раз підкреслював, що двополярний світ (Захід і Китай) не влаштовує (Росія має існувати), чому? тому що якщо зникне росія, то вона не полетить на місяць (теріторія рф буде поглинена Китаєм), а такого ніхто не бажає (і не тільки тому, що Китай прибере всі корисні копалени і воду (Байкалу і сибірських річок), а тому що Китай зробить з народів рф декілька чвк (типу вагнер, тільки більших розмірів) і примусить захоплювати інші країни.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 16:44
detroytred написав: ЛАД написав:
3-й вариант, по-моему, малореален.
Тут не надо схиляти, достаточно просто сказать: "Поддержку прекратим". Зеленский хорошо понимает, что будет в этом случае. Против такого "аргумента" он спорить не сможет.
Імхо. Ніііт!
Не можуть, от не можуть партнери віддати рфії Україну.
Або, як сказав сенатор Грем, "ми не можемо віддати трільйони китайцям".
І ви праві: Зеленский (это) хорошо понимает.
А я и не пишу о "віддати рфії Україну". Они только скажут о прекращении поддержки. И Зеленский будет вынужден
согласиться, понимая, что вариантов нет. Поэтому, кстати, ему и не надо будет "разыгрывать спектакль". То, что без поддержки мы воевать не сможем, думаю, понимают все.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 16:45
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Выгуглить сравнительные цифры пакетов по годам (особенно на 24-й) не очень просто, но те пакеты что мелькают в обещаниях на этот год - огромные.
Ты возражаешь, дополняешь, перепутал кнопки и случайно зацитировал меня? Или своя версия.
Что сказать хотел?
Верну тебя к началу диалога:
Зрадойобы, в числе которых и ты, утверждают что в 2024 году военной помощи нет или очень мало (я не перепутал? Так вы утверждаете?) Эта глупость от тебя звучит наверное потому, что ты нам всем обещал еще в 2022 году «помощь только до лета 2023»
Я утверждаю, что у меня большие сомнения, что в.помощь (в денежном выражении) меньше чем в 2023 или 2022 году. . Просто в этом году давали и дают довольно дорогостоящие вещи:самолеты, ПВО.
Ну а то , что хотелось бы чтобы помощи было еще больше в разы - тут никто и не спорит.
Так что ты хочешь сказать, в очередной раз цитируя меня и не комментируя от себя ничего?
Предлагаю тебе начать с того, что ты посыпаешь голову пеплом за «лето 2023 года»
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 14 жов, 2024 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 16:46
detroytred написав:
Ви забули?
Час Перед 2008, коли кредити всім навіть "насильно"))) впихували, знаючи, що не віддадуть.
рассказать с какими убытками уносили ноги unicredit erste и другие иностранные дочки? сколько за период 2008-2024 у нас открылось новых банков? А сколько закрылось? некуда здесь квладывать, все банкроты. А у ахметова свои деньги есть. Принять нас в ЕС означает что каждый европеец будет отдавать условные 100евро в месяц на Украину. Шоб просто нищие по европе не попрошайничали и не воровали.
У 2012 році Національний Банк України опублікував інформацію про те, що Ерсте Банк Україна увійшов до числа найбільш збиткових банків за результатами діяльності за даний рік. Згідно із даними НБУ, чистий збиток банку у 2012 році склав 466 млн грн.[2]
все кто сюда зайдёт получит рекордные убытки. Потому что всем надо платить а фундамента нет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 14 жов, 2024 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 16:47
Bobua написав:
От якби був наказ -- відійти на ~100км від ЛБЗ чи на адмінкордони донець-лугансь. Хто відмовиться відійти? Ті що нині відмовляються йти на нуль і йдуть в сзч? І потім на нуль збирають “з миру по нитці”..
.
Мені от покою не дає думка >>>
Тут всі кричали "НЕМОЖЛИВО!", коли ми з Вами ще 2р тому почали писати про ДЕмобілізацію!
Ми розписували, як саме можна робити... малими порціями... по-трошки...
Тут всі заперечували!
А тепер маємо МІНІМУМ 100К сзчешників!
Тобто, є "дірка" в 100к!!!
Тобто виявляється, що за останні +/-2роки могли ПОСТУПОВО просто 100к демобілізувати без заміни!
Але, якщо б зробили грамотно ще 2роки тому, демобілізуючи і замінюючи ВСЬОГО ЛИШ по 5К солдат щомісяця, то зараз би НЕ було дірки в 100к сзчешників!!!
+ армія була б міцніша/менш виснажена!
Тому, як так?©
Як таку БАНАЛЬЩИНУ(про яку ми тут трубили вже давно-давним/про поступову заміну) - не подумали/не реалізували ще й по сьогоднішній день?!🤦🏻
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Додано: Пон 14 жов, 2024 16:48
detroytred написав:
Час Перед 2008, коли кредити всім навіть "насильно"))) впихували, знаючи, що не віддадуть.
останнім часом не відвідував гілку(з травня 2024), щось сутево змінилось: ви почали постити маячню
які кредити насильно? і яким чином не віддадуть?
банк давав кредит на авто? забрав авто, на квартиру-забрав квартиру
на бізнес? арештовував бізнес
Укрсіббанк підчас кризи 2008 підняв ставки по кредиту в валюті з 9% до 12%,будівельна компанія почала скаржитесь, банк ще підняв до 13,5%
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Додано: Пон 14 жов, 2024 16:50
prodigy написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Він самий.
тогда вы понимаете что в "глобальном конфликте" США и ЕС не на нашей стороне? нам дают ресурсы только чтобы мы проиграли медленно. Возможно наша коррупция и хроническая бедность у них в печенках сидит и они решили пусть с этим всем ипется путин.
це помилкова думка ( в печенках сидит и они решили пусть с этим всем ипется путин),
проблема в іншому, нікому не потрібні зайви проблеми (і як кажуть чужі проблеми),
війна стає довгостроковою, і якшо ви запитаєте литовців/естонців -як довго ви готові допомагати Україні, відповідь буде: скільки буде потрібно (по вони розуміють, що вони є наступні країни для вторгнення), майже теж саме -полякі, але німці і французи "вже втомились", чому? тому що вони географічно далеко від Естонії/Літви/Польші
по друге, вони вважають, що путін задовільниться країнами Варшавського блоку(як максимум), як мініімум буде достатньо 4 областей України
Стосовно глобального конфлікту, його не бажано починати
Захід сотні раз підкреслював, що двополярний світ (Захід і Китай) не влаштовує (Росія має існувати), чому? тому що якщо зникне росія, то вона не полетить на місяць (теріторія рф буде поглинена Китаєм), а такого ніхто не бажає (і не тільки тому, що Китай прибере всі корисні копалени і воду (Байкалу і сибірських річок), а тому що Китай зробить з народів рф декілька чвк (типу вагнер, тільки більших розмірів) і примусить захоплювати інші країни.
+100
Стосовно першої частини є ще така аналогія: скільки ми готові були підтримувати Маріуполь, Бахмут і т.д.?
Як можна довше.
Бо вони виграють час.
На глобальному "полі бою" Україна виграє час...
Для інших країн. Партнерів.
Тільки на відміну від вище згаданих, вона не буде втрачена остаточно.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 16:52
tester7336 написав: ЛАД написав:
Ещё раз спасибо, но тогда в чём fox767676
не прав?
Да, там нет "мовних патрулив" и пр., но как иначе контролировать соблюдение требований этого закона о поддержке "українськомовного освітнього середовища"? В т.ч. и родителями. Кроме патрулей вариант сексоты
.
ну во первых он говорил про учеников. что они бедняги даже домой звонить не смогут.
а во вторых сейчас же как то контролируют чтение материала во время лекции на украинском без патрулей? по вашей логике только патруль может помешать читать лекцию на русском.
Не только. Есть ещё сексоты (сразу написал) и "истинно верующие" -такие, которые устраивали цирк и скандалы у касс. Но в школах с этим сложнее.
но все это демагогия. что бы закон исполнялся должно быть предусмотрено наказание/поощрение за его нарушение/выполнение. я этого в правках не вижу. потому мне вообще не понятна его истерика.
Должно быть. Не всё сразу. Но учителей и директоров школ можно прижучить и без предусмотренного наказания/поощрения.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 16:54
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Ви забули?
Час Перед 2008, коли кредити всім навіть "насильно"))) впихували, знаючи, що не віддадуть.
рассказать с какими убытками уносили ноги unicredit erste и другие иностранные дочки?
Ну ви дайотє.
Я саме на це і вказав.
Ви тільки prodigy це поясніть.
Бо в нього все взад отримали.
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