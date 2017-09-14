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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 14 жов, 2024 16:54
Успіх написав:
Тобто виявляється, що за останні +/-2роки могли ПОСТУПОВО просто 100к демобілізувати без заміни!
ні, не могли
сзчшник порушує присягу, дизертирство-це злочін, кримінальна відповідальність,
проблема як применити(вважаючи те, що це стало масовим), ви теж можете втікти з фронту, але так інколи трапляється, що піймають саме вас і засудять саме вас (або гірше, при затриманні, коли в карман поліз)
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Додано: Пон 14 жов, 2024 16:55
Bobua написав:
Отакої...:
В Україні будуть надалі знижувати мобілізаційний вік та почнуть набирати до війська жінок, якщо війна з Росією буде тривати ще кілька років.
Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.
Він прокоментував останні повідомлення про те, шо співробітники ТЦК почали ходити з перевірками по концертах, ресторанах та торгово-розважальних центрах у різних містах України.
"Треба розуміти, що по розвитку війни це все буде більш жорстким ставати. Треба обʼєктивно це розуміти, якщо ми погоджуємося з парадигмою довгої війни, з якої немає виходу, буде потрібна додаткова мобілізація", - зазначив журналіст.
Він заявив, що у наступні роки війни влада буде змушена піти на зниження мобілізаційного віку та на початок призову жінок.
"Я вже неодноразово говорив, буде зменшуватися призовний вік. Не треба мати ілюзій, що цього не буде відбуватися. Якщо війна продовжиться ще два-три роки, буде зменшуватись призовний вік, якщо продовжиться пʼять років будуть призивати жінок", - сказав він.
Портников нагадав, що в Ізраїлі є практика приливу жінок і роблять це через велику кількість супротивників, яких має країна.
"Тому людям потрібно готуватися психологічно, що вони не зможуть наступні роки комфортно жити у воюючій країні", - заявив Портников.
Всі готові?
І, до речі, мене дуже дивують міркування на тему, що Зе не може йти на РПВ, бо “якісь ультранаціоналісти цього не схвалять”. Як? Як саме не схвалять? От що зроблять?
От якби був наказ -- відійти на ~100км від ЛБЗ чи на адмінкордони донець-лугансь. Хто відмовиться відійти? Ті що нині відмовляються йти на нуль і йдуть в сзч? І потім на нуль збирають “з миру по нитці”...
Чи комбрижки відмовляться, бо у них зручні, сильні бліндажі й налагоджений побут?
А чий наказ юридично сильніший? Зе чи якогось безіменного комбрижки?
А тепер питання номер 2. Ультранаціоналісти то хто?) Народ годують казками нема ніякої автономної політичної сили справа. Все давно приватизовано. Понятно що багатьох це здивує, хоча чомусь нікого не дивує ,що зліва нема політичних сил, мова не тільки про комуністів а навіть якихось лівоцентристів чи соціалдемократів.
Мова віра то не голос народу то пусте квакання жаб в болоті. Ще недавно якихось 12р тому цей форум був на добрих 60 відсотків російськомовним
перед тим як кидати в мене тапками тицьніть пальчиком в тих ультранаціоналістів...
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Додано: Пон 14 жов, 2024 16:56
prodigy написав: detroytred написав:
Час Перед 2008, коли кредити всім навіть "насильно"))) впихували, знаючи, що не віддадуть.
останнім часом не відвідував гілку(з травня 2024), щось сутево змінилось: ви почали постити маячню
які кредити насильно? і яким чином не віддадуть?
банк давав кредит на авто? забрав авто, на квартиру-забрав квартиру
на бізнес? арештовував бізнес
Укрсіббанк підчас кризи 2008 підняв ставки по кредиту в валюті з 9% до 12%,будівельна компанія почала скаржитесь, банк ще підняв до 13,5%
Віталііан вам може пояснить.
Мені влом...
Бо маячню обговорювати не хочеться.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 16:59
detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Ви забули?
Час Перед 2008, коли кредити всім навіть "насильно"))) впихували, знаючи, що не віддадуть.
рассказать с какими убытками уносили ноги unicredit erste и другие иностранные дочки?
Ну ви дайотє.
Я саме на це і вказав.
Ви тільки prodigy це поясніть.
Бо в нього все взад отримали.
збиткі банків від непогашених крилитів безумовно були і будуть, навіть сьогодні
Частка непрацюючих кредитів (NPL) в Україні становила 38% на початок 2023 року
https://bank.gov.ua/ua/stability/npl
але це зовсім не так як ви пишите-брали всі, бо знали -що не повернуть
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Додано: Пон 14 жов, 2024 17:01
detroytred написав: prodigy написав: detroytred написав:
Час Перед 2008, коли кредити всім навіть "насильно"))) впихували, знаючи, що не віддадуть.
останнім часом не відвідував гілку(з травня 2024), щось сутево змінилось: ви почали постити маячню
які кредити насильно? і яким чином не віддадуть?
банк давав кредит на авто? забрав авто, на квартиру-забрав квартиру
на бізнес? арештовував бізнес
Укрсіббанк підчас кризи 2008 підняв ставки по кредиту в валюті з 9% до 12%,будівельна компанія почала скаржитесь, банк ще підняв до 13,5%
Віталііан вам може пояснить.
Мені влом...
віталіан ще ненародився, коли я мав депозити
не пишить маячню (ладно, пишіть що завгодно, це форум), просто не буду читати)))
Бо маячню обговорювати не хочеться.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 17:02
Banderlog написав: Bobua написав:
Отакої...:
В Україні будуть надалі знижувати мобілізаційний вік та почнуть набирати до війська жінок, якщо війна з Росією буде тривати ще кілька років.
Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.
Він прокоментував останні повідомлення про те, шо співробітники ТЦК почали ходити з перевірками по концертах, ресторанах та торгово-розважальних центрах у різних містах України.
"Треба розуміти, що по розвитку війни це все буде більш жорстким ставати. Треба обʼєктивно це розуміти, якщо ми погоджуємося з парадигмою довгої війни, з якої немає виходу, буде потрібна додаткова мобілізація", - зазначив журналіст.
Він заявив, що у наступні роки війни влада буде змушена піти на зниження мобілізаційного віку та на початок призову жінок.
"Я вже неодноразово говорив, буде зменшуватися призовний вік. Не треба мати ілюзій, що цього не буде відбуватися. Якщо війна продовжиться ще два-три роки, буде зменшуватись призовний вік, якщо продовжиться пʼять років будуть призивати жінок", - сказав він.
Портников нагадав, що в Ізраїлі є практика приливу жінок і роблять це через велику кількість супротивників, яких має країна.
"Тому людям потрібно готуватися психологічно, що вони не зможуть наступні роки комфортно жити у воюючій країні", - заявив Портников.
Всі готові?
І, до речі, мене дуже дивують міркування на тему, що Зе не може йти на РПВ, бо “якісь ультранаціоналісти цього не схвалять”. Як? Як саме не схвалять? От що зроблять?
От якби був наказ -- відійти на ~100км від ЛБЗ чи на адмінкордони донець-лугансь. Хто відмовиться відійти? Ті що нині відмовляються йти на нуль і йдуть в сзч? І потім на нуль збирають “з миру по нитці”...
Чи комбрижки відмовляться, бо у них зручні, сильні бліндажі й налагоджений побут?
А чий наказ юридично сильніший? Зе чи якогось безіменного комбрижки?
А тепер питання номер 2. Ультранаціоналісти то хто?) Народ годують казками нема ніякої автономної політичної сили справа. Все давно приватизовано. Понятно що багатьох це здивує, хоча чомусь нікого не дивує ,що зліва нема політичних сил, мова не тільки про комуністів а навіть якихось лівоцентристів чи соціалдемократів.
Мова віра то не голос народу то пусте квакання жаб в болоті. Ще недавно якихось 12р тому цей форум був на добрих 60 відсотків російськомовним
перед тим як кидати в мене тапками тицьніть пальчиком в тих ультранаціоналістів...
Ну тоді я з вами в різних інфопросторах співісную.
Бо відосів, етерів з суворими представниками 3ОШБ, Азову да і звичайних (але елітних) бригад, де вони запевняють, що не дарма кров ллють і побратимів втрачають, що не треба і не допустять припинення боротьби, да повним повно.
Гадаю, що і політики є, які не відстають від них.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 17:03
prodigy написав:
Захід сотні раз підкреслював, що двополярний світ (Захід і Китай) не влаштовує (Росія має існувати), чому? тому що якщо зникне росія, то вона не полетить на місяць (теріторія рф буде поглинена Китаєм), а такого ніхто не бажає (і не тільки тому, що Китай прибере всі корисні копалени і воду (Байкалу і сибірських річок), а тому що Китай зробить з народів рф декілька чвк (типу вагнер, тільки більших розмірів) і примусить захоплювати інші країни.
Це типу вірно. І це вважається чи не єдиною поважною причиною чому США не хоче поразки РФ.
Але! В мене одне питання(спостереження): США не хоче щоб РФ лягла під Китай але по факту робить все щоб так відбулося і так ПО ФАКТУ відбувається - РФ лягає під Китай.
На розумію цієї політики США.
*І таке зауваження - слово "Захід" у вас не вірне в даному повідомленні. Вірно - "США".
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 14 жов, 2024 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 17:04
UA написав:
Личная неприязнь двух Вованов.
Пока не уйдет один, а лучше двое - будет бойня.
Да ты шо )
Поясняю на пальцах
2014 год, Вова Путин был у власти, Вовы Зеленского не было у власти, а война началась
Дальше
Уже было, надо только убрать Порошенко и война прекратится.
"Я увидел в глазах Путина мир"
"Надо просто перестать стрелять"
И полномасштабное вторжение
Вывод простой
Дело в Вове Путине и только в нём
Он начал войну, он же её и будет продолжать
Востаннє редагувалось pesikot
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Додано: Пон 14 жов, 2024 17:05
Banderlog написав: Bobua написав:
Отакої...:
В Україні будуть надалі знижувати мобілізаційний вік та почнуть набирати до війська жінок, якщо війна з Росією буде тривати ще кілька років.
..............
...людям потрібно готуватися психологічно, що вони не зможуть наступні роки комфортно жити у воюючій країні", - заявив Портников.
Всі готові?
І, до речі, мене дуже дивують міркування на тему, що Зе не може йти на РПВ, бо “якісь ультранаціоналісти цього не схвалять”. Як? Як саме не схвалять? От що зроблять?
От якби був наказ -- відійти на ~100км від ЛБЗ чи на адмінкордони донець-лугансь. Хто відмовиться відійти? Ті що нині відмовляються йти на нуль і йдуть в сзч? І потім на нуль збирають “з миру по нитці”...
Чи комбрижки відмовляться, бо у них зручні, сильні бліндажі й налагоджений побут?
А чий наказ юридично сильніший? Зе чи якогось безіменного комбрижки?
А тепер питання номер 2. Ультранаціоналісти то хто?) Народ годують казками нема ніякої автономної політичної сили справа. Все давно приватизовано. Понятно що багатьох це здивує, хоча чомусь нікого не дивує ,що зліва нема політичних сил, мова не тільки про комуністів а навіть якихось лівоцентристів чи соціалдемократів.
Мова віра то не голос народу то пусте квакання жаб в болоті. Ще недавно якихось 12р тому цей форум був на добрих 60 відсотків російськомовним
перед тим як кидати в мене тапками тицьніть пальчиком в тих ультранаціоналістів...
Она, возможно, не автономная (почти наверняка), но она есть. В форумчан тыкать не буду, но могу вспомнить приснопамятную Фарион. Думаете, она одна такая? Причём есть "нанятые", но есть и "идейные".
А вот "левых" задавили полностью.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 17:06
UA написав:
Просится запрет людям с низким ростом занимать руководящие позиции.
Имя Владимир репрессировать на всякий случай.
Песикот ты не против? Ты ж Вован
Вот что тебя тревожит - твой низкий рост
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