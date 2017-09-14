

В Україні будуть надалі знижувати мобілізаційний вік та почнуть набирати до війська жінок, якщо війна з Росією буде тривати ще кілька років.



Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.



Він прокоментував останні повідомлення про те, шо співробітники ТЦК почали ходити з перевірками по концертах, ресторанах та торгово-розважальних центрах у різних містах України.



"Треба розуміти, що по розвитку війни це все буде більш жорстким ставати. Треба обʼєктивно це розуміти, якщо ми погоджуємося з парадигмою довгої війни, з якої немає виходу, буде потрібна додаткова мобілізація", - зазначив журналіст.



Він заявив, що у наступні роки війни влада буде змушена піти на зниження мобілізаційного віку та на початок призову жінок.



"Я вже неодноразово говорив, буде зменшуватися призовний вік. Не треба мати ілюзій, що цього не буде відбуватися. Якщо війна продовжиться ще два-три роки, буде зменшуватись призовний вік, якщо продовжиться пʼять років будуть призивати жінок", - сказав він.



Портников нагадав, що в Ізраїлі є практика приливу жінок і роблять це через велику кількість супротивників , яких має країна.



"Тому людям потрібно готуватися психологічно, що вони не зможуть наступні роки комфортно жити у воюючій країні", - заявив Портников.

