ЛАД написав:Но это не ответ на вопрос как правильно и без насилия провести мобилизацию в условиях массового уклонения.
Це питання треба задати громадянину зеленському і кабаре-95, яке він привів за собою до влади. Всеж-таки це вони наймані менеджери, що мають розв'язувати такі складні питання. За мобілізацію відповідає президент, за якого ви топите. Якщо з'ясувалося, що це влада крадіїв, неуків, осіб, що не взмозі виконувати свої функції, то вони мають терміново покинути свої посади. За деякі злочини, вчинені посадовцями, передбачена карна відповідальність. Питання насильницької мобілізації можна розглянути на інших прикладах. - нещодавно в інтернетах викладали дослідження ЦРУ, зазначено, що в Україні найнижчій рівень народжування дітей. Чому б не почати гвалтувати жінок (масово), щоб збільшити рівень народжуванності. "В условиях массового уклонения" жінок від виконання природних функцій. - пенсіонерів в країні 10 мільйонів. З урахування виїхавших за кордон та загинувших на війні, кожен третій (оптимістично) українець - пенсіонер. Навантаження на пенсійний фонд завжди космічне. Чому б не почати спалювати пенсіонерів на спеціальних фабриках, щоб розвантажити ПФ? "В условиях массового уклонения", коли пенсіонери вимагають пенсій. До речі, ви ж пенсіонер? ну і так далі, лінь писати. Імпотентська зе-влада замість адекватного виконання своїх обов'язків, вирішила попрати всі норми законів. А ви як оте щеня бігаєте за всіма і питаєте, ну як же ж по-іншому, бєз насілія.
ЛАД написав:Вы всё верно написали. Но это не ответ на вопрос как правильно и без насилия провести мобилизацию в условиях массового уклонения.
Та все банально просто! Просто робити цього ніхто не буде(бо вже могли за 32міс рухатись в цьому напрямку) >>> 1. Чіткі терміни! >>> контракти(які можна будь-коли розірвати, але тоді повернути всі "доплати" до зарплати) на 3-6міс(для колишніх військових/яких не потрібно вже навчати з нуля) 6-12-18-24міс для всіх вчорашніх баристів/трактористів з наростаючими плюшками на кожен довший термін контракту! 2. Чіткий вибір за бажанням/по спеціальності, в ту, чи іншу бригаду з 100% гарантією, що саме туди і потрапиш! 3. Грошове забезпечення по зростаючій(чим ближче до ЛБЗ, тим вищі доплати БЕЗ ОБМАНУ!) 4. В штурмовики/піхоту "заманювати" різними плюшками: х2-х3 по доплатам більше від будь-яких роду військ, які стоять далі, наприклад за 3-5км від ЛБЗ! + давати їм 4 відпустки на рік по 15днів(+2дня на дорогу), а не як всім - двічі на рік!
Успіх написав:Тобто виявляється, що за останні +/-2роки могли ПОСТУПОВО просто 100к демобілізувати без заміни!
ні, не могли
сзчшник порушує присягу, дизертирство-це злочін, кримінальна відповідальність, проблема як применити(вважаючи те, що це стало масовим), ви теж можете втікти з фронту, але так інколи трапляється, що піймають саме вас і засудять саме вас (або гірше, при затриманні, коли в карман поліз)
Але ж МОГЛИ поступово за останні 2роки робити заміну по 5К щомісяця!
А я говорил... Только будет немного не так. Сразу отменят по максимуму отсрочки, брони, инвалидности. Среди 25-60. Это наименее резонансное изменение, еще и в ладоши хлопать будут-справедливо! Потом возраст понизят. Более рискованное решение, но схавают. Женщины в конце. А,еще в самом начале выловят те 6 миллионов,которые не обновились,во. С них начнут. Вот только Харрис президентом станет- сразу и начнут,вспомните как тянули с законом про мобилизацию, пока американцы грошей не дали. Только поняли что дадут-сразу приняли.
За весь час до центрів рекрутингу звернулося 20 954 осіб – Міноборони
5 230 осіб вже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів надходить на посади водіїв, штабних працівників та операторів безпілотних літальних апаратів. Наразі в Україні функціонують 42 такі центри, два з яких відкрилися минулого тижня. https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/14/7479631/
Україна втрачає дітей: що стоїть за масовим виїздом за кордон дітей до 18 років Причиною є не лише можливість здобути закордонну освіту, але й війна, мобілізація та перспективи майбутнього. В Міноборони розповіли, скільки бійців ЗСУ поїхали за кордон на відпочинок і не повернулися "У період з 24.02.2022 по 30.09.2024 обліковано 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися назад в Україну після відпочинку за кордоном. Таких військовослужбовців обліковано, як таких, що самовільно залишили військові частини".
Масштабні рейди ТЦК в Україні: у Раді не знають, як змусити українців воювати. ТЦК і поліція ловлять чоловіків у спортзалах, ресторанах і в клубах. Майже 6 мільйонів чоловіків не оновили особисті дані. Бусифікація чоловіків, які відпочивають у розважальних закладах, на перший погляд виглядає як спроба справедливої мобілізації та руйнування тези "війна для бідних". Але українців обурили рейди, адже багаті все одно тримаються подалі від фронту. https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/673008- ... cholovikiv
Легкий заробіток ТЦК: кому вигідні облави Рейди військових і поліції по закладах дозвілля не можуть мати на меті поповнення війська, адже "ніхто з мажорів на передовій не опиниться з тисячі й однієї причини", зазначає політтехнолог Олег Постернак.
"Мета — вирівняти враження, що нинішня оборонна війна — справа тільки бідних... Проблема не в задумі, а в політичній штучності виконання. Якщо ставиться за мету комунікаційний сигнал суспільству щодо балансу справедливості в цій війні, починати бажано з представників вищого політичного класу, їхніх дітей і родичів", — вважає він. Облави по громадських місцях триватимуть до початку 2025 року з метою виконати мобілізаційні показники. Питання зупинки важливих підприємств і сфер бізнесу нікого не цікавлять
Рада відхилила всі постанови, які блокують підвищення податків За словами Железняка, найближчими днями законопроєкт №11416-д спочатку підпише спікер Верховної Ради, а потім і президент.
"Закон вступає в силу з наступного дня після опублікування, тому це як мінімум завтра-післязавтра", - додав нардеп.
detroytred написав:[quote="5778324:Wirująświatł] \\\\\a"Ви забули? Час Перед 2008, коли кредити всім навіть "насильно"))) впихували, знаючи, що не віддадуть.\\\\\\рассказать с какими убытками уносили ноги unicredit erste и другие иностранные дочки? [/quote] Ну ви дайотє. Я саме на це і вказав.
Ви тільки prodigy це поясніть. Бо в нього все взад отримали.[/quote]
збиткі банків від непогашених крилитів безумовно були і будуть, навіть сьогодні [quote]Частка непрацюючих кредитів (NPL) в Україні становила 38% на початок 2023 року[/quote]https://bank.gov.ua/ua/stability/npl
але це зовсім не так як ви пишите-брали всі, бо знали -що не повернуть[/quote]
В мене "коли кредити всім навіть "насильно"))) впихували, знаючи, що не віддадуть." У вас "пишите-брали всі, бо знали -що не повернуть".
Різницю помітили? В мене, що давали кредити, знаючи, що не порвернуть. Мова про тих, хто давав. Що вони надавали за занизьких вимог до отримувача. (В 2005-8 кредитний портфель банків зрозтав щорічно на 40-60% -- !!!... Локомотивом цього процесу стали позики населенню – споживчі, на купівлю автомобілів та іпотека.) Мабуть треба було розуміти, що див не буває. І підвищувати вимоги.
Ви ж чомусь приписали мені, що мова про тих, хто брав кредити. "пишите-брали всі, бо знали -що не повернуть".
З.и. і навіщо мені знов в цьому копирсатися??? Якщо ви "недогледіли", визначили маячнею..не напружуючись навіть прочитати.
ЛАД написав:Но это не ответ на вопрос как правильно и без насилия провести мобилизацию в условиях массового уклонения.
Це питання треба задати громадянину зеленському і кабаре-95, яке він привів за собою до влади. Всеж-таки це вони наймані менеджери, що мають розв'язувати такі складні питання. За мобілізацію відповідає президент, за якого ви топите. Якщо з'ясувалося, що це влада крадіїв, неуків, осіб, що не взмозі виконувати свої функції, то вони мають терміново покинути свої посади. За деякі злочини, вчинені посадовцями, передбачена карна відповідальність. Питання насильницької мобілізації можна розглянути на інших прикладах. - нещодавно в інтернетах викладали дослідження ЦРУ, зазначено, що в Україні найнижчій рівень народжування дітей. Чому б не почати гвалтувати жінок (масово), щоб збільшити рівень народжуванності. "В условиях массового уклонения" жінок від виконання природних функцій. - пенсіонерів в країні 10 мільйонів. З урахування виїхавших за кордон та загинувших на війні, кожен третій (оптимістично) українець - пенсіонер. Навантаження на пенсійний фонд завжди космічне. Чому б не почати спалювати пенсіонерів на спеціальних фабриках, щоб розвантажити ПФ? "В условиях массового уклонения", коли пенсіонери вимагають пенсій. До речі, ви ж пенсіонер? ну і так далі, лінь писати. Імпотентська зе-влада замість адекватного виконання своїх обов'язків, вирішила попрати всі норми законів. А ви як оте щеня бігаєте за всіма і питаєте, ну як же ж по-іншому, бєз насілія.
А я говорил... Только будет немного не так. Сразу отменят по максимуму отсрочки, брони, инвалидности. Среди 25-60. Это наименее резонансное изменение, еще и в ладоши хлопать будут-справедливо!
Что-то ты с методичкой опоздал "Ше ж вже було" (с)
Velz написав:Потом возраст понизят. Более рискованное решение, но схавают. Женщины в конце. А,еще в самом начале выловят те 6 миллионов,которые не обновились,во. С них начнут. Вот только Харрис президентом станет- сразу и начнут,вспомните как тянули с законом про мобилизацию, пока американцы грошей не дали. Только поняли что дадут-сразу приняли.
Она, возможно, не автономная (почти наверняка), но она есть. В форумчан тыкать не буду, но могу вспомнить приснопамятную Фарион. Думаете, она одна такая? Причём есть "нанятые", но есть и "идейные". А вот "левых" задавили полностью.
) піждіть. Не треба одразу штампами думати. 1. Скільки максимально набирали праворадикали на виборах? На скільки я помню відсотків 6. Ті хто голосує за політичну силу це загальний електорат, разом з пасивними прихильниками з тими хто на більше ніж поставити галочку в бюлетені не здатний) активіст це ж мінімум треба платити членські взноси? Но це ж іще не те чого ми боємось? Скільки було комуністів в усср що справно платило? країна в якій 75 процентів проголосувала за російськомовного єврея боїться загрози якогось радикального націоналізму? Мож пройдемся по національності решту можновладців і олігархів? І хто ж поводир тих націоналістів? Хтось типу фаріон? ) а мала вона шанси стати лідером свободи? А могла свобода обєднати правицю?