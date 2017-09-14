Додано: Пон 14 жов, 2024 17:37

За весь час до центрів рекрутингу звернулося– Міноборониосіб вже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів надходить на посади водіїв, штабних працівників та операторів безпілотних літальних апаратів.Наразі в Україні функціонують 42 такі центри, два з яких відкрилися минулого тижня.Причиною є не лише можливість здобути закордонну освіту, але й війна, мобілізація та перспективи майбутнього."У період з 24.02.2022 по 30.09.2024 обліковано 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися назад в Україну після відпочинку за кордоном. Таких військовослужбовців обліковано, як таких, що самовільно залишили військові частини".ТЦК і поліція ловлять чоловіків у спортзалах, ресторанах і в клубах.Майже 6 мільйонів чоловіків не оновили особисті дані.Бусифікація чоловіків, які відпочивають у розважальних закладах, на перший погляд виглядає як спроба справедливої мобілізації та руйнування тези "війна для бідних". Але українців обурили рейди, адже багаті все одно тримаються подалі від фронту.Рейди військових і поліції по закладах дозвілля не можуть мати на меті поповнення війська, адже "ніхто з мажорів на передовій не опиниться з тисячі й однієї причини", зазначає політтехнолог Олег Постернак."Мета — вирівняти враження, що нинішня оборонна війна — справа тільки бідних... Проблема не в задумі, а в політичній штучності виконання. Якщо ставиться за мету комунікаційний сигнал суспільству щодо балансу справедливості в цій війні, починати бажано з представників вищого політичного класу, їхніх дітей і родичів", — вважає він.За словами Железняка, найближчими днями законопроєкт №11416-д спочатку підпише спікер Верховної Ради, а потім і президент."Закон вступає в силу з наступного дня після опублікування, тому це як мінімум завтра-післязавтра", - додав нардеп.