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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10407104081040910410

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 17:54

14 жовтня
  jump написав:За весь час до центрів рекрутингу звернулося 20 954 осіб – Міноборони :oops:

5 230 осіб вже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів надходить на посади водіїв, штабних працівників та операторів безпілотних літальних апаратів. 8)
Наразі в Україні функціонують 42 такі центри, два з яких відкрилися минулого тижня.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/14/7479631/

Треш...

20 вересня:
*Уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець повідомив, що щомісяця через рекрутингові центри до Сил оборони України долучаються в середньому 6 500 добровольців.*
https://www.pravda.com.ua/news/2024/09/20/7476078/

Різні Міністерства Оборони мабуть.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 17:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:боїться загрози якогось радикального націоналізму?

ИМХО москалі будуть фінансувати всяких Ляшків і Тягнибоків щоб ситуацію максимально розхитати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 17:57

  ЛАД написав:Но это не ответ на вопрос как правильно и без насилия провести мобилизацию в условиях массового уклонения.

Ответ простой - діяти згідно чинного законодавства

Но ты, как парторг, поставил телегу впереди лошади
Сперва, началось насилие, а уже потом началось уклонение

А насилие возникло из-за нежелания выполнять законы
И прежний закон предоставлял множество возможностей для мобилизации
Я продолжу это утверждать

Но мало в чём следовали нормам закона.
Всё больше, по беспределу - выписывали повестки на улице, потом бусификация

Приняли новый закон. И чё ?
Опять проверки на улицах. Всё вернулось

Опять не следуют нормам своих же принятых законов
Сложно получить другой результат, если постоянно применять один и теже ошибочные действия
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 18:00

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:боїться загрози якогось радикального націоналізму?

ИМХО москалі будуть фінансувати всяких Ляшків і Тягнибоків щоб ситуацію максимально розхитати.

Якщо що, то Ляшко у війську ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 18:02

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:боїться загрози якогось радикального націоналізму?

ИМХО москалі будуть фінансувати всяких Ляшків і Тягнибоків щоб ситуацію максимально розхитати.

Ви серйозно вважаєте, що зара можна фінансувати когось більш-менш помітного, вже не кажучи про значного, з-за поребрику?

У всіх праворадикальних, гадаю, цілком наша і західна підтримка (спонсори).

Багато експертів, коли мова заходить про це, роблять вигляд, що всі й так знають, хто спонсори.
Тобто вперто не озвучують. Вперто.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 14 жов, 2024 18:04, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 18:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Якщо що, то Ляшко у війську ...
Та бачив, що він вже лейтенант. Тому й згадав про нього. Не важливо хто буде в "лідерах", важливо що хитати будуть. Бачив спроби хитання весною 2023 на темі енергоносіїв (мітинги проти продажу електроенергії), але тоді народ ще не був готовий, а після "перемоги" звісно народ буде значно більш готовий.
Дюрі-бачі
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