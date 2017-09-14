jump написав:За весь час до центрів рекрутингу звернулося 20 954 осіб – Міноборони
5 230 осіб вже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів надходить на посади водіїв, штабних працівників та операторів безпілотних літальних апаратів. Наразі в Україні функціонують 42 такі центри, два з яких відкрилися минулого тижня. https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/14/7479631/
Треш...
20 вересня: *Уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець повідомив, що щомісяця через рекрутингові центри до Сил оборони України долучаються в середньому 6 500 добровольців.* https://www.pravda.com.ua/news/2024/09/20/7476078/
Та бачив, що він вже лейтенант. Тому й згадав про нього. Не важливо хто буде в "лідерах", важливо що хитати будуть. Бачив спроби хитання весною 2023 на темі енергоносіїв (мітинги проти продажу електроенергії), але тоді народ ще не був готовий, а після "перемоги" звісно народ буде значно більш готовий.