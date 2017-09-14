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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 14 жов, 2024 17:54
Banderlog написав:
боїться загрози якогось радикального націоналізму?
ИМХО москалі будуть фінансувати всяких Ляшків і Тягнибоків щоб ситуацію максимально розхитати.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 14 жов, 2024 17:57
ЛАД написав:
Но это не ответ на вопрос как правильно и без насилия
провести мобилизацию в условиях массового уклонения.
Ответ простой - діяти згідно чинного законодавства
Но ты, как парторг, поставил телегу впереди лошади
Сперва, началось насилие, а уже потом началось уклонение
А насилие возникло из-за нежелания выполнять законы
И прежний закон предоставлял множество возможностей для мобилизации
Я продолжу это утверждать
Но мало в чём следовали нормам закона.
Всё больше, по беспределу - выписывали повестки на улице, потом бусификация
Приняли новый закон. И чё ?
Опять проверки на улицах. Всё вернулось
Опять не следуют нормам своих же принятых законов
Сложно получить другой результат, если постоянно применять один и теже ошибочные действия
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Додано: Пон 14 жов, 2024 18:00
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
боїться загрози якогось радикального націоналізму?
ИМХО москалі будуть фінансувати всяких Ляшків і Тягнибоків щоб ситуацію максимально розхитати.
Якщо що, то Ляшко у війську ...
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Додано: Пон 14 жов, 2024 18:02
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
боїться загрози якогось радикального націоналізму?
ИМХО москалі будуть фінансувати всяких Ляшків і Тягнибоків щоб ситуацію максимально розхитати.
Ви серйозно вважаєте, що зара можна фінансувати когось більш-менш помітного, вже не кажучи про значного, з-за поребрику?
У всіх праворадикальних, гадаю, цілком наша і західна підтримка (спонсори).
Багато експертів, коли мова заходить про це, роблять вигляд, що всі й так знають, хто спонсори.
Тобто вперто не озвучують. Вперто.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 14 жов, 2024 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 18:03
pesikot написав:
Якщо що, то Ляшко у війську ...
Та бачив, що він вже лейтенант. Тому й згадав про нього. Не важливо хто буде в "лідерах", важливо що хитати будуть. Бачив спроби хитання весною 2023 на темі енергоносіїв (мітинги проти продажу електроенергії), але тоді народ ще не був готовий, а після "перемоги" звісно народ буде значно більш готовий.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 18:23
Успіх написав: ЛАД написав:
Вы всё верно написали.
Но это не ответ на вопрос как правильно и без насилия провести мобилизацию в условиях массового уклонения.
Та все банально просто!
Просто робити цього ніхто не буде(бо вже могли за 32міс рухатись в цьому напрямку) >>>1.
Чіткі терміни! >>> контракти(які можна будь-коли розірвати, але тоді повернути всі "доплати" до зарплати) на 3-6міс(для колишніх військових/яких не потрібно вже навчати з нуля) 6-12-18-24міс для всіх вчорашніх баристів/трактористів з наростаючими плюшками на кожен довший термін контракту!2.
Чіткий вибір за бажанням/по спеціальності, в ту, чи іншу бригаду з 100% гарантією, що саме туди і потрапиш!3.
Грошове забезпечення по зростаючій(чим ближче до ЛБЗ, тим вищі доплати БЕЗ ОБМАНУ!)4.
В штурмовики/піхоту "заманювати" різними плюшками: х2-х3 по доплатам більше від будь-яких роду військ, які стоять далі, наприклад за 3-5км від ЛБЗ! + давати їм 4 відпустки на рік по 15днів(+2дня на дорогу), а не як всім - двічі на рік!
Все просто!©
А там гляди - і я за півроку-рік би підписав контракт на 3міс з гарантованим місцем служби, яке я виберу!
Ехххххххх..., як все банально ПРОСТО!!!
Але ж ніхто і пальцем не порухав в цьому напрямку за 32місяці!
"ніхто" це хто кого ти вибрав вискакуючи з портків
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Додано: Пон 14 жов, 2024 18:25
Доречі, а куди подівся той найпотужніший ураган в історії США, що мав знести всю Флориду і через який Байден не поїхв до Германії і скасували Рамштайн ?
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Додано: Пон 14 жов, 2024 18:33
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
боїться загрози якогось радикального націоналізму?
ИМХО москалі будуть фінансувати всяких Ляшків і Тягнибоків щоб ситуацію максимально розхитати.
Я думав москалі фінансували комуністів, чи пр, мож навіть рпц, но за рпц то не точно кажуть там все навпаки, гроші збирали з українського народу і везли в москву кірілу:lol:
ляшка? А чому не гончаренка? Чи когось типу видатного націоналіста ківу)?
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Додано: Пон 14 жов, 2024 18:34
Wirująświatła написав:
это же флер! она продвигала идею что негатив тут льют либо агенты Кремля либо полезные идиоты. Надо лить только позитив.
"Я чуть было не пришёл в хорошее настроение.
Но вовремя заметил эту опасную тенденцию и взял ситуацию под контроль.
Тщательно приуныл, умело встревожился..."
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Додано: Пон 14 жов, 2024 18:35
Bobua написав:
Отакої...:
В Україні будуть надалі знижувати мобілізаційний вік та почнуть набирати до війська жінок, якщо війна з Росією буде тривати ще кілька років.
Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.
"Треба розуміти, що по розвитку війни це все буде більш жорстким ставати. Треба обʼєктивно це розуміти, якщо ми погоджуємося з парадигмою довгої війни, з якої немає виходу, буде потрібна додаткова мобілізація", - зазначив журналіст.
Він заявив, що у наступні роки війни влада буде змушена піти на зниження мобілізаційного віку та на початок призову жінок.
"Я вже неодноразово говорив, буде зменшуватися призовний вік. Не треба мати ілюзій, що цього не буде відбуватися. Якщо війна продовжиться ще два-три роки, буде зменшуватись призовний вік, якщо продовжиться пʼять років будуть призивати жінок", - сказав він.
"Тому людям потрібно готуватися психологічно, що вони не зможуть наступні роки комфортно жити у воюючій країні", - заявив Портников.
а) хто це Ми
і чому ці Ми
не в окопах, а з теплого крісла вчать холопів як їм жити?
б) а журналістів-пропагандонів на якому році почнуть призивати?
в) на скільки відсотків вже втратив свій комфорт пан Портніков?
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