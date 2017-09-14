Успіх написав:

ЛАД написав: Вы всё верно написали.

Но это не ответ на вопрос как правильно и без насилия провести мобилизацию в условиях массового уклонения. Вы всё верно написали.Но это не ответ на вопрос как правильно и без насилия провести мобилизацию в условиях массового уклонения.

Та все банально просто!Просто робити цього ніхто не буде(бо вже могли за 32міс рухатись в цьому напрямку) >>>Чіткі терміни! >>> контракти(які можна будь-коли розірвати, але тоді повернути всі "доплати" до зарплати) на 3-6міс(для колишніх військових/яких не потрібно вже навчати з нуля) 6-12-18-24міс для всіх вчорашніх баристів/трактористів з наростаючими плюшками на кожен довший термін контракту!Чіткий вибір за бажанням/по спеціальності, в ту, чи іншу бригаду з 100% гарантією, що саме туди і потрапиш!Грошове забезпечення по зростаючій(чим ближче до ЛБЗ, тим вищі доплати БЕЗ ОБМАНУ!)В штурмовики/піхоту "заманювати" різними плюшками: х2-х3 по доплатам більше від будь-яких роду військ, які стоять далі, наприклад за 3-5км від ЛБЗ! + давати їм 4 відпустки на рік по 15днів(+2дня на дорогу), а не як всім - двічі на рік!Все просто!©А там гляди - і я за півроку-рік би підписав контракт на 3міс з гарантованим місцем служби, яке я виберу!Ехххххххх..., як все банально ПРОСТО!!!Але ж ніхто і пальцем не порухав в цьому напрямку за 32місяці!