|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 14 жов, 2024 18:37
Xenon написав:
Доречі, а куди подівся той найпотужніший ураган в історії США, що мав знести всю Флориду і через який Байден не поїхв до Германії і скасували Рамштайн ?
тебя в гугле забанили?
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13885
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 913 раз.
- Подякували: 1445 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 14 жов, 2024 18:50
Xenon написав:
Доречі, а куди подівся той найпотужніший ураган в історії США, що мав знести всю Флориду і через який Байден не поїхв до Германії і скасували Рамштайн ?
Коли ураган виходить на сушу він слабшає, промахнулись з прогнозом його сили при виході на берег, таке буває. З космосу, масштаб і швидкості вітру в морі були шалені. Але пощастило... Флориді.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5220
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 667 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 жов, 2024 19:00
_Mykola_ написав:
Коли ураган виходить на сушу він слабшає, промахнулись з прогнозом його сили при виході на берег, таке буває.
Лучше перебдеть, чем рассказывать про шашлычки
-
Velz
-
-
- Повідомлень: 103
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 жов, 2024 19:00
Успіх написав: prodigy написав: Успіх написав:
Тобто виявляється, що за останні +/-2роки могли ПОСТУПОВО просто 100к демобілізувати без заміни!
ні, не могли
сзчшник порушує присягу, дизертирство-це злочін, кримінальна відповідальність,
проблема як применити(вважаючи те, що це стало масовим), ви теж можете втікти з фронту, але так інколи трапляється, що піймають саме вас і засудять саме вас (або гірше, при затриманні, коли в карман поліз)
Але ж МОГЛИ поступово за останні 2роки робити заміну по 5К щомісяця!
не могли, бо не бажали робити зайві рухи (які не накорить особисто генералам, або навіть Залужному/Сирському), чи брати відповідальність
армія досі залишається радянською (по менталітету керівництва)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11070
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3253 раз.
- Подякували: 3307 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Пон 14 жов, 2024 19:03
Letusrock написав:
а) хто це Ми
і чому ці Ми
не в окопах, а з теплого крісла вчать холопів як їм жити?
шо за вопроси?
Ясен пєнь, шо то радикальний націоналіст) ратує за екзистенціальну війну.опасний тип, одразу видно-воїн!
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1376
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 жов, 2024 19:06
ЛАД написав:
у нас хватит земли, чтобы обеспечить себя хлебом, а, возможно, и маслом
Только если вы лично займетесь собственным обеспечением. Условному Кернелу выгоднее продать пшеницу по мировым ценам на экспорт и получить возмещение НДС а не кормить местных забезалатно.
-
Mimohod
-
-
- Повідомлень: 399
- З нами з: 13.10.08
- Подякував: 447 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 жов, 2024 19:10
Xenon написав:
Доречі, а куди подівся той найпотужніший ураган в історії США, що мав знести всю Флориду і через який Байден не поїхв до Германії і скасували Рамштайн ?
Не то что Путин, у которого наше ЗСУ уже вошло в Курскую область, а он едет не в Курскую область, а в ... Азербайджан
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10445
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 537 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Пон 14 жов, 2024 19:11
prodigy написав:
не могли, бо не бажали робити зайві рухи (які не накорить особисто генералам, або навіть Залужному/Сирському), чи брати відповідальність
Цікаво))
Тобто, за 2роки ВСЬОГО-НАВСЬОГО не могли по 5к щомісяця робити заміну, а тепер з МІНУС 100К!(а цифри проскакують і 200К
) сзчешників - "можуть все?"🤦🏻😅
prodigy написав:
армія досі залишається радянською (по менталітету керівництва)
Тут погоджуюсь на всі 100500%!
А головне, що молоді командири на "нижчих щаблях", наче все розуміють(всі проблеми солдат і т.п), але банально не можуть достукатись до "вищих щаблів"!
(На горі просто кажуть "роби так, як я сказав!" і не хочуть прислухатись до молодих командирів)
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7027
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 951 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
3
Додано: Пон 14 жов, 2024 19:15
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
боїться загрози якогось радикального націоналізму?
ИМХО москалі будуть фінансувати всяких Ляшків і Тягнибоків щоб ситуацію максимально розхитати.
це вже було, ригі фінансували Тягнибока так, що він сам не розумів хто дає те гроші(а хто ригам давав? Ахмет чи Сурков), до речі в фільмі про кадирова пригадують середину 90х (коли фсб, гру, мвд давали кєш доларах річним бандам в Чечні), коли Ахмата Кадирова запросили до співробітніцьтва з кремлем, то дали 5млн доларів і порт Новоросійськ на кришевание. Хтось подивився фільм? Я бачу там багато аналогій з Україною.
До речі, ще з часів приєднання Грузії (1801 р, за царя павла першого) росія(імперія, ссср, рф) застосовують один тий самий сценарій-підкуп(або вбивство як Дудаева) лідера і м"яка сила, коли щось іде не по сценарію-варіант Б (армія, окупація)
в політиці так часто буває, в німечинні 30-х гроші давали і Гітлеру і Тельману (на всяк випадок), не здивуюсь що серед донарів знайдуться евреї
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11070
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3253 раз.
- Подякували: 3307 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Пон 14 жов, 2024 19:17
Успіх написав: Bobua написав:
От якби був наказ -- відійти на ~100км від ЛБЗ чи на адмінкордони донець-лугансь. Хто відмовиться відійти? Ті що нині відмовляються йти на нуль і йдуть в сзч? І потім на нуль збирають “з миру по нитці”..
.
Мені от покою не дає думка >>>
Тут всі кричали "НЕМОЖЛИВО!", коли ми з Вами ще 2р тому почали писати про ДЕмобілізацію!
Ми розписували, як саме можна робити... малими порціями... по-трошки...
Тут всі заперечували!
А тепер маємо МІНІМУМ 100К сзчешників!
Тобто, є "дірка" в 100к!!!
Тобто виявляється, що за останні +/-2роки могли ПОСТУПОВО просто 100к демобілізувати без заміни!
Але, якщо б зробили грамотно ще 2роки тому, демобілізуючи і замінюючи ВСЬОГО ЛИШ по 5К солдат щомісяця, то зараз би НЕ було дірки в 100к сзчешників!!!
+ армія була б міцніша/менш виснажена!
Тому, як так?©
Як таку БАНАЛЬЩИНУ(про яку ми тут трубили вже давно-давним/про поступову заміну) - не подумали/не реалізували ще й по сьогоднішній день?!🤦🏻
Важко збагнути...
Може був план, що маємо програти, але ми чомусь і досі не програли.
Хоча, є враження, що план і досі діє... От на нулі у цьому році постійно якісь падли гудуть в повітрі. Тобто, мали би вже давно бути у ЗСУ спільні навчання дронарів і піхоти. І піхоту мали би довго й весело вчити як не видати себе дронам.
Питав у лікарні після поранення у солдатів з багатьох бригад -- не було у них такого навчання!
От що це -- якщо не саботаж? 🤔
А переїзди... Це ж теж дуже часто така старшна дикота.
От за рік разів 7, і можна множити на два, бо все за раз не влізе. А часто бувало, що лише на клятий день чи тиждень чи хай і два витрачали сили й ресурси на вантаження-розвантаження.
Чи могла би так працювати нова пошта, чи стара, чи хоч якась -- і не збанкрутувати?
І це теж не саботаж? 🤔
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2395
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|22
|71172
|
|
|1493
|237608
|
|
|6076
|838300
|
|