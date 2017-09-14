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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10409104101041110412>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 18:37

  Xenon написав:Доречі, а куди подівся той найпотужніший ураган в історії США, що мав знести всю Флориду і через який Байден не поїхв до Германії і скасували Рамштайн ?

тебя в гугле забанили?
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 18:50

  Xenon написав:Доречі, а куди подівся той найпотужніший ураган в історії США, що мав знести всю Флориду і через який Байден не поїхв до Германії і скасували Рамштайн ?

Коли ураган виходить на сушу він слабшає, промахнулись з прогнозом його сили при виході на берег, таке буває. З космосу, масштаб і швидкості вітру в морі були шалені. Але пощастило... Флориді. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 19:00

  _Mykola_ написав:Коли ураган виходить на сушу він слабшає, промахнулись з прогнозом його сили при виході на берег, таке буває.

Лучше перебдеть, чем рассказывать про шашлычки
Velz
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 19:00

  Успіх написав:
  prodigy написав:
  Успіх написав:Тобто виявляється, що за останні +/-2роки могли ПОСТУПОВО просто 100к демобілізувати без заміни!


ні, не могли

сзчшник порушує присягу, дизертирство-це злочін, кримінальна відповідальність,
проблема як применити(вважаючи те, що це стало масовим), ви теж можете втікти з фронту, але так інколи трапляється, що піймають саме вас і засудять саме вас (або гірше, при затриманні, коли в карман поліз)
Але ж МОГЛИ поступово за останні 2роки робити заміну по 5К щомісяця!


не могли, бо не бажали робити зайві рухи (які не накорить особисто генералам, або навіть Залужному/Сирському), чи брати відповідальність

армія досі залишається радянською (по менталітету керівництва)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 19:03

  Letusrock написав:
а) хто це Ми і чому ці Ми не в окопах, а з теплого крісла вчать холопів як їм жити?
шо за вопроси?
Ясен пєнь, шо то радикальний націоналіст) ратує за екзистенціальну війну.опасний тип, одразу видно-воїн!
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 19:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:у нас хватит земли, чтобы обеспечить себя хлебом, а, возможно, и маслом

Только если вы лично займетесь собственным обеспечением. Условному Кернелу выгоднее продать пшеницу по мировым ценам на экспорт и получить возмещение НДС а не кормить местных забезалатно.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 19:10

  Xenon написав:Доречі, а куди подівся той найпотужніший ураган в історії США, що мав знести всю Флориду і через який Байден не поїхв до Германії і скасували Рамштайн ?

Не то что Путин, у которого наше ЗСУ уже вошло в Курскую область, а он едет не в Курскую область, а в ... Азербайджан
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 19:11

Була би армія "Ух!", а так маємо - "Ах"...

  prodigy написав:не могли, бо не бажали робити зайві рухи (які не накорить особисто генералам, або навіть Залужному/Сирському), чи брати відповідальність
Цікаво))
Тобто, за 2роки ВСЬОГО-НАВСЬОГО не могли по 5к щомісяця робити заміну, а тепер з МІНУС 100К!(а цифри проскакують і 200К ;) ) сзчешників - "можуть все?"🤦🏻😅
  prodigy написав:армія досі залишається радянською (по менталітету керівництва)
Тут погоджуюсь на всі 100500%!

А головне, що молоді командири на "нижчих щаблях", наче все розуміють(всі проблеми солдат і т.п), але банально не можуть достукатись до "вищих щаблів"!
(На горі просто кажуть "роби так, як я сказав!" і не хочуть прислухатись до молодих командирів)
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 19:15

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:боїться загрози якогось радикального націоналізму?

ИМХО москалі будуть фінансувати всяких Ляшків і Тягнибоків щоб ситуацію максимально розхитати.


це вже було, ригі фінансували Тягнибока так, що він сам не розумів хто дає те гроші(а хто ригам давав? Ахмет чи Сурков), до речі в фільмі про кадирова пригадують середину 90х (коли фсб, гру, мвд давали кєш доларах річним бандам в Чечні), коли Ахмата Кадирова запросили до співробітніцьтва з кремлем, то дали 5млн доларів і порт Новоросійськ на кришевание. Хтось подивився фільм? Я бачу там багато аналогій з Україною.
До речі, ще з часів приєднання Грузії (1801 р, за царя павла першого) росія(імперія, ссср, рф) застосовують один тий самий сценарій-підкуп(або вбивство як Дудаева) лідера і м"яка сила, коли щось іде не по сценарію-варіант Б (армія, окупація)

в політиці так часто буває, в німечинні 30-х гроші давали і Гітлеру і Тельману (на всяк випадок), не здивуюсь що серед донарів знайдуться евреї
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 19:17

  Успіх написав:
  Bobua написав:От якби був наказ -- відійти на ~100км від ЛБЗ чи на адмінкордони донець-лугансь. Хто відмовиться відійти? Ті що нині відмовляються йти на нуль і йдуть в сзч? І потім на нуль збирають “з миру по нитці”...
Мені от покою не дає думка >>>
Тут всі кричали "НЕМОЖЛИВО!", коли ми з Вами ще 2р тому почали писати про ДЕмобілізацію!
Ми розписували, як саме можна робити... малими порціями... по-трошки...
Тут всі заперечували!

А тепер маємо МІНІМУМ 100К сзчешників!
Тобто, є "дірка" в 100к!!!

Тобто виявляється, що за останні +/-2роки могли ПОСТУПОВО просто 100к демобілізувати без заміни! :lol:

Але, якщо б зробили грамотно ще 2роки тому, демобілізуючи і замінюючи ВСЬОГО ЛИШ по 5К солдат щомісяця, то зараз би НЕ було дірки в 100к сзчешників!!!
+ армія була б міцніша/менш виснажена!

Тому, як так?©
Як таку БАНАЛЬЩИНУ(про яку ми тут трубили вже давно-давним/про поступову заміну) - не подумали/не реалізували ще й по сьогоднішній день?!🤦🏻


Важко збагнути...

Може був план, що маємо програти, але ми чомусь і досі не програли.

Хоча, є враження, що план і досі діє... От на нулі у цьому році постійно якісь падли гудуть в повітрі. Тобто, мали би вже давно бути у ЗСУ спільні навчання дронарів і піхоти. І піхоту мали би довго й весело вчити як не видати себе дронам.
Питав у лікарні після поранення у солдатів з багатьох бригад -- не було у них такого навчання!
От що це -- якщо не саботаж? 🤔

А переїзди... Це ж теж дуже часто така старшна дикота.
От за рік разів 7, і можна множити на два, бо все за раз не влізе. А часто бувало, що лише на клятий день чи тиждень чи хай і два витрачали сили й ресурси на вантаження-розвантаження.
Чи могла би так працювати нова пошта, чи стара, чи хоч якась -- і не збанкрутувати?
І це теж не саботаж? 🤔
Bobua
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