Додано: Пон 14 жов, 2024 19:17

Успіх написав: Bobua написав: От якби був наказ -- відійти на ~100км від ЛБЗ чи на адмінкордони донець-лугансь. Хто відмовиться відійти? Ті що нині відмовляються йти на нуль і йдуть в сзч? І потім на нуль збирають “з миру по нитці”... От якби був наказ -- відійти на ~100км від ЛБЗ чи на адмінкордони донець-лугансь. Хто відмовиться відійти? Мені от покою не дає думка >>>

Тут всі кричали "НЕМОЖЛИВО!", коли ми з Вами ще 2р тому почали писати про ДЕмобілізацію!

Ми розписували, як саме можна робити... малими порціями... по-трошки...

Тут всі заперечували!



А тепер маємо МІНІМУМ 100К сзчешників!

Тобто, є "дірка" в 100к!!!



Тобто виявляється, що за останні +/-2роки могли ПОСТУПОВО просто 100к демобілізувати без заміни!



Але, якщо б зробили грамотно ще 2роки тому, демобілізуючи і замінюючи ВСЬОГО ЛИШ по 5К солдат щомісяця, то зараз би НЕ було дірки в 100к сзчешників!!!

+ армія була б міцніша/менш виснажена!



Тому, як так?©

Як таку БАНАЛЬЩИНУ(про яку ми тут трубили вже давно-давним/про поступову заміну) - не подумали/не реалізували ще й по сьогоднішній день?!🤦🏻 Мені от покою не дає думка >>>Тут всі кричали "НЕМОЖЛИВО!", коли ми з Вами ще 2р тому почали писати про ДЕмобілізацію!Ми розписували, як саме можна робити... малими порціями... по-трошки...Тут всі заперечували!А тепер маємо МІНІМУМ 100К сзчешників!Тобто, є "дірка" в 100к!!!Тобто виявляється, що за останні +/-2роки могли ПОСТУПОВО просто 100к демобілізувати без заміни!Але, якщо б зробили грамотно ще 2роки тому, демобілізуючи і замінюючи ВСЬОГО ЛИШ по 5К солдат щомісяця, то зараз би НЕ було дірки в 100к сзчешників!!!+ армія була б міцніша/менш виснажена!Тому,Як таку БАНАЛЬЩИНУ(про яку ми тут трубили вже давно-давним/про поступову заміну) - не подумали/не реалізували ще й по сьогоднішній день?!🤦🏻

Важко збагнути...Може був план, що маємо програти, але ми чомусь і досі не програли.Хоча, є враження, що план і досі діє... От на нулі у цьому році постійно якісь падли гудуть в повітрі. Тобто, мали би вже давно бути у ЗСУ спільні навчання дронарів і піхоти. І піхоту мали би довго й весело вчити як не видати себе дронам.Питав у лікарні після поранення у солдатів з багатьох бригад -- не було у них такого навчання!От що це -- якщо не саботаж? 🤔А переїзди... Це ж теж дуже часто така старшна дикота.От за рік разів 7, і можна множити на два, бо все за раз не влізе. А часто бувало, що лише на клятий день чи тиждень чи хай і два витрачали сили й ресурси на вантаження-розвантаження.Чи могла би так працювати нова пошта, чи стара, чи хоч якась -- і не збанкрутувати?І це теж не саботаж? 🤔