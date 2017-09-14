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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10409104101041110412

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 19:20

Шановне товариство, невже ви всі цього не хочете?

  flyman написав:
  Успіх написав:
  ЛАД написав:Вы всё верно написали.
Но это не ответ на вопрос как правильно и без насилия провести мобилизацию в условиях массового уклонения.
Та все банально просто!
Просто робити цього ніхто не буде(бо вже могли за 32міс рухатись в цьому напрямку) >>>
1. Чіткі терміни! >>> контракти(які можна будь-коли розірвати, але тоді повернути всі "доплати" до зарплати) на 3-6міс(для колишніх військових/яких не потрібно вже навчати з нуля) 6-12-18-24міс для всіх вчорашніх баристів/трактористів з наростаючими плюшками на кожен довший термін контракту!
2. Чіткий вибір за бажанням/по спеціальності, в ту, чи іншу бригаду з 100% гарантією, що саме туди і потрапиш!
3. Грошове забезпечення по зростаючій(чим ближче до ЛБЗ, тим вищі доплати БЕЗ ОБМАНУ!)
4. В штурмовики/піхоту "заманювати" різними плюшками: х2-х3 по доплатам більше від будь-яких роду військ, які стоять далі, наприклад за 3-5км від ЛБЗ! + давати їм 4 відпустки на рік по 15днів(+2дня на дорогу), а не як всім - двічі на рік!

Все просто!©

А там гляди - і я за півроку-рік би підписав контракт на 3міс з гарантованим місцем служби, яке я виберу! :lol:

Ехххххххх..., як все банально ПРОСТО!!!

Але ж ніхто і пальцем не порухав в цьому напрямку за 32місяці!

"ніхто" це хто кого ти вибрав вискакуючи з портків

З цим я ж не сперечаюсь))
Але і ВИ - тилові ухилянти)) НЕ хотіли за 32міс(як казав Бобюа) створити ДЛЯ СЕБЕ кращих умов для мобілізації і на фронті!

Будете воювати лопатами, як я вже півроку? :mrgreen:
Не хочете кращих умов і чітких термінів?
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 19:22

  Успіх написав:
  prodigy написав:не могли, бо не бажали робити зайві рухи (які не накорить особисто генералам, або навіть Залужному/Сирському), чи брати відповідальність
Цікаво))
Тобто, за 2роки ВСЬОГО-НАВСЬОГО не могли по 5к щомісяця робити заміну, а тепер з МІНУС 100К!(а цифри проскакують і 200К ;) ) сзчешників - "можуть все?"🤦🏻😅
  prodigy написав:армія досі залишається радянською (по менталітету керівництва)
Тут погоджуюсь на всі 100500%!

А головне, що молоді командири на "нижчих щаблях", наче все розуміють(всі проблеми солдат і т.п), але банально не можуть достукатись до "вищих щаблів"!
(На горі просто кажуть "роби так, як я сказав!" і не хочуть прислухатись до молодих командирів)

це оманливе враження, на горі нема совків. Там в більшості молоді , навчені в нато.
товаріщєй не тримають,саме панство, од майора починаючи.
Це ще товариш капітан може бути , но я такого не люблю. ти тойво, не баловайся не особо...
на Ви і краще -пан капітан. :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 19:30

  Успіх написав:З цим я ж не сперечаюсь))
Але і ВИ - тилові ухилянти)) НЕ хотіли за 32міс(як казав Бобюа) створити ДЛЯ СЕБЕ кращих умов для мобілізації і на фронті!

Будете воювати лопатами, як я вже півроку? :mrgreen:
Не хочете кращих умов і чітких термінів?

Ти копай, копай

Поки видно, що висновків ти не зробив, про які тобі писали

Тож копай, копай до повного розуміння )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 19:35

Але - все одно бардак бардаком)))

  Banderlog написав:це оманливе враження, на горі нема совків. Там в більшості молоді , навчені в нато
В моїй бригаді десь на половину(тобто є і молоді/привіт начштабу/, і 50+/привіт комдіву/) :)
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 19:39

Навіть ламаного гроша ваша всіх патріотичність не вартує!

  pesikot написав:Поки видно, що висновків ти не зробив
Як не зробив, як зробив!
Зробив ЧІТКИЙ висновок, що ти(і всі псевдо-патріоти) не підете добровільно на фронт за жодних умов!!!
Навіть, якщо ворог вже й через Дніпро буде намагатись перебратись!
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  #<1 ... 10409104101041110412
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