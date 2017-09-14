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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 14 жов, 2024 19:20
flyman написав: Успіх написав: ЛАД написав:
Вы всё верно написали.
Но это не ответ на вопрос как правильно и без насилия провести мобилизацию в условиях массового уклонения.
Та все банально просто!
Просто робити цього ніхто не буде(бо вже могли за 32міс рухатись в цьому напрямку) >>>1.
Чіткі терміни! >>> контракти(які можна будь-коли розірвати, але тоді повернути всі "доплати" до зарплати) на 3-6міс(для колишніх військових/яких не потрібно вже навчати з нуля) 6-12-18-24міс для всіх вчорашніх баристів/трактористів з наростаючими плюшками на кожен довший термін контракту!2.
Чіткий вибір за бажанням/по спеціальності, в ту, чи іншу бригаду з 100% гарантією, що саме туди і потрапиш!3.
Грошове забезпечення по зростаючій(чим ближче до ЛБЗ, тим вищі доплати БЕЗ ОБМАНУ!)4.
В штурмовики/піхоту "заманювати" різними плюшками: х2-х3 по доплатам більше від будь-яких роду військ, які стоять далі, наприклад за 3-5км від ЛБЗ! + давати їм 4 відпустки на рік по 15днів(+2дня на дорогу), а не як всім - двічі на рік!
Все просто!©
А там гляди - і я за півроку-рік би підписав контракт на 3міс з гарантованим місцем служби, яке я виберу!
Ехххххххх..., як все банально ПРОСТО!!!
Але ж ніхто і пальцем не порухав в цьому напрямку за 32місяці!
"ніхто" це хто кого ти вибрав вискакуючи з портків
З цим я ж не сперечаюсь))
Але і ВИ - тилові ухилянти)) НЕ хотіли за 32міс(як казав Бобюа) створити ДЛЯ СЕБЕ кращих умов для мобілізації і на фронті!
Будете воювати лопатами, як я вже півроку? Не хочете кращих умов і чітких термінів?
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Додано: Пон 14 жов, 2024 19:22
Успіх написав: prodigy написав:
не могли, бо не бажали робити зайві рухи (які не накорить особисто генералам, або навіть Залужному/Сирському), чи брати відповідальність
Цікаво))
Тобто, за 2роки ВСЬОГО-НАВСЬОГО не могли по 5к щомісяця робити заміну, а тепер з МІНУС 100К!(а цифри проскакують і 200К
) сзчешників - "можуть все?"🤦🏻😅
prodigy написав:
армія досі залишається радянською (по менталітету керівництва)
Тут погоджуюсь на всі 100500%!
А головне, що молоді командири на "нижчих щаблях", наче все розуміють(всі проблеми солдат і т.п), але банально не можуть достукатись до "вищих щаблів"!
(На горі просто кажуть "роби так, як я сказав!" і не хочуть прислухатись до молодих командирів)
це оманливе враження, на горі нема совків. Там в більшості молоді , навчені в нато.
товаріщєй не тримають,саме панство, од майора починаючи.
Це ще товариш капітан може бути , но я такого не люблю. ти тойво, не баловайся не особо...
на Ви і краще -пан капітан.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 19:30
Успіх написав:
З цим я ж не сперечаюсь))
Але і ВИ - тилові ухилянти)) НЕ хотіли за 32міс(як казав Бобюа) створити ДЛЯ СЕБЕ кращих умов для мобілізації і на фронті!
Будете воювати лопатами, як я вже півроку? Не хочете кращих умов і чітких термінів?
Ти копай, копай
Поки видно, що висновків ти не зробив, про які тобі писали
Тож копай, копай до повного розуміння )
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Додано: Пон 14 жов, 2024 19:35
Banderlog написав:
це оманливе враження, на горі нема совків. Там в більшості молоді , навчені в нато
В моїй бригаді десь на половину(тобто є і молоді/привіт начштабу/, і 50+/привіт комдіву/)
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Додано: Пон 14 жов, 2024 19:39
pesikot написав:
Поки видно, що висновків ти не зробив
Як не зробив, як зробив!
Зробив ЧІТКИЙ висновок, що ти(і всі псевдо-патріоти) не підете добровільно на фронт за жодних умов!!!
Навіть, якщо ворог вже й через Дніпро буде намагатись перебратись!
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Додано: Пон 14 жов, 2024 19:46
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
как правильно и без насилия
провести мобилизацию в условиях массового уклонения. Вот как, например, вас мобилизовать?
відповідь залежить яка стоїть мета і які є ресурси
Мета понятная - набрать армию. Или у мобилизации во время войны могут быть другие цели?
А ресурсы... Сами понимаете, платить по 12 тыс. долл. за вход средств нет.
Це якщо тупо в лоб
а якщо подумати( чим любителі совка ніколи не відрізнялись в кращу сторону) - то можна варіанти пошукати
1 Окреслити умови задачі...
Як на мене -умова задачі це вивести співвідношення втрат 1(наш) від 5(їх)
2 Перевірити які ресурси витрачаються сьогодні
100 млрд витрат з нашого боку=700 000 їх втрат
150 000 доларів=1жмур з боку педерації.
З цих 150 000 доларів - від 50 000 доларів це витрати на зарплату в ЗСУ
3 Чи є варіанти ДЕШЕВШОГО знищення педераційників?
Так є , на 1 москалика по словам військових витрачається 3 дрони ( середньою вартістю в 1000 доларів)
Питання
Що будемо збільшувати? кількість піходи , де не має шансів вийти на співвідношення навіть 1 до 3...
Чи все таки дрони і інші автоматизовані системи знищення на відстані?
Особливо якщо у нас 100 000 на жмура з педерації ВЖЕ витрачається
Може спробувати трошки за рахунок зміни алгоритмів боротьби - підняти ефективність?
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Додано: Пон 14 жов, 2024 19:46
Успіх написав: pesikot написав:
Поки видно, що висновків ти не зробив
Як не зробив, як зробив!
Зробив ЧІТКИЙ висновок, що ти(і всі псевдо-патріоти) не підете добровільно на фронт за жодних умов!!!
Навіть, якщо ворог вже й через Дніпро буде намагатись перебратись!
Тому копай
Копай за "Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що коли такий контакт, очі в очі, ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Попри всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну"
Копай за "Надо просто перестать стрелять"
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Додано: Пон 14 жов, 2024 20:02
ЛАД написав:
Вы всё верно написали.
Но это не ответ на вопрос как правильно и без насилия
провести мобилизацию в условиях массового уклонения.
Продолжат тупую насильственную бусификацию всех подряд - войну проиграют (качество бойцов)
Откажутся - войну проиграют (попасть в украинскую армию стало самым большим страхом украинцев) никто идет.
Отматываем ситуацию на лето - осень 2023 и вводим поощрение к существующим выплатам месяц службы - 1 га земли из гос. фонда + акции ГОКов + других плющек вроде бесплатное высшее образование детям бойца.
При этом все бюджетное финансирование на ЗСУ а не на ремонт дорог за откат в 200%.
Так веселее?
Поезд ушел. Готовимся к поражению и краху.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 20:06
UA написав:
а не на ремонт дорог за откат в 200%.
на веру взяли такую ценную информацию?
ничего в моСКе не щелкнуло?
возьмите калькулятор и попросите у бабушек-инсайдеров под хрущиком объяснить как так может получиться
вы же на финансовом форуме...
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Додано: Пон 14 жов, 2024 20:06
UA написав:
Поезд ушел. Готовимся к поражению и краху.
Наконец-то, пошли признания собственных мыслей
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