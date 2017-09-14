ЛАД написав:Но это не ответ на вопрос как правильно и без насилия провести мобилизацию в условиях массового уклонения.
Це питання треба задати громадянину зеленському і кабаре-95, яке він привів за собою до влади. Всеж-таки це вони наймані менеджери, що мають розв'язувати такі складні питання. За мобілізацію відповідає президент, за якого ви топите. Якщо з'ясувалося, що це влада крадіїв, неуків, осіб, що не взмозі виконувати свої функції, то вони мають терміново покинути свої посади. За деякі злочини, вчинені посадовцями, передбачена карна відповідальність. Питання насильницької мобілізації можна розглянути на інших прикладах. - нещодавно в інтернетах викладали дослідження ЦРУ, зазначено, що в Україні найнижчій рівень народжування дітей. Чому б не почати гвалтувати жінок (масово), щоб збільшити рівень народжуванності. "В условиях массового уклонения" жінок від виконання природних функцій. - пенсіонерів в країні 10 мільйонів. З урахування виїхавших за кордон та загинувших на війні, кожен третій (оптимістично) українець - пенсіонер. Навантаження на пенсійний фонд завжди космічне. Чому б не почати спалювати пенсіонерів на спеціальних фабриках, щоб розвантажити ПФ? "В условиях массового уклонения", коли пенсіонери вимагають пенсій. До речі, ви ж пенсіонер? ну і так далі, лінь писати. Імпотентська зе-влада замість адекватного виконання своїх обов'язків, вирішила попрати всі норми законів. А ви як оте щеня бігаєте за всіма і питаєте, ну як же ж по-іншому, бєз насілія.
"Смешались в кучу кони, люди..." Рождаемость упала - женщины массово повыезжали ща границу, мужчины в армии. Уже должна была упасть. + в условиях войны у людей нет желания рожать. Изнасилования не помогут - всегда можно сделать аборт. Пенсионеров в стране, наверное, тоже меньше. Или вы считаете, что пенсионеры не выезжали? Проще, чем сжигать, перестать платить пенсии выехавшим. Вы считаете, что другая влада смогла бы провести мобилизацию без "бусификации. ненасильственными методами? Интересно, каким образом? Или люди не хотят идти в армию именно из-за Зеленского? А вот был бы, к примеру, Порошенко, бегом бы побежали, в ТЦК было бы не протолпиться. Я могу понять, что вы не поклонник Зеленского, но глупости писать не надо.
UA написав:Отматываем ситуацию на лето - осень 2023 и вводим поощрение к существующим выплатам месяц службы - 1 га земли из гос. фонда + акции ГОКов + других плющек вроде бесплатное высшее образование детям бойца
Так, можна і такі плюшки додати в мою ПРОСТУ програму турбо-мобілізації! >>>
Успіх написав:
ЛАД написав:Вы всё верно написали. Но это не ответ на вопрос как правильно и без насилия провести мобилизацию в условиях массового уклонения.
Та все банально просто! Просто робити цього ніхто не буде(бо вже могли за 32міс рухатись в цьому напрямку) >>> 1. Чіткі терміни! >>> контракти(які можна будь-коли розірвати, але тоді повернути всі "доплати" до зарплати) на 3-6міс(для колишніх військових/яких не потрібно вже навчати з нуля) 6-12-18-24міс для всіх вчорашніх баристів/трактористів з наростаючими плюшками на кожен довший термін контракту! 2. Чіткий вибір за бажанням/по спеціальності, в ту, чи іншу бригаду з 100% гарантією, що саме туди і потрапиш! 3. Грошове забезпечення по зростаючій(чим ближче до ЛБЗ, тим вищі доплати БЕЗ ОБМАНУ!) 4. В штурмовики/піхоту "заманювати" різними плюшками: х2-х3 по доплатам більше від будь-яких роду військ, які стоять далі, наприклад за 3-5км від ЛБЗ! + давати їм 4 відпустки на рік по 15днів(+2дня на дорогу), а не як всім - двічі на рік!