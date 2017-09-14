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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1041110412104131041410415>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:10

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:Но это не ответ на вопрос как правильно и без насилия провести мобилизацию в условиях массового уклонения.

Це питання треба задати громадянину зеленському і кабаре-95, яке він привів за собою до влади. Всеж-таки це вони наймані менеджери, що мають розв'язувати такі складні питання. За мобілізацію відповідає президент, за якого ви топите. Якщо з'ясувалося, що це влада крадіїв, неуків, осіб, що не взмозі виконувати свої функції, то вони мають терміново покинути свої посади. За деякі злочини, вчинені посадовцями, передбачена карна відповідальність.
Питання насильницької мобілізації можна розглянути на інших прикладах.
- нещодавно в інтернетах викладали дослідження ЦРУ, зазначено, що в Україні найнижчій рівень народжування дітей. Чому б не почати гвалтувати жінок (масово), щоб збільшити рівень народжуванності. "В условиях массового уклонения" жінок від виконання природних функцій.
- пенсіонерів в країні 10 мільйонів. З урахування виїхавших за кордон та загинувших на війні, кожен третій (оптимістично) українець - пенсіонер. Навантаження на пенсійний фонд завжди космічне. Чому б не почати спалювати пенсіонерів на спеціальних фабриках, щоб розвантажити ПФ? "В условиях массового уклонения", коли пенсіонери вимагають пенсій. До речі, ви ж пенсіонер?
ну і так далі, лінь писати.
Імпотентська зе-влада замість адекватного виконання своїх обов'язків, вирішила попрати всі норми законів. А ви як оте щеня бігаєте за всіма і питаєте, ну як же ж по-іншому, бєз насілія.

"Смешались в кучу кони, люди..."
Рождаемость упала - женщины массово повыезжали ща границу, мужчины в армии. Уже должна была упасть. + в условиях войны у людей нет желания рожать. Изнасилования не помогут - всегда можно сделать аборт.
Пенсионеров в стране, наверное, тоже меньше. Или вы считаете, что пенсионеры не выезжали? Проще, чем сжигать, перестать платить пенсии выехавшим.
Вы считаете, что другая влада смогла бы провести мобилизацию без "бусификации. ненасильственными методами? Интересно, каким образом? Или люди не хотят идти в армию именно из-за Зеленского? А вот был бы, к примеру, Порошенко, бегом бы побежали, в ТЦК было бы не протолпиться. :lol:
Я могу понять, что вы не поклонник Зеленского, но глупости писать не надо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:17

  ЛАД написав:Я могу понять, что вы не поклонник Зеленского, но глупости писать не надо.

ЛАД, парторг, это же прекрасно ... ))

Ти за совок
Именно поэтому, ты за Зеленского
Он тоже за совок

Чтобы, такой парторг имел мнение, а остальные слушали
Чтобы, никакого закона, а главный сказал
Чтобы, остальные мнения не имели

PS. ЛАД, ты всё понял, что тебе написали.
Но ты включил дурачка, как делают парторги и ... менты
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:19

  ЛАД написав:. Изнасилования не помогут - всегда можно сделать аборт.

демографічне сзч/дизертирство
Востаннє редагувалось flyman в Пон 14 жов, 2024 20:23, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:22

ДумайТЕ!©

  UA написав:Отматываем ситуацию на лето - осень 2023 и вводим поощрение к существующим выплатам месяц службы - 1 га земли из гос. фонда + акции ГОКов + других плющек вроде бесплатное высшее образование детям бойца

Так, можна і такі плюшки додати в мою ПРОСТУ програму турбо-мобілізації! :) >>>
  Успіх написав:
  ЛАД написав:Вы всё верно написали.
Но это не ответ на вопрос как правильно и без насилия провести мобилизацию в условиях массового уклонения.
Та все банально просто!
Просто робити цього ніхто не буде(бо вже могли за 32міс рухатись в цьому напрямку) >>>
1. Чіткі терміни! >>> контракти(які можна будь-коли розірвати, але тоді повернути всі "доплати" до зарплати) на 3-6міс(для колишніх військових/яких не потрібно вже навчати з нуля) 6-12-18-24міс для всіх вчорашніх баристів/трактористів з наростаючими плюшками на кожен довший термін контракту!
2. Чіткий вибір за бажанням/по спеціальності, в ту, чи іншу бригаду з 100% гарантією, що саме туди і потрапиш!
3. Грошове забезпечення по зростаючій(чим ближче до ЛБЗ, тим вищі доплати БЕЗ ОБМАНУ!)
4. В штурмовики/піхоту "заманювати" різними плюшками: х2-х3 по доплатам більше від будь-яких роду військ, які стоять далі, наприклад за 3-5км від ЛБЗ! + давати їм 4 відпустки на рік по 15днів(+2дня на дорогу), а не як всім - двічі на рік!

Все просто!©

А там гляди - і я за півроку-рік би підписав контракт на 3міс з гарантованим місцем служби, яке я виберу! :lol:

Ехххххххх..., як все банально ПРОСТО!!!

Але ж ніхто і пальцем не порухав в цьому напрямку за 32місяці!

Так, треба було восени 2022р, або хоча б навесні 2023р починати мою☝️ ПРОСТУ програму!

А тепер - так, важко перекрутити фарш взад!(страх Песікота, чоловіка Флер і синів Будівельника піти на фронт - міцний, як камінь!)
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:24

  flyman написав:
  ЛАД написав:. Изнасилования не помогут - всегда можно сделать аборт.

може зробити сзч аборт

ЭЭЭ? а кто кого насиловать должен?
ТЦК в женщин в бусике?
Флер ты готова?
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:24

"Як так?"(с)

"Зеленський: Є мільйон дронів, які були закуплені та поставлені на фронт"
https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/14/720569/

Долярчик, сколько дронов уже получил от своего преЗЕдента?
ты же обученный дроновод...
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Так, треба було восени 2022р, або хоча б навесні 2023р починати мою☝️ ПРОСТУ програму!
Сейчас идут на фронт кого отловил ТЦК. Добровольцев уже нет. Верней есть. Они здесь на форуме и уже два года учат всех, как надо воевать.))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 14 жов, 2024 20:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Про борцов с коррупцией

Напомню, я всегда говорил и буду говорить, что все борцы с коррупцией делятся на 2 вида/сорта - 98% хотят участвовать в этой самой коррупции, 2% реально против коррупции

Зеленский & зелёная шобла показала, что они входят в 98%

Но нынешние критики коррупции Зеленского, на 98%, также хотят в ней участвовать
За примерами далеко ходить не надо на этом форуме
Принцип простой - а чё так можно было ?

Если встрояться в схемы, то будут довольные ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:27

Зе - ти ще маєш над чим працювати! "Як всі, то всі!"©

  flyman написав:
  ЛАД написав:. Изнасилования не помогут - всегда можно сделать аборт.

демографічне сзч/дизертирство

3р. в'язниці за те, що втекла від згвалтування і 10р. - за аборт! :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:32

Флер, коли там роботи будуть, бо дронами вже докопуємо))

  Прохожий написав:"Зеленський: Є мільйон дронів, які були закуплені та поставлені на фронт"
https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/14/720569/

Долярчик, сколько дронов уже получил от своего преЗЕдента?
ты же обученный дроновод...

Треба йому вислати фото, де я і мої побратими/дронщики з лопатами копаємо бліндажі/окопи :D
І підписати: "Щиро вдячні за мільйон дронів!" :D
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