whois2010 написав:

ЛАД написав: Но это не ответ на вопрос как правильно и без насилия провести мобилизацию в условиях массового уклонения. Но это не ответ на вопрос какпровести мобилизацию в условиях массового уклонения.

Це питання треба задати громадянину зеленському і кабаре-95, яке він привів за собою до влади. Всеж-таки це вони наймані менеджери, що мають розв'язувати такі складні питання. За мобілізацію відповідає президент, за якого ви топите. Якщо з'ясувалося, що це влада крадіїв, неуків, осіб, що не взмозі виконувати свої функції, то вони мають терміново покинути свої посади. За деякі злочини, вчинені посадовцями, передбачена карна відповідальність.Питання насильницької мобілізації можна розглянути на інших прикладах.- нещодавно в інтернетах викладали дослідження ЦРУ, зазначено, що в Україні найнижчій рівень народжування дітей. Чому б не почати гвалтувати жінок (масово), щоб збільшити рівень народжуванності. "В условиях массового уклонения" жінок від виконання природних функцій.- пенсіонерів в країні 10 мільйонів. З урахування виїхавших за кордон та загинувших на війні, кожен третій (оптимістично) українець - пенсіонер. Навантаження на пенсійний фонд завжди космічне. Чому б не почати спалювати пенсіонерів на спеціальних фабриках, щоб розвантажити ПФ? "В условиях массового уклонения", коли пенсіонери вимагають пенсій. До речі, ви ж пенсіонер?ну і так далі, лінь писати.Імпотентська зе-влада замість адекватного виконання своїх обов'язків, вирішила попрати всі норми законів. А ви як оте щеня бігаєте за всіма і питаєте, ну як же ж по-іншому, бєз насілія.