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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10412104131041410415>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:34

Україна тепер бореться на полі бою не лише проти Росії, - майор ЗСУ

Україна тепер воює не лише проти Росії, до цього союзу увійшла ще одна країна, а саме Північна Корея. Про це заявив майор ЗСУ Ігор Чечеринда в ефірі 24 каналу.
За його словами, якщо взяти населення Росії та КНДР, то можливості ворога зростають в рази.

https://www.unian.ua/war/viyskovi-kndr- ... 87488.html
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:34

  Успіх написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:. Изнасилования не помогут - всегда можно сделать аборт.

демографічне сзч/дизертирство

3р. в'язниці за те, що втекла від згвалтування і 10р. - за аборт! :lol:

тема окулярів не розкрита
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:35

  Успіх написав:
  Прохожий написав:"Зеленський: Є мільйон дронів, які були закуплені та поставлені на фронт"
https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/14/720569/

Долярчик, сколько дронов уже получил от своего преЗЕдента?
ты же обученный дроновод...

Треба йому вислати фото, де я і мої побратими/дронщики з лопатами копаємо бліндажі/окопи :D
І підписати: "Щиро вдячні за мільйон дронів!" :D

Надсилай, звіт сюди

Чи знову язик буде в дупі ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:37

За крок до перевороту думок©

  Успіх написав:
  Прохожий написав:"Зеленський: Є мільйон дронів, які були закуплені та поставлені на фронт"
https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/14/720569/

Долярчик, сколько дронов уже получил от своего преЗЕдента?
ты же обученный дроновод...

Треба йому вислати фото, де я і мої побратими/дронщики з лопатами копаємо бліндажі/окопи :D
І підписати: "Щиро вдячні за мільйон дронів!" :D

Забув дописати...
Тільки не кажіть, що я саме ТАКОГО☝️ обирав президента!
Я обирав саме ТАКОГО і тільки ТАКОГО! >>> https://youtu.be/F99H5wfVIw4?si=9oiq54zk4tQLa9FO
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:39

  ЛАД написав:
  whois2010 написав:
  ЛАД написав:Но это не ответ на вопрос как правильно и без насилия провести мобилизацию в условиях массового уклонения.

Це питання треба задати громадянину зеленському і кабаре-95, яке він привів за собою до влади. Всеж-таки це вони наймані менеджери, що мають розв'язувати такі складні питання. За мобілізацію відповідає президент, за якого ви топите. Якщо з'ясувалося, що це влада крадіїв, неуків, осіб, що не взмозі виконувати свої функції, то вони мають терміново покинути свої посади. За деякі злочини, вчинені посадовцями, передбачена карна відповідальність.
Питання насильницької мобілізації можна розглянути на інших прикладах.
- нещодавно в інтернетах викладали дослідження ЦРУ, зазначено, що в Україні найнижчій рівень народжування дітей. Чому б не почати гвалтувати жінок (масово), щоб збільшити рівень народжуванності. "В условиях массового уклонения" жінок від виконання природних функцій.
- пенсіонерів в країні 10 мільйонів. З урахування виїхавших за кордон та загинувших на війні, кожен третій (оптимістично) українець - пенсіонер. Навантаження на пенсійний фонд завжди космічне. Чому б не почати спалювати пенсіонерів на спеціальних фабриках, щоб розвантажити ПФ? "В условиях массового уклонения", коли пенсіонери вимагають пенсій. До речі, ви ж пенсіонер?
ну і так далі, лінь писати.
Імпотентська зе-влада замість адекватного виконання своїх обов'язків, вирішила попрати всі норми законів. А ви як оте щеня бігаєте за всіма і питаєте, ну як же ж по-іншому, бєз насілія.

Вы считаете, что другая влада смогла бы провести мобилизацию без "бусификации. ненасильственными методами? Интересно, каким образом? Или люди не хотят идти в армию именно из-за Зеленского? А вот был бы, к примеру, Порошенко, бегом бы побежали, в ТЦК было бы не протолпиться. :lol:

"Смешались в кучу кони, люди...": основная претензия к незаконности. Следующая - к изберательности - конституционные "все".
И да: к примеру, Порошенко, эти проблемы точно бы решил.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:41

Шах і мат!©

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:[quoteИзнасилования не помогут - всегда можно сделать аборт.

демографічне сзч/дизертирство

3р. в'язниці за те, що втекла від згвалтування і 10р. - за аборт! :lol:


===
тема окулярів не розкрита[/quote]

=======
Зараз розкрию))

"За окуляри" - взагалі, довічне ув'язнення!!!
Чому?
А це ж скільки потенційних майбутніх дітей вона зжерла?! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:41

  Успіх написав:
  Успіх написав:
  Прохожий написав:"Зеленський: Є мільйон дронів, які були закуплені та поставлені на фронт"
https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/14/720569/

Долярчик, сколько дронов уже получил от своего преЗЕдента?
ты же обученный дроновод...

Треба йому вислати фото, де я і мої побратими/дронщики з лопатами копаємо бліндажі/окопи :D
І підписати: "Щиро вдячні за мільйон дронів!" :D

Забув дописати...
Тільки не кажіть, що я саме ТАКОГО☝️ обирав президента!
Я обирав саме ТАКОГО і тільки ТАКОГО! >>> https://youtu.be/F99H5wfVIw4?si=9oiq54zk4tQLa9FO

на задньому плані "Первая мировая", что не тільки натякає, а і символізує
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:44

  Игорь Алексеевич написав:Україна тепер бореться на полі бою не лише проти Росії, - майор ЗСУ

Україна тепер воює не лише проти Росії, до цього союзу увійшла ще одна країна, а саме Північна Корея. Про це заявив майор ЗСУ Ігор Чечеринда в ефірі 24 каналу.
За його словами, якщо взяти населення Росії та КНДР, то можливості ворога зростають в рази.

https://www.unian.ua/war/viyskovi-kndr- ... 87488.html

А коли це Єгор Чечеринда став Ігор Чечеринда ?

І коли це він став майором ЗСУ ?
Ще що ?
Лаври Березовця, якій дійсно майор, не дають спокійно спати, тому призначив себе майором
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:46

  Успіх написав:
  Успіх написав:
  Прохожий написав:"Зеленський: Є мільйон дронів, які були закуплені та поставлені на фронт"
https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/14/720569/

Долярчик, сколько дронов уже получил от своего преЗЕдента?
ты же обученный дроновод...

Треба йому вислати фото, де я і мої побратими/дронщики з лопатами копаємо бліндажі/окопи :D
І підписати: "Щиро вдячні за мільйон дронів!" :D

Забув дописати...
Тільки не кажіть, що я саме ТАКОГО☝️ обирав президента!

Ти такого і обирав

І видно, що тобі до розуміння - копати і копати
Тому копай
Копай і мовчи
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:48

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  whois2010 написав:Це питання треба задати громадянину зеленському і кабаре-95, яке він привів за собою до влади. Всеж-таки це вони наймані менеджери, що мають розв'язувати такі складні питання. За мобілізацію відповідає президент, за якого ви топите. Якщо з'ясувалося, що це влада крадіїв, неуків, осіб, що не взмозі виконувати свої функції, то вони мають терміново покинути свої посади. За деякі злочини, вчинені посадовцями, передбачена карна відповідальність.
Питання насильницької мобілізації можна розглянути на інших прикладах.
- нещодавно в інтернетах викладали дослідження ЦРУ, зазначено, що в Україні найнижчій рівень народжування дітей. Чому б не почати гвалтувати жінок (масово), щоб збільшити рівень народжуванності. "В условиях массового уклонения" жінок від виконання природних функцій.
- пенсіонерів в країні 10 мільйонів. З урахування виїхавших за кордон та загинувших на війні, кожен третій (оптимістично) українець - пенсіонер. Навантаження на пенсійний фонд завжди космічне. Чому б не почати спалювати пенсіонерів на спеціальних фабриках, щоб розвантажити ПФ? "В условиях массового уклонения", коли пенсіонери вимагають пенсій. До речі, ви ж пенсіонер?
ну і так далі, лінь писати.
Імпотентська зе-влада замість адекватного виконання своїх обов'язків, вирішила попрати всі норми законів. А ви як оте щеня бігаєте за всіма і питаєте, ну як же ж по-іншому, бєз насілія.

Вы считаете, что другая влада смогла бы провести мобилизацию без "бусификации. ненасильственными методами? Интересно, каким образом? Или люди не хотят идти в армию именно из-за Зеленского? А вот был бы, к примеру, Порошенко, бегом бы побежали, в ТЦК было бы не протолпиться. :lol:

"Смешались в кучу кони, люди...": основная претензия к незаконности. Следующая - к изберательности - конституционные "все".
И да: к примеру, Порошенко, эти проблемы точно бы решил.

"За крок до перевороту думок" (с) :D
pesikot
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