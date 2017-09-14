Ярославський опублікував витяг із наказу, датований 11 жовтня. У ньому йдеться, що лейтенанта Ляшка звільнили з посади начальника відділення безпілотних систем командного пункту штабу управління бригади й призначили командиром батальйону безпілотних систем управління.
Водночас Ярославський зазначив, що цю посаду має обіймати підполковник, а Ляшко – лейтенант.
Скотиняк буде гоняти дронами )
PS. Бетон, нардепи вже там. Аргументи ще будуть ?
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 14 жов, 2024 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Она, возможно, не автономная (почти наверняка), но она есть. В форумчан тыкать не буду, но могу вспомнить приснопамятную Фарион. Думаете, она одна такая? Причём есть "нанятые", но есть и "идейные". А вот "левых" задавили полностью.
) піждіть. Не треба одразу штампами думати. 1. Скільки максимально набирали праворадикали на виборах? На скільки я помню відсотків 6. Ті хто голосує за політичну силу це загальний електорат, разом з пасивними прихильниками з тими хто на більше ніж поставити галочку в бюлетені не здатний) активіст це ж мінімум треба платити членські взноси? Но це ж іще не те чого ми боємось? Скільки було комуністів в усср що справно платило? країна в якій 75 процентів проголосувала за російськомовного єврея боїться загрози якогось радикального націоналізму? Мож пройдемся по національності решту можновладців і олігархів? І хто ж поводир тих націоналістів? Хтось типу фаріон? ) а мала вона шанси стати лідером свободи? А могла свобода обєднати правицю?
Могла ли "Свобода" об'єднати правицю? Возможно. Почему этого не случилось и почему она так быстро потеряла рейтинги, не знаю. Согласен с Вами, что праворадикали у нас не особо влиятельны. На выборах. На уровне партий и лидеров. Но в жизни в нужные моменты поднимается сильная волна. Каким образом, тоже не знаю. Но вспомните "Правый сектор" во время Майдана. О нём никто не слышал до этого, но вдруг приобрёл большую популярность и влияние. Потом, правда, почти так же быстро исчез с горизонта. Можно и ещё вспомнить примеры "внезапной" активности правых и организации довольно массовых демонстраций, митингов и факельных шествий. Кто-то же это организует. Причём достаточно эффектно и эффективно. Детройт писал о выступлениях некоторых военных. "Не забудем, не простим, за что кровь проливали, за что погибали". Это ведь тоже есть. В периоды обострений всё это может сработать. Как болотный газ - выделяется себе потихоньку, но поднеси спичку и может полыхнуть. Или торфяное болото в период засухи. Болото как болото, но если загорится, мало не покажется.
jump написав:За весь час до центрів рекрутингу звернулося 20 954 осіб – Міноборони
5 230 осіб вже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів надходить на посади водіїв, штабних працівників та операторів безпілотних літальних апаратів. Наразі в Україні функціонують 42 такі центри, два з яких відкрилися минулого тижня. https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/14/7479631/
Треш...
20 вересня: *Уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець повідомив, що щомісяця через рекрутингові центри до Сил оборони України долучаються в середньому 6 500 добровольців.* https://www.pravda.com.ua/news/2024/09/20/7476078/
Різні Міністерства Оборони мабуть.
Мабуть Олексій Бежевець порахував всіх , хто "звернувся" з першого повідомлення, як тих, хто "долучився".
Успих, на самом деле при всей сложности процесса реально изменить ситуацию может только возможность отскочить.У некоторых ребят на других форумах стоит подпись-"мобилизован навечно". Горькая ирония.. Прикололся, когда читал про войну Америки с Великобританией.Эти люди еще тогда показали,как они относятся к свободе личности. "Закон от 1775 года объявил военнообязанными всех мужчин между 16 и 50 годами, но их забирали в ополчение всего на 30 или 60 дней службы" Кто бы не пошел на два месяца? Да каждый бы пошел. И менялись бы просто постоянно, если 5 лямов обновилось и 6 ховается и лям в ЗСУ из них 0,3 на передовой- да можно было бы ротировать так, что 2 месяца служишь-год дома сидишь и так хоть сто лет. Не все боятся смерти. Но никто не хочет быть прикованным к галере навечно.