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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10412104131041410415

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:52

На жаль

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Успіх написав:[quot"Зеленський: Є мільйон дронів, які були закуплені та поставлені на фронт"
https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/14/720569/

Долярчик, сколько дронов уже получил от своего преЗЕдента?
ты же обученный дроновод...

Треба йому вислати фото, де я і мої побратими/дронщики з лопатами копаємо бліндажі/окопи :D
І підписати: "Щиро вдячні за мільйон дронів!" :D

Забув дописати...
Тільки не кажіть, що я саме ТАКОГО☝️ обирав президента!
Я обирав саме ТАКОГО і тільки ТАКОГО! >>> https://youtu.be/F99H5wfVIw4?si=9oiq54zk4tQLa9FO

на задньому плані "Первая мировая", что не тільки натякає, а і символізує[/quote]

А зробив би він всього лиш - "кортежі їхні - нах, льготи - нах, дачі - нах, всіх їх - нах!" - і був би НАЙКРАЩИМ президентом за всю історію існування людства! :mrgreen:

А так, він став одним із тих, які " пістять і пістять, пістять і пістять - наголоси різні, а смисл - один і той самий!" :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:53

  Успіх написав:Треба йому вислати фото, де я і мої побратими/дронщики з лопатами копаємо бліндажі/окопи
Зображення
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Екснардепа Ляшка призначили комбатом бойової бригади
Ярославський опублікував витяг із наказу, датований 11 жовтня. У ньому йдеться, що лейтенанта Ляшка звільнили з посади начальника відділення безпілотних систем командного пункту штабу управління бригади й призначили командиром батальйону безпілотних систем управління.

Водночас Ярославський зазначив, що цю посаду має обіймати підполковник, а Ляшко – лейтенант.

Скотиняк буде гоняти дронами )

PS. Бетон, нардепи вже там. Аргументи ще будуть ?
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 14 жов, 2024 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:54

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:

Она, возможно, не автономная (почти наверняка), но она есть. В форумчан тыкать не буду, но могу вспомнить приснопамятную Фарион. Думаете, она одна такая? Причём есть "нанятые", но есть и "идейные".
А вот "левых" задавили полностью.

) піждіть. Не треба одразу штампами думати.
1. Скільки максимально набирали праворадикали на виборах? На скільки я помню відсотків 6.
Ті хто голосує за політичну силу це загальний електорат, разом з пасивними прихильниками з тими хто на більше ніж поставити галочку в бюлетені не здатний) активіст це ж мінімум треба платити членські взноси? Но це ж іще не те чого ми боємось? :wink:
Скільки було комуністів в усср що справно платило?
країна в якій 75 процентів проголосувала за російськомовного єврея боїться загрози якогось радикального націоналізму? Мож пройдемся по національності решту можновладців і олігархів? :wink:
І хто ж поводир тих націоналістів? Хтось типу фаріон? )
а мала вона шанси стати лідером свободи? А могла свобода обєднати правицю?

Могла ли "Свобода" об'єднати правицю? Возможно. Почему этого не случилось и почему она так быстро потеряла рейтинги, не знаю.
Согласен с Вами, что праворадикали у нас не особо влиятельны. На выборах. На уровне партий и лидеров. Но в жизни в нужные моменты поднимается сильная волна. Каким образом, тоже не знаю. Но вспомните "Правый сектор" во время Майдана. О нём никто не слышал до этого, но вдруг приобрёл большую популярность и влияние. Потом, правда, почти так же быстро исчез с горизонта. Можно и ещё вспомнить примеры "внезапной" активности правых и организации довольно массовых демонстраций, митингов и факельных шествий. Кто-то же это организует. Причём достаточно эффектно и эффективно.
Детройт писал о выступлениях некоторых военных. "Не забудем, не простим, за что кровь проливали, за что погибали". Это ведь тоже есть.
В периоды обострений всё это может сработать. Как болотный газ - выделяется себе потихоньку, но поднеси спичку и может полыхнуть.
Или торфяное болото в период засухи. Болото как болото, но если загорится, мало не покажется.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:57

  Успіх написав:А зробив би він всього лиш - "кортежі їхні - нах, льготи - нах, дачі - нах, всіх їх - нах!" - і був би НАЙКРАЩИМ президентом за всю історію існування людства! :mrgreen:

А так, він став одним із тих, які " пістять і пістять, пістять і пістять - наголоси різні, а смисл - один і той самий!" :roll:

Ти проголосував за картинку з серіала, то копай, копай )

Не тринди
Не гавкай в бік тих, хто тебе забезпечує

Копай, до повного розуміння
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:59

  detroytred написав:14 жовтня
  jump написав:За весь час до центрів рекрутингу звернулося 20 954 осіб – Міноборони :oops:

5 230 осіб вже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів надходить на посади водіїв, штабних працівників та операторів безпілотних літальних апаратів. 8)
Наразі в Україні функціонують 42 такі центри, два з яких відкрилися минулого тижня.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/14/7479631/

Треш...

20 вересня:
*Уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець повідомив, що щомісяця через рекрутингові центри до Сил оборони України долучаються в середньому 6 500 добровольців.*
https://www.pravda.com.ua/news/2024/09/20/7476078/

Різні Міністерства Оборони мабуть.

Мабуть Олексій Бежевець порахував всіх , хто "звернувся" з першого повідомлення, як тих, хто "долучився".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 21:10

  Успіх написав:
  Banderlog написав:це оманливе враження, на горі нема совків. Там в більшості молоді , навчені в нато
В моїй бригаді десь на половину(тобто є і молоді/привіт начштабу/, і 50+/привіт комдіву/) :)

50 лет это 1974 года рождения. В 1991 ему было 17 лет. Это совок?
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 21:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успих, на самом деле при всей сложности процесса реально изменить ситуацию может только возможность отскочить.У некоторых ребят на других форумах стоит подпись-"мобилизован навечно". Горькая ирония..
Прикололся, когда читал про войну Америки с Великобританией.Эти люди еще тогда показали,как они относятся к свободе личности.
"Закон от 1775 года объявил военнообязанными всех мужчин между 16 и 50 годами, но их забирали в ополчение всего на 30 или 60 дней службы"
Кто бы не пошел на два месяца? Да каждый бы пошел. И менялись бы просто постоянно, если 5 лямов обновилось и 6 ховается и лям в ЗСУ из них 0,3 на передовой- да можно было бы ротировать так, что 2 месяца служишь-год дома сидишь и так хоть сто лет.
Не все боятся смерти. Но никто не хочет быть прикованным к галере навечно.
Velz
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 21:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Будете воювати лопатами, як я вже півроку?

Скоріш вже держаками, бо і лопат вже не буде
Mimohod
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