Додано: Пон 14 жов, 2024 21:39

Але ж ніхто і пальцем не порухав в цьому напрямку за 32місяці!

Так, треба було восени 2022р, або хоча б навесні 2023р починати мою☝️ ПРОСТУ програму!



А тепер - так, важко перекрутити фарш взад!(страх ..., чоловіка ... і синів ... піти на фронт - міцний, як камінь!)

Потому и не поворухнули, что страх. Он был с самого начала. Некого было призвать, чтобы заменить вас. Ухилянты были с самого начала, но тогда ещё были и добровольцы и просто согласные идти на фронт по повестке. Такие быстро закончились, точнее, не закончились, но их стало мало. Залужный ещё в конце прошлого года писал о том, что власти не могут провести мобилизацию.Поэтому сегодня пишут, что батальон это 20 человек, хотя это меньше взвода.Поэтому и не могли набирать понемногу, чтобы понемногу демобилизовать бойцов. Еле хватало на затыкание дыр.Так что ваш "простой" план, к сожалению, не реализуем. Благодаря тем, кто категорически служить не хочет. Но признаться в этом никто не хочет. Начинают оправдываться нарушением властью законов ("забывая", что это вызвано их нежеланием выполнять закон и служить), как будто если бы не нарушения они сами стояли в очереди в ТЦК; плохой работой ВЛК (действительно не просто плохой, а отвратительной); волонтёрством, ещё кучей причин; начинают писать о "боевых роботах", о том, что надо воевать дронами, а не пехотой. Короче, причин и объяснений масса, а в результате вы и воюете по 1,5-2-2,5 года бессменно.