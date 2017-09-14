Успих, на самом деле при всей сложности процесса реально изменить ситуацию может только возможность отскочить.У некоторых ребят на других форумах стоит подпись-"мобилизован навечно". Горькая ирония.. Прикололся, когда читал про войну Америки с Великобританией.Эти люди еще тогда показали,как они относятся к свободе личности. "Закон от 1775 года объявил военнообязанными всех мужчин между 16 и 50 годами, но их забирали в ополчение всего на 30 или 60 дней службы" Кто бы не пошел на два месяца? Да каждый бы пошел. И менялись бы просто постоянно, если 5 лямов обновилось и 6 ховается и лям в ЗСУ из них 0,3 на передовой- да можно было бы ротировать так, что 2 месяца служишь-год дома сидишь и так хоть сто лет. Не все боятся смерти. Но никто не хочет быть прикованным к галере навечно.
Velz написав:Кто бы не пошел на два месяца? Да каждый бы пошел. И менялись бы просто постоянно, если 5 лямов обновилось и 6 ховается и лям в ЗСУ из них 0,3 на передовой- да можно было бы ротировать так, что 2 месяца служишь-год дома сидишь и так хоть сто лет. Не все боятся смерти. Но никто не хочет быть прикованным к галере навечно.
хорошая теория, НО - пропавших безвести - не считаем?..
Velz написав:Успих, на самом деле при всей сложности процесса реально изменить ситуацию может только возможность отскочить.У некоторых ребят на других форумах стоит подпись-"мобилизован навечно". Горькая ирония.. Прикололся, когда читал про войну Америки с Великобританией.Эти люди еще тогда показали,как они относятся к свободе личности. "Закон от 1775 года объявил военнообязанными всех мужчин между 16 и 50 годами, но их забирали в ополчение всего на 30 или 60 дней службы" Кто бы не пошел на два месяца? Да каждый бы пошел. И менялись бы просто постоянно, если 5 лямов обновилось и 6 ховается и лям в ЗСУ из них 0,3 на передовой- да можно было бы ротировать так, что 2 месяца служишь-год дома сидишь и так хоть сто лет. Не все боятся смерти. Но никто не хочет быть прикованным к галере навечно.
Значит минимум за мес. можем увидеть 500тыс узко глазых(( И чем мы этих мочить будем? Она.... моя... не понимает и будет лезть из под земли(( Эти дураки хуже бурятов. Они могут мес. не хавать и воевать без жратвы. И спать в в грязи, как свиньи 24 часа. Им и блиндажи не нужны. Где лягла там и спит твоя...моя...((
Але ж ніхто і пальцем не порухав в цьому напрямку за 32місяці! Так, треба було восени 2022р, або хоча б навесні 2023р починати мою☝️ ПРОСТУ програму!
А тепер - так, важко перекрутити фарш взад!(страх ..., чоловіка ... і синів ... піти на фронт - міцний, як камінь!)
Потому и не поворухнули, что страх. Он был с самого начала. Некого было призвать, чтобы заменить вас. Ухилянты были с самого начала, но тогда ещё были и добровольцы и просто согласные идти на фронт по повестке. Такие быстро закончились, точнее, не закончились, но их стало мало. Залужный ещё в конце прошлого года писал о том, что власти не могут провести мобилизацию. Поэтому сегодня пишут, что батальон это 20 человек, хотя это меньше взвода. Поэтому и не могли набирать понемногу, чтобы понемногу демобилизовать бойцов. Еле хватало на затыкание дыр. Так что ваш "простой" план, к сожалению, не реализуем. Благодаря тем, кто категорически служить не хочет. Но признаться в этом никто не хочет. Начинают оправдываться нарушением властью законов ("забывая", что это вызвано их нежеланием выполнять закон и служить), как будто если бы не нарушения они сами стояли в очереди в ТЦК; плохой работой ВЛК (действительно не просто плохой, а отвратительной); волонтёрством, ещё кучей причин; начинают писать о "боевых роботах", о том, что надо воевать дронами, а не пехотой. Короче, причин и объяснений масса, а в результате вы и воюете по 1,5-2-2,5 года бессменно.
В Україні будуть надалі знижувати мобілізаційний вік та почнуть набирати до війська жінок, якщо війна з Росією буде тривати ще кілька років.
Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.
Він прокоментував останні повідомлення про те, шо співробітники ТЦК почали ходити з перевірками по концертах, ресторанах та торгово-розважальних центрах у різних містах України.
"Треба розуміти, що по розвитку війни це все буде більш жорстким ставати. Треба обʼєктивно це розуміти, якщо ми погоджуємося з парадигмою довгої війни, з якої немає виходу, буде потрібна додаткова мобілізація", - зазначив журналіст.
Він заявив, що у наступні роки війни влада буде змушена піти на зниження мобілізаційного віку та на початок призову жінок.
"Я вже неодноразово говорив, буде зменшуватися призовний вік. Не треба мати ілюзій, що цього не буде відбуватися. Якщо війна продовжиться ще два-три роки, буде зменшуватись призовний вік, якщо продовжиться пʼять років будуть призивати жінок", - сказав він.
Портников нагадав, що в Ізраїлі є практика приливу жінок і роблять це через велику кількість супротивників, яких має країна.
"Тому людям потрібно готуватися психологічно, що вони не зможуть наступні роки комфортно жити у воюючій країні", - заявив Портников.
Всі готові?
І, до речі, мене дуже дивують міркування на тему, що Зе не може йти на РПВ, бо “якісь ультранаціоналісти цього не схвалять”. Як? Як саме не схвалять? От що зроблять? От якби був наказ -- відійти на ~100км від ЛБЗ чи на адмінкордони донець-лугансь. Хто відмовиться відійти? Ті що нині відмовляються йти на нуль і йдуть в сзч? І потім на нуль збирають “з миру по нитці”... Чи комбрижки відмовляться, бо у них зручні, сильні бліндажі й налагоджений побут? А чий наказ юридично сильніший? Зе чи якогось безіменного комбрижки?
А тепер питання номер 2. Ультранаціоналісти то хто?) Народ годують казками нема ніякої автономної політичної сили справа. Все давно приватизовано. Понятно що багатьох це здивує, хоча чомусь нікого не дивує ,що зліва нема політичних сил, мова не тільки про комуністів а навіть якихось лівоцентристів чи соціалдемократів. Мова віра то не голос народу то пусте квакання жаб в болоті. Ще недавно якихось 12р тому цей форум був на добрих 60 відсотків російськомовним перед тим як кидати в мене тапками тицьніть пальчиком в тих ультранаціоналістів...
Війна за останній 31міс розкрила правду... Їх нема. 😁 От просто нема. Нема охочих йти ультраНаціоналістити на нуль. Може десь в “ефірах” вони ще є. Але ж там кожен дурень зможе. 😁
Ех, жаль, що Захід не хоче симетрично (от як і москвини) почати платити за вступ в укр.військо. Цікаво було би -- чи був би “симетричний потік”? 🤔
ЛАД написав:.......... Вы считаете, что другая влада смогла бы провести мобилизацию без "бусификации. ненасильственными методами? Интересно, каким образом? Или люди не хотят идти в армию именно из-за Зеленского? А вот был бы, к примеру, Порошенко, бегом бы побежали, в ТЦК было бы не протолпиться.
"Смешались в кучу кони, люди...": основная претензия к незаконности. Следующая - к изберательности - конституционные "все". И да: к примеру, Порошенко, эти проблемы точно бы решил.
Ляпнуть языком не трудно. Как бы Порошенко решил эти проблемы? "Незаконность" решить более-менее легко - запретить бусификацию. Но как решить проблему мобилизации? "избирательность - конституционные "все" - он бы точно не решил, так же, как и сегодняшние.