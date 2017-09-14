Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини
Близько 300 тисяч українських дітей виїхали з країни перед початком нового навчального року. Це викликає занепокоєння. Южаніна підкреслила, що така велика кількість дітей, які залишили Україну, викликає занепокоєння. За її словами, це свідчить про те, що громадяни не отримують чітких сигналів від влади щодо планів на майбутнє — особливо щодо осінньо-зимового періоду та військових можливостей країни. Депутатка додала, що багато людей продають своє майно і залишають країну, переважно виїжджаючи до Польщі.
"Це значить, люди не бачать, не розуміють і не чують від влади, який в нас план дій на найближчу осінь, зиму, і, що з наступами й нашими військовими можливостями. Сьогодні люди живуть тут, а завтра продають свою квартиру, житло, майно і вирушають. Ну, найближче — це в Польщу", — сказала Южаніна.
ЛАД написав:Потому и не поворухнули, что страх. Он был с самого начала. Некого было призвать, чтобы заменить вас. Ухилянты были с самого начала, но тогда ещё были и добровольцы и просто согласные идти на фронт по повестке. Такие быстро закончились, точнее, не закончились, но их стало мало. Залужный ещё в конце прошлого года писал о том, что власти не могут провести мобилизацию. Поэтому сегодня пишут, что батальон это 20 человек, хотя это меньше взвода. Поэтому и не могли набирать понемногу, чтобы понемногу демобилизовать бойцов. Еле хватало на затыкание дыр. Так что ваш "простой" план, к сожалению, не реализуем. Благодаря тем, кто категорически служить не хочет
Але завдяки тому, що на "мій простий план" ніхто не дивився, то зараз маємо значно більшу дірку в розмірі 100К сзчешників!!! І це, як мінімум!(насправді - більше) То не краще було піднапрягтись і замінювати всього лиш 5к щомісяця, щоб не допустити зараз отакенну диру?!
ЛАД написав:Так что ваш "простой" план, к сожалению, не реализуем. Благодаря тем, кто категорически служить не хочет. Но признаться в этом никто не хочет. Начинают оправдываться нарушением властью законов ("забывая", что это вызвано их нежеланием выполнять закон и служить), как будто если бы не нарушения они сами стояли в очереди в ТЦК; плохой работой ВЛК (действительно не просто плохой, а отвратительной); волонтёрством, ещё кучей причин; начинают писать о "боевых роботах", о том, что надо воевать дронами, а не пехотой. Короче, причин и объяснений масса, а в результате вы и воюете по 1,5-2-2,5 года бессменно.
+100500!👍👍👍 Саме так і є насправді!
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 14 жов, 2024 21:49, всього редагувалось 1 раз.
Она, возможно, не автономная (почти наверняка), но она есть. В форумчан тыкать не буду, но могу вспомнить приснопамятную Фарион. Думаете, она одна такая? Причём есть "нанятые", но есть и "идейные". А вот "левых" задавили полностью.
) піждіть. Не треба одразу штампами думати. 1. Скільки максимально набирали праворадикали на виборах? На скільки я помню відсотків 6. Ті хто голосує за політичну силу це загальний електорат, разом з пасивними прихильниками з тими хто на більше ніж поставити галочку в бюлетені не здатний) активіст це ж мінімум треба платити членські взноси? Но це ж іще не те чого ми боємось? Скільки було комуністів в усср що справно платило? країна в якій 75 процентів проголосувала за російськомовного єврея боїться загрози якогось радикального націоналізму? Мож пройдемся по національності решту можновладців і олігархів? І хто ж поводир тих націоналістів? Хтось типу фаріон? ) а мала вона шанси стати лідером свободи? А могла свобода обєднати правицю?
Могла ли "Свобода" об'єднати правицю? Возможно. Почему этого не случилось и почему она так быстро потеряла рейтинги, не знаю. Согласен с Вами, что праворадикали у нас не особо влиятельны. На выборах. На уровне партий и лидеров. Но в жизни в нужные моменты поднимается сильная волна. Каким образом, тоже не знаю. Но вспомните "Правый сектор" во время Майдана. О нём никто не слышал до этого, но вдруг приобрёл большую популярность и влияние. Потом, правда, почти так же быстро исчез с горизонта. Можно и ещё вспомнить примеры "внезапной" активности правых и организации довольно массовых демонстраций, митингов и факельных шествий. Кто-то же это организует. Причём достаточно эффектно и эффективно. Детройт писал о выступлениях некоторых военных. "Не забудем, не простим, за что кровь проливали, за что погибали". Это ведь тоже есть. В периоды обострений всё это может сработать. Как болотный газ - выделяется себе потихоньку, но поднеси спичку и может полыхнуть. Или торфяное болото в период засухи. Болото как болото, но если загорится, мало не покажется.
я бандерлог не тільки тому, що самий розумний в джунглях і всім про це кажу правого сектору не було... був кун ,був тризуб степана бандери, були люди з братства, з унсо та даж пласт і федераціЯ бойового гопака і тд і тп. Організації відокремлені і часто ворогуючі, но це ніби пазлики в умілих руках... Іще один нюанс ярош колись дружив з наливайченком. вся правиця контрольована і приватизована. Вам напевно лівий фланг краще видно) " Болота" і на лівому фланзі хватає, совків ж їх море, но якось з політичним. представництвом не склалось... не тільки чисто комуняків а навіть галімих сдків нема... та і профсоюзи чисто маріонеточні
ТЦК не спинити: у Харкові одразу три музичних гурти забрали просто під час концерту (відео)
По всій Україні співробітники ТЦК продовжують влаштовувати масові облави. Цього разу у Харкові ТЦК у супроводі поліції здійснили рейд у клубі, де було заплановано виступ трьох музичних гуртів. Мова йде про "True Tough", "Ґрунт палає" та "Mordox". За словами очевидців, на місце прибуло понад 20 співробітників, які оглядали документи не лише в артистів, але й у відвідувачів події. У результаті деяким затриманим чоловікам були вручені повістки, а одного з членів команди вже відправлено на навчання.
Але ж ніхто і пальцем не порухав в цьому напрямку за 32місяці! Так, треба було восени 2022р, або хоча б навесні 2023р починати мою☝️ ПРОСТУ програму!
А тепер - так, важко перекрутити фарш взад!(страх ..., чоловіка ... і синів ... піти на фронт - міцний, як камінь!)
Потому и не поворухнули, что страх. Он был с самого начала. Некого было призвать, чтобы заменить вас. Ухилянты были с самого начала, но тогда ещё были и добровольцы и просто согласные идти на фронт по повестке. Такие быстро закончились, точнее, не закончились, но их стало мало. Залужный ещё в конце прошлого года писал о том, что власти не могут провести мобилизацию. Поэтому сегодня пишут, что батальон это 20 человек, хотя это меньше взвода. Поэтому и не могли набирать понемногу, чтобы понемногу демобилизовать бойцов. Еле хватало на затыкание дыр. Так что ваш "простой" план, к сожалению, не реализуем. Благодаря тем, кто категорически служить не хочет. Но признаться в этом никто не хочет. Начинают оправдываться нарушением властью законов ("забывая", что это вызвано их нежеланием выполнять закон и служить), как будто если бы не нарушения они сами стояли в очереди в ТЦК; плохой работой ВЛК (действительно не просто плохой, а отвратительной); волонтёрством, ещё кучей причин; начинают писать о "боевых роботах", о том, что надо воевать дронами, а не пехотой. Короче, причин и объяснений масса, а в результате вы и воюете по 1,5-2-2,5 года бессменно.
Битва при Гавгамелах (также битва при Арбе́лах, 1 октября 331 года до н. э.) — решающее сражение между войсками Александра Македонского и персидского царя Дария III, после которого империя Ахеменидов прекратила своё существование.
Согласно современным оценкам, войско Дария III в несколько раз превышало македонян по численности. Преимуществом македонян были качество их вооружения, выучка, а также больший опыт военачальников.
Значит минимум за мес. можем увидеть 500тыс узко глазых(( И чем мы этих мочить будем? Она.... моя... не понимает и будет лезть из под земли(( Эти дураки хуже бурятов. Они могут мес. не хавать и воевать без жратвы. И спать в в грязи, как свиньи 24 часа. Им и блиндажи не нужны. Где лягла там и спит твоя...моя...((
Як страшно ...
А ты у нас великорусский шовинист, оказывается Впрочем, не удивительно, а закономерно
Игорь Алексеевич написав:Преимуществом македонян были качество их вооружения.
У нас вооружения нет и по численности мы уступаем раши, на чьей стороне теперь будут воевать и млн. армия любителей - риса
Навіть якщо до війни не готувались, західні партнери давали по 5 млрд. долл щомісячно з початку війни. Пороховий завод коштує 20 млн. долл. і він досі не побудований. Дивно якось. А на війну хай йде третій сорт.