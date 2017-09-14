Игорь Алексеевич написав:Преимуществом македонян были качество их вооружения.
У нас вооружения нет и по численности мы уступаем раши, на чьей стороне теперь будут воевать и млн. армия любителей - риса
Навіть якщо до війни не готувались, західні партнери давали по 5 млрд. долл щомісячно з початку війни. Пороховий завод коштує 20 млн. долл. і він досі не побудований. Дивно якось. А на війну хай йде третій сорт.
Зато у нас есть план победы...На этой недели его принесут для ознакомления в ВР.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 14 жов, 2024 22:02, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини
Близько 300 тисяч українських дітей виїхали з країни перед початком нового навчального року. Це викликає занепокоєння. Южаніна підкреслила, що така велика кількість дітей, які залишили Україну, викликає занепокоєння. За її словами, це свідчить про те, що громадяни не отримують чітких сигналів від влади щодо планів на майбутнє — особливо щодо осінньо-зимового періоду та військових можливостей країни. Депутатка додала, що багато людей продають своє майно і залишають країну, переважно виїжджаючи до Польщі.
"Це значить, люди не бачать, не розуміють і не чують від влади, який в нас план дій на найближчу осінь, зиму, і, що з наступами й нашими військовими можливостями. Сьогодні люди живуть тут, а завтра продають свою квартиру, житло, майно і вирушають. Ну, найближче — це в Польщу", — сказала Южаніна.
Выезжают, что бы потом не приняли закон о запрете выезжать всем лицам мужского пола.
Флер - приготуватись! Чи вона вже по-трохи пакує валізи?
А ГОЛОВНЕ!!! НІХТО! НІХТО МЕНІ ТУТ ЩЕ НЕ ЗАПЕРЕЧИВ/НЕ СКАЗАВ НАСТУПНОГО - мовляв: "Та що ти таке кажеш?! От я(Флер/її чоловік/сини Будівельника, Песікіт - підставляйте сюди будь-кого) - вже завтра/через тиждень йду в ТЦК і буду проситись на фронт сам/сама!"
Успіх написав:А ГОЛОВНЕ!!! НІХТО! НІХТО МЕНІ ТУТ ЩЕ НЕ ЗАПЕРЕЧИВ/НЕ СКАЗАВ НАСТУПНОГО - мовляв: "Та що ти таке кажеш?! От я(Флер/її чоловік/сини Будівельника, Песікіт - підставляйте сюди будь-кого) - вже завтра/через тиждень йду в ТЦК і буду проситись на фронт сам/сама!"
Головне, ти так і не написав, що ти помилився, коли обрав Зеленського
Ти не вибачився за свій вибір
Ти обрав клоуна, а коли все пішло не так, у тебе претензії до дорослих, щоб вони вирішили все за тебе Ти - інфантил А до Зеленського претензії ти сцишься виказати
Тому копай, поки дорослі люди вирішують за тебе І мовчи, копай, мовчи і слухай )
Banderlog написав:-------------------------------- ЛАД ............ Она, возможно, не автономная (почти наверняка), но она есть. В форумчан тыкать не буду, но могу вспомнить приснопамятную Фарион. Думаете, она одна такая? Причём есть "нанятые", но есть и "идейные". А вот "левых" задавили полностью. ---------------------------------- ) піждіть. Не треба одразу штампами думати. 1. Скільки максимально набирали праворадикали на виборах? На скільки я помню відсотків 6. Ті хто голосує за політичну силу це загальний електорат, разом з пасивними прихильниками з тими хто на більше ніж поставити галочку в бюлетені не здатний) активіст це ж мінімум треба платити членські взноси? Но це ж іще не те чого ми боємось? Скільки було комуністів в усср що справно платило? країна в якій 75 процентів проголосувала за російськомовного єврея боїться загрози якогось радикального націоналізму? Мож пройдемся по національності решту можновладців і олігархів? І хто ж поводир тих націоналістів? Хтось типу фаріон? ) а мала вона шанси стати лідером свободи? А могла свобода обєднати правицю?
....... Согласен с Вами, что праворадикали у нас не особо влиятельны. На выборах. На уровне партий и лидеров. Но в жизни в нужные моменты поднимается сильная волна. Каким образом, тоже не знаю. Но вспомните "Правый сектор" во время Майдана. О нём никто не слышал до этого, но вдруг приобрёл большую популярность и влияние. Потом, правда, почти так же быстро исчез с горизонта. Можно и ещё вспомнить примеры "внезапной" активности правых и организации довольно массовых демонстраций, митингов и факельных шествий. Кто-то же это организует. Причём достаточно эффектно и эффективно. .........
я бандерлог не тільки тому, що самий розумний в джунглях і всім про це кажу правого сектору не було... був кун ,був тризуб степана бандери, були люди з братства, з унсо та даж пласт і федераціЯ бойового гопака і тд і тп. Організації відокремлені і часто ворогуючі, но це ніби пазлики в умілих руках... Іще один нюанс ярош колись дружив з наливайченком. вся правиця контрольована і приватизована. Вам напевно лівий фланг краще видно) " Болота" і на лівому фланзі хватає, совків ж їх море, но якось з політичним. представництвом не склалось... не тільки чисто комуняків а навіть галімих сдків нема... та і профсоюзи чисто маріонеточні
Так я об этом же! Правые кому-то нужны и в нужные моменты их быстро сплачивают, организуют и раскручивают. Надо будет и вооружат, сейчас это вообще легко. Левых с их идеологией за 30 лет смешали с дерьмом и они никому не нужны (элитам). Поэтому у них никакого влияния сегодня нет и в ближайшее время не будет. Даже либеральная идеология у нас сегодня не годится. У нас доказывают, что все могут быть богатыми, а бедняки сами виноваты - или ленивые, или пьяницы, или ещё что. В общем, неполноценные члены общества, которых бесплатно кормят, чтобы с голоду не сдохли. А "болота", конечно, хватает. Но вот, чтобы это болото случайно не всколыхнулось и не потревожило "элиты", не допускается появление никакого політичного представництва на лівому фланзі. А правый фланг поддерживается и держится в запасе на случай чего. И с этим мы хотим в Европу? Да они нас близко не пустят, если у них в голове ещё хоть что-то осталось. Мы им такую Европу покажем... Мало не будет.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 14 жов, 2024 22:20, всього редагувалось 1 раз.