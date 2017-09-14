pesikot написав:Долярчик, так ти суми виклав, а умови не виставив, про що закладись
10К - тиждень тут не пишу! 20К - 2 тижні тут не пишу! 50К - 2 місяці тут не пишу!
Що вибираєш?
Як буде зватись твій третій нік, поки «Успіх» буде за виграних 50к ферментизуввтись на паузі? Вгамувався б ти з цими провокаціями. Да ще і не обʼєктивно. Бо є махрові ухилянти, які до того ж тобі в миску навіть сардельку не поклали. Але тобі чухають за вушком. А ти кидаєшся на тих, хто тебе годує. (Тут має бути отой топор деревʼяний, як символ твоєї безтолковості).
Bobua написав:............. Війна за останній 31міс розкрила правду... Їх нема. 😁 От просто нема. Нема охочих йти ультраНаціоналістити на нуль. Може десь в “ефірах” вони ще є. Але ж там кожен дурень зможе. 😁 ..............
Их нет, согласен. Но нет "охочих йти ультраНаціоналістити на нуль", где и убить могут. А на Майдан, где в случае чего сразу будет крик: "Онижедети! А их палками побили", - это пожалуйста. Хотя стоит признать, что были националисты, которые с самого начала пошли добровольцами. Но, похоже, уже закончились.
Битва при Гавгамелах (также битва при Арбе́лах, 1 октября 331 года до н. э.) — решающее сражение между войсками Александра Македонского и персидского царя Дария III, после которого империя Ахеменидов прекратила своё существование.
Согласно современным оценкам, войско Дария III в несколько раз превышало македонян по численности. Преимуществом македонян были качество их вооружения, выучка, а также больший опыт военачальников.
Не подскажете, что значит "нафронтник? А таких примеров в истории найти можно достаточное количество. Игорь Алексеевич вам уже ответил, хотя было достаточно выделить слова в цитате: "Преимуществом македонян были качество их вооружения, выучка, а также больший опыт военачальников." У нас есть хоть одно из этих преимуществ? Разве что в качестве некоторых вооружений, но их мало. Остальное или такое же, или даже у них, возможно, лучше.