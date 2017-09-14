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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10414104151041610417

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 22:29

  Успіх написав:
  pesikot написав:Долярчик, так ти суми виклав, а умови не виставив, про що закладись

10К - тиждень тут не пишу!
20К - 2 тижні тут не пишу!
50К - 2 місяці тут не пишу!

Що вибираєш?

Як буде зватись твій третій нік, поки «Успіх» буде за виграних 50к ферментизуввтись на паузі? :lol:
Вгамувався б ти з цими провокаціями.
Да ще і не обʼєктивно. Бо є махрові ухилянти, які до того ж тобі в миску навіть сардельку не поклали. Але тобі чухають за вушком. А ти кидаєшся на тих, хто тебе годує. (Тут має бути отой топор деревʼяний, як символ твоєї безтолковості).
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 22:36

  Bobua написав:.............
Війна за останній 31міс розкрила правду...
Їх нема. 😁
От просто нема.
Нема охочих йти ультраНаціоналістити на нуль.
Може десь в “ефірах” вони ще є. Але ж там кожен дурень зможе. 😁
..............

Их нет, согласен.
Но нет "охочих йти ультраНаціоналістити на нуль", где и убить могут.
А на Майдан, где в случае чего сразу будет крик: "Онижедети! А их палками побили", - это пожалуйста. Хотя стоит признать, что были националисты, которые с самого начала пошли добровольцами. Но, похоже, уже закончились.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 22:37

  Hotab написав:є махрові ухилянти, які до того ж тобі в миску навіть сардельку не поклали
столько еды тебе хватит на ужин? а нам хватает. Ограничиваем себя во всём, чтобы сарделька успиху досталась. Зображення
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 14 жов, 2024 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 22:43

  BIGor написав:.............
Наведу я нашему нафронтнику трохи інформації на подумати, навіть його рідною мовою
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B0%D1%85
Битва при Гавгамелах (также битва при Арбе́лах, 1 октября 331 года до н. э.) — решающее сражение между войсками Александра Македонского и персидского царя Дария III, после которого империя Ахеменидов прекратила своё существование.

Согласно современным оценкам, войско Дария III в несколько раз превышало македонян по численности. Преимуществом македонян были качество их вооружения, выучка, а также больший опыт военачальников.

Не подскажете, что значит "нафронтник?
А таких примеров в истории найти можно достаточное количество.
Игорь Алексеевич вам уже ответил, хотя было достаточно выделить слова в цитате: "Преимуществом македонян были качество их вооружения, выучка, а также больший опыт военачальников."
У нас есть хоть одно из этих преимуществ?
Разве что в качестве некоторых вооружений, но их мало. Остальное или такое же, или даже у них, возможно, лучше.
ЛАД
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