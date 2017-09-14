pesikot написав:Долярчик, так ти суми виклав, а умови не виставив, про що закладись
10К - тиждень тут не пишу! 20К - 2 тижні тут не пишу! 50К - 2 місяці тут не пишу!
Що вибираєш?
Як буде зватись твій третій нік, поки «Успіх» буде за виграних 50к ферментизуввтись на паузі? Вгамувався б ти з цими провокаціями. Да ще і не обʼєктивно. Бо є махрові ухилянти, які до того ж тобі в миску навіть сардельку не поклали. Але тобі чухають за вушком. А ти кидаєшся на тих, хто тебе годує. (Тут має бути отой топор деревʼяний, як символ твоєї безтолковості).
Bobua написав:............. Війна за останній 31міс розкрила правду... Їх нема. 😁 От просто нема. Нема охочих йти ультраНаціоналістити на нуль. Може десь в “ефірах” вони ще є. Але ж там кожен дурень зможе. 😁 ..............
Их нет, согласен. Но нет "охочих йти ультраНаціоналістити на нуль", где и убить могут. А на Майдан, где в случае чего сразу будет крик: "Онижедети! А их палками побили", - это пожалуйста. Хотя стоит признать, что были националисты, которые с самого начала пошли добровольцами. Но, похоже, уже закончились.
Битва при Гавгамелах (также битва при Арбе́лах, 1 октября 331 года до н. э.) — решающее сражение между войсками Александра Македонского и персидского царя Дария III, после которого империя Ахеменидов прекратила своё существование.
Согласно современным оценкам, войско Дария III в несколько раз превышало македонян по численности. Преимуществом македонян были качество их вооружения, выучка, а также больший опыт военачальников.
Не подскажете, что значит "нафронтник? А таких примеров в истории найти можно достаточное количество. Игорь Алексеевич вам уже ответил, хотя было достаточно выделить слова в цитате: "Преимуществом македонян были качество их вооружения, выучка, а также больший опыт военачальников." У нас есть хоть одно из этих преимуществ? Разве что в качестве некоторых вооружений, но их мало. Остальное или такое же, или даже у них, возможно, лучше.
Навіть якщо до війни не готувались, західні партнери давали по 5 млрд. долл щомісячно з початку війни. Пороховий завод коштує 20 млн. долл. і він досі не побудований. Дивно якось. А на війну хай йде третій сорт.
Вы бы для начала разобрались на что выделялись эти 5 млрд. долл. (в этой цифре не уверен, но спорить не буду) и в проблемах производства пороха, а потом бы писали.
ЛАД написав:Так я об этом же! Правые кому-то нужны и в нужные моменты их быстро сплачивают, организуют и раскручивают. Надо будет и вооружат, сейчас это вообще легко. Левых с их идеологией за 30 лет смешали с дерьмом и они никому не нужны (элитам). Поэтому у них никакого влияния сегодня нет и в ближайшее время не будет. Даже либеральная идеология у нас сегодня не годится. У нас доказывают, что все могут быть богатыми, а бедняки сами виноваты - или ленивые, или пьяницы, или ещё что. В общем, неполноценные члены общества, которых бесплатно кормят, чтобы с голоду не сдохли. А "болота", конечно, хватает. Но вот, чтобы это болото случайно не всколыхнулось и не потревожило "элиты", не допускается появление никакого політичного представництва на лівому фланзі. А правый фланг поддерживается и держится в запасе на случай чего. И с этим мы хотим в Европу? Да они нас близко не пустят, если у них в голове ещё хоть что-то осталось. Мы им такую Европу покажем... Мало не будет.
вам що ще треба продрозгортка, колгоспи, голодомор, трудодні - тоді буде добре достатньо ліве представництво?
Игорь Алексеевич написав:Значит минимум за мес. можем увидеть 500тыс узко глазых((
Вот тут не уверен. Подывымось. Смешно конечно будет если еще и эти пидоры припрутся, как будто рашки мало. Вот хуйло какое, бережет своих масквичей-питерцев, нашел им замену. Но что-то мне подсказывает что не припрутся они сюда, вот посмотрите. Я имею ввиду массово. Но если припрутся- тогда и нам нужно вот прямо всем подыматся,от мал до велика и сажать на вила этих узкоглазых унтерменшей,как думаете?
Успіх написав:......... А зробив би він всього лиш - "кортежі їхні - нах, льготи - нах, дачі - нах, всіх їх - нах!" - і був би НАЙКРАЩИМ президентом за всю історію існування людства!
А так, він став одним із тих, які " пістять і пістять, пістять і пістять - наголоси різні, а смисл - один і той самий!"
В том, что этого он сделать не сможет, по крайней мере быстро, даже не сомневался. "Может быть, если бы" он спокойно работал 5 лет, что-то и удалось бы.
Успіх написав:....Але завдяки тому, що на "мій простий план" ніхто не дивився, то зараз маємо значно більшу дірку в розмірі 100К сзчешників!!! І це, як мінімум!(насправді - більше) То не краще було піднапрягтись і замінювати всього лиш 5к щомісяця, щоб не допустити зараз отакенну диру?!.....
Не могли. Сначала, по-видимому, были розовые иллюзии об относительно быстром окончании войны и надеялись обойтись теми, кто уже есть. Вспомните свои же посты весны-начала лета 2023. Потом уже и не могли. Заменять-то надо было уже побольше (для демобилизации), а ещё нужно было призывать на замену убитых и раненых (цифры, сами понимаете, не знаю, но, думаю, немало). Да и сзч, наверно, не вчера началось. + , возможно, увеличивали армию в соответствии с увеличением количества войск у противника.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 14 жов, 2024 23:16, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Як буде зватись твій третій нік, поки «Успіх» буде за виграних 50к ферментизуввтись на паузі? Вгамувався б ти з цими провокаціями. Да ще і не обʼєктивно. Бо є махрові ухилянти, які до того ж тобі в миску навіть сардельку не поклали. Але тобі чухають за вушком. А ти кидаєшся на тих, хто тебе годує. (Тут має бути отой топор деревʼяний, як символ твоєї безтолковості).
Hotab ти за свое життя власною працею скільки гривень заробив? Все життя пробайдикував на горбі у трудового народу отримуючи вислугу та довольствіє, а під час війни сидишь за 500 км від лінії фронту? В найвиріщальніші дні, весною 2022 року взагалі в Румунії чомусь опинився.