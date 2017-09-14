ЛАД написав:

Так я об этом же!Правые кому-то нужны и в нужные моменты их быстро сплачивают, организуют и раскручивают. Надо будет и вооружат, сейчас это вообще легко.Левых с их идеологией за 30 лет смешали с дерьмом и они никому не нужны (элитам). Поэтому у них никакого влияния сегодня нет и в ближайшее время не будет. Даже либеральная идеология у нас сегодня не годится. У нас доказывают, чтомогут быть богатыми, а бедняки сами виноваты - или ленивые, или пьяницы, или ещё что. В общем, неполноценные члены общества, которых бесплатно кормят, чтобы с голоду не сдохли.А "болота", конечно, хватает. Но вот, чтобы это болото случайно не всколыхнулось и не потревожило "элиты", не допускается появление никакого політичного представництва на лівому фланзі. А правый фланг поддерживается и держится в запасе на случай чего.И с этим мы хотим в Европу? Да они нас близко не пустят, если у них в голове ещё хоть что-то осталось. Мы им такую Европу покажем... Мало не будет.