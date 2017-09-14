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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 104161041710418104191042010421>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:10

  Игорь Алексеевич написав:Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини

Близько 300 тисяч українських дітей виїхали з країни перед початком нового навчального року. Це викликає занепокоєння.
Южаніна підкреслила, що така велика кількість дітей, які залишили Україну, викликає занепокоєння.
За її словами, це свідчить про те, що громадяни не отримують чітких сигналів від влади щодо планів на майбутнє — особливо щодо осінньо-зимового періоду та військових можливостей країни.
Депутатка додала, що багато людей продають своє майно і залишають країну, переважно виїжджаючи до Польщі.

"Це значить, люди не бачать, не розуміють і не чують від влади, який в нас план дій на найближчу осінь, зиму, і, що з наступами й нашими військовими можливостями. Сьогодні люди живуть тут, а завтра продають свою квартиру, житло, майно і вирушають. Ну, найближче — це в Польщу", — сказала Южаніна.

https://videos.novyny.live/news/batki-m ... 06274.html

Выезжают, что бы потом не приняли закон о запрете выезжать всем лицам мужского пола.


Мне, если честно, не понятен один момент.
Если наши супердемократы закрыли границы всем мужикам, то почему , когда уже начали явно видеть серьезные демографические проблемы, не закрыли границы всем, (женщинам, детям имею ввиду, которые все поразъезжаются кто куда навсегда) где-то год-полтора назад. Всем так всем, я так это понимаю.
А потом будут плакаться о том , как выбираться из катастрофической демографической ямы. Или это таки заранее так всё задумано... :roll:
Востаннє редагувалось a77 в Пон 14 жов, 2024 23:23, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:13

  a77 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини

Близько 300 тисяч українських дітей виїхали з країни перед початком нового навчального року. Це викликає занепокоєння.
Южаніна підкреслила, що така велика кількість дітей, які залишили Україну, викликає занепокоєння.
За її словами, це свідчить про те, що громадяни не отримують чітких сигналів від влади щодо планів на майбутнє — особливо щодо осінньо-зимового періоду та військових можливостей країни.
Депутатка додала, що багато людей продають своє майно і залишають країну, переважно виїжджаючи до Польщі.

"Це значить, люди не бачать, не розуміють і не чують від влади, який в нас план дій на найближчу осінь, зиму, і, що з наступами й нашими військовими можливостями. Сьогодні люди живуть тут, а завтра продають свою квартиру, житло, майно і вирушають. Ну, найближче — це в Польщу", — сказала Южаніна.

https://videos.novyny.live/news/batki-m ... 06274.html

Выезжают, что бы потом не приняли закон о запрете выезжать всем лицам мужского пола.


Мне, если честно, не понятен один момент.
Если наши супердемократы закрыли границы всем мужикам, то почему , когда уже начали явно видеть серьезные демографические проблемы, не закрыли границы всем, где-то год-полтора назад. Всем так всем. А потом будут плакаться о том , как выбираться из катастрофической демографической ямы. Или это таки заранее так всё задумано... :roll:

корейці, паки, бангладешці ... свіжа кров для оновлення пасіонарності ... берегиням сподобається
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:корейці, паки, бангладешці ...


Ну вот я тоже так подозреваю...

Но вот смысл этого? Де державницька політика щодо таких питань ?
a77
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:20

  a77 написав:
  flyman написав:корейці, паки, бангладешці ...


Ну вот я тоже так подозреваю...

Но вот смысл этого? Де державницька політика щодо таких питань ?

ЛАД каже що це правонаціонаціоналісти рулять
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:23

  a77 написав:
  flyman написав:корейці, паки, бангладешці ...


Ну вот я тоже так подозреваю...

Но вот смысл этого? Де державницька політика щодо таких питань ?

После войны надо поднимать экономику. А эти за рис могут ногами раствор месить. Вот и вся политика. Деньги на восстановление нам будет поступать, но за счёт рисовиков можно больше воровать и спысывать на трудо дни.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:24

  Игорь Алексеевич написав:Деньги на восстановление нам будет поступать дадут,
держите карманы шире. Кому мы нужны? какая то наивность на ветке через 2,5 года войны. Этого времени должно было хватить на анализ вероятных сценариев...
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 14 жов, 2024 23:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:25

a77

а разрешить надо было только женщинам, не могущим иметь детей по решению ВРК — военно-репродуктивной комиссии.

вообще демография в глубокой дупе, и никакие мигранты сюда не поедут, да и не нужны они.
бескрайние поля, 5 средних городов да поселки, где вахтовики будут обрабатывать поля с дорогами между ними — наше будущее. как австралия где-то.
не нужна будет такая сетка дорог, коммуникаций, содержание всех этих бесконечных сельских школ и больниц, почты, доставки товаров и тд. одна выгода. жизнь в селе будет для богатых любителей природы с машиной и возможностью хотя бы раз в неделю ездить в город закупиться всем и погулять.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:29

  smdtranz написав:бескрайние поля, 5 средних городов да поселки, где вахтовики будут обрабатывать поля с дорогами между ними — наше будущее. как австралия где-то.
берите 90е годы, отнимайте дешевую коммуналку, дешевый бенз на заправках, бесплатное высшее образование и медицину. Примерно это же нас ждёт. Каста очень богатых и голожопая прислуга.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 14 жов, 2024 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:29

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Деньги на восстановление нам будет поступать дадут,
держите карманы шире. Кому мы нужны? какая то наивность на ветке через 2,5 года войны. Этого времени должно было хватить на анализ вероятных сценариев...
Мы никому не нужны. Но мир сейчас хочет кушать. А у нас есть земля, где эта кушать растёт. Поэтому нужна дормовая сила работать в поле за рис раз в сутки.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:30

  Игорь Алексеевич написав:
  a77 написав:
  flyman написав:корейці, паки, бангладешці ...


Ну вот я тоже так подозреваю...

Но вот смысл этого? Де державницька політика щодо таких питань ?

После войны надо поднимать экономику. А эти за рис могут ногами раствор месить. Вот и вся политика. Деньги на восстановление нам будет поступать, но за счёт рисовиков можно больше воровать и спысывать на трудо дни.

Вы сильно хорошо думаете про жизнь тут и сильно плохо про жизнь там.
В половине Африки реально злидни. Но те добровольно работать не будут.
Другой уклад. Перетрахать всё шевелится могут.
Учите арабский. Ваша судьба уже определена. Большой лагерь беженцев ЕС,
Востаннє редагувалось UA в Пон 14 жов, 2024 23:32, всього редагувалось 1 раз.
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