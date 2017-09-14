Игорь Алексеевич написав:Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини
Близько 300 тисяч українських дітей виїхали з країни перед початком нового навчального року. Це викликає занепокоєння. Южаніна підкреслила, що така велика кількість дітей, які залишили Україну, викликає занепокоєння. За її словами, це свідчить про те, що громадяни не отримують чітких сигналів від влади щодо планів на майбутнє — особливо щодо осінньо-зимового періоду та військових можливостей країни. Депутатка додала, що багато людей продають своє майно і залишають країну, переважно виїжджаючи до Польщі.
"Це значить, люди не бачать, не розуміють і не чують від влади, який в нас план дій на найближчу осінь, зиму, і, що з наступами й нашими військовими можливостями. Сьогодні люди живуть тут, а завтра продають свою квартиру, житло, майно і вирушають. Ну, найближче — це в Польщу", — сказала Южаніна.
Выезжают, что бы потом не приняли закон о запрете выезжать всем лицам мужского пола.
Мне, если честно, не понятен один момент. Если наши супердемократы закрыли границы всем мужикам, то почему , когда уже начали явно видеть серьезные демографические проблемы, не закрыли границы всем, (женщинам, детям имею ввиду, которые все поразъезжаются кто куда навсегда) где-то год-полтора назад. Всем так всем, я так это понимаю. А потом будут плакаться о том , как выбираться из катастрофической демографической ямы. Или это таки заранее так всё задумано...
Востаннє редагувалось a77 в Пон 14 жов, 2024 23:23, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич написав:Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини
Близько 300 тисяч українських дітей виїхали з країни перед початком нового навчального року. Це викликає занепокоєння. Южаніна підкреслила, що така велика кількість дітей, які залишили Україну, викликає занепокоєння. За її словами, це свідчить про те, що громадяни не отримують чітких сигналів від влади щодо планів на майбутнє — особливо щодо осінньо-зимового періоду та військових можливостей країни. Депутатка додала, що багато людей продають своє майно і залишають країну, переважно виїжджаючи до Польщі.
"Це значить, люди не бачать, не розуміють і не чують від влади, який в нас план дій на найближчу осінь, зиму, і, що з наступами й нашими військовими можливостями. Сьогодні люди живуть тут, а завтра продають свою квартиру, житло, майно і вирушають. Ну, найближче — це в Польщу", — сказала Южаніна.
Выезжают, что бы потом не приняли закон о запрете выезжать всем лицам мужского пола.
Мне, если честно, не понятен один момент. Если наши супердемократы закрыли границы всем мужикам, то почему , когда уже начали явно видеть серьезные демографические проблемы, не закрыли границы всем, где-то год-полтора назад. Всем так всем. А потом будут плакаться о том , как выбираться из катастрофической демографической ямы. Или это таки заранее так всё задумано...
Но вот смысл этого? Де державницька політика щодо таких питань ?
После войны надо поднимать экономику. А эти за рис могут ногами раствор месить. Вот и вся политика. Деньги на восстановление нам будет поступать, но за счёт рисовиков можно больше воровать и спысывать на трудо дни.
а разрешить надо было только женщинам, не могущим иметь детей по решению ВРК — военно-репродуктивной комиссии.
вообще демография в глубокой дупе, и никакие мигранты сюда не поедут, да и не нужны они. бескрайние поля, 5 средних городов да поселки, где вахтовики будут обрабатывать поля с дорогами между ними — наше будущее. как австралия где-то. не нужна будет такая сетка дорог, коммуникаций, содержание всех этих бесконечных сельских школ и больниц, почты, доставки товаров и тд. одна выгода. жизнь в селе будет для богатых любителей природы с машиной и возможностью хотя бы раз в неделю ездить в город закупиться всем и погулять.
Но вот смысл этого? Де державницька політика щодо таких питань ?
После войны надо поднимать экономику. А эти за рис могут ногами раствор месить. Вот и вся политика. Деньги на восстановление нам будет поступать, но за счёт рисовиков можно больше воровать и спысывать на трудо дни.
Вы сильно хорошо думаете про жизнь тут и сильно плохо про жизнь там. В половине Африки реально злидни. Но те добровольно работать не будут. Другой уклад. Перетрахать всё шевелится могут. Учите арабский. Ваша судьба уже определена. Большой лагерь беженцев ЕС,
Востаннє редагувалось UA в Пон 14 жов, 2024 23:32, всього редагувалось 1 раз.