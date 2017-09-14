Додано: Пон 14 жов, 2024 23:25

a77



а разрешить надо было только женщинам, не могущим иметь детей по решению ВРК — военно-репродуктивной комиссии.



вообще демография в глубокой дупе, и никакие мигранты сюда не поедут, да и не нужны они.

бескрайние поля, 5 средних городов да поселки, где вахтовики будут обрабатывать поля с дорогами между ними — наше будущее. как австралия где-то.

не нужна будет такая сетка дорог, коммуникаций, содержание всех этих бесконечных сельских школ и больниц, почты, доставки товаров и тд. одна выгода. жизнь в селе будет для богатых любителей природы с машиной и возможностью хотя бы раз в неделю ездить в город закупиться всем и погулять.